المدنيون يواصلون مغادرة كراماتورسك بعد الهجوم على محطة القطارات

الاتحاد الأوروبي: استهداف محطة قطارات أوكرانية جريمة حرب

أدان الاتحاد الأوروبي "القصف الروسي الوحشي" لمحطة قطارات في كراماتورسك بأوكرانيا والذي أودى بحياة العشرات واصفاً إياه بجريمة حرب. ورغم مجزرتي كراماتورسك وبوتشا، أكدت كييف أنها لاتزال مستعدة لإجراء مفاوضات مع روسيا.