 المدنيون يواصلون مغادرة كراماتورسك بعد الهجوم على محطة القطارات | DW الأخبار | DW | 09.04.2022

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المدنيون يواصلون مغادرة كراماتورسك بعد الهجوم على محطة القطارات

حافلات ركاب صغيرة توجهت إلى كنيسة في كراماتورسك بشرق أوكرانيا لإجلاء مواطنين بعد قصف صاروخي طال محطة قطارات في المدينة

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