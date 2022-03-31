المدنيون يواصلون مغادرة كراماتورسك بعد الهجوم على محطة القطارات

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حافلات ركاب صغيرة توجهت إلى كنيسة في كراماتورسك بشرق أوكرانيا لإجلاء مواطنين بعد قصف صاروخي طال محطة قطارات في المدينة
طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برد عالمي شديد بعد قصف محطة قطارات في كراماتورسك أسفر عن مصرع عشرات المدنيين. زيلينسكي انتقد أيضاً التردد الألماني في سياستها الخاصة بأوكرانيا.
أدان الاتحاد الأوروبي "القصف الروسي الوحشي" لمحطة قطارات في كراماتورسك بأوكرانيا والذي أودى بحياة العشرات واصفاً إياه بجريمة حرب. ورغم مجزرتي كراماتورسك وبوتشا، أكدت كييف أنها لاتزال مستعدة لإجراء مفاوضات مع روسيا.
تعهد مانحون بينهم المفوضية الأوروبية والحكومة الكندية بتقديم مساعدات بـ10 مليارات دولار لدعم أوكرانيا، كما كشف رئيس الوزراء البريطاني جونسون عن حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا خلال زيارته إلى كييف.
طالب الرئيس الأوكراني بكلمة عبر الفيديو مجلس الأمن بمحاسبة روسيا وبالتحرك الفوري لمواجهة "جرائم الحرب" في بوتشا، التي قررت الأمم المتحدة عزمها تكليف خبراء حقوق إنسان بإجراء تحقيق في مقتل مئات من المدنيين في البلدة.
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