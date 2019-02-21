المدنيون والأنفاق يؤخرون السيطرة على آخر جيب لداعش في سوريا

مازالت قوات سوريا الديمقراطية تحاصر عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في قرية الباغوز قرب الحدود العراقية، وتحاول إتمام عملية إجلاء المدنيين من المنطقة الصغيرة قبل اقتحامها أو إجبار المسلحين على الاستسلام.

وطوال تقدمها في الأراضي السورية التي أعلن فيها التنظيم الخلافة، أبطأ الاستخدام الكثيف للأنفاق والدروع البشرية تقدم قوات سوريا الديمقراطية، وهي أساليب تقول القوات إنها أمر متكرر في الباغوز.

ورغم خسارته في العراق وسوريا إلا أن مسؤولين محليين وغربيين يحذرون من أن التنظيم سيظل يشكل تهديدا بالمنطقة وأنه سيتخفى وسيلجأ إلى أسلوب حرب العصابات.

"الاستسلام أو الحرب"

وعلى طول الطريق الذي شقته قوات سوريا الديمقراطية إلى الباغوز، تنتشر نقاط تفتيش عديدة تديرها قوة "الأسايش" الأمنية، ويحذر مسؤولو القوات من وجود كمائن ودراجات نارية ملغومة.

وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن نحو ستة آلاف مدني خرجوا من الباغوز في الأيام القليلة الماضية كثير منهم من زوجات وأطفال المقاتلين. وغادر نحو 20 ألف شخص البلدة خلال الأسابيع الماضية قبل بدء المرحلة الأخيرة للحصار.

وحاول بعض المقاتلين التخفي والاندساس بين المغادرين، وأقامت قوات سوريا الديمقراطية نقاط تفتيش للتحقق من هوية كل شخص يغادر الجيب. وقال بالي إن من الصعب تحديد عدد الأفراد العزل الذين لا يزالون في الجيب وإنه رغم تصريح مصادر داخل الباغوز بوجود نحو خمسة آلاف مدني إلا أنه تبين أن تقديرات سابقة كانت خاطئة.

وتأجلت اليوم الأحد عملية نقل المدنيين في شاحنات وحافلات على طرق سيئة بسبب الطقس السيئ لكن بالي قال إنه سيتم استئنافها.

العراق يتسلم دواعش من سوريا

وعلى الجانب المقابل من الحدود أكد مصدر أمني عراقي أن بلاده تسلمت من قوات سوريا الديمقراطية الدفعة الثانية من عناصر "داعش" الحاملين للجنسية العراقية. ونقل موقع "السومرية نيوز" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد القول: "لقد سلمت قوات قسد للجانب العراقي 231 داعشيا يحملون الجنسية العراقية". وأضاف المصدر أنه "تم نقل هؤلاء إلى مقر احتجاز الـ151 الذين استلمهم الجانب العراقي قبل أيام".

وكان القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار العراقية قطر العبيدي أعلن الخميس الماضي تسلم القوات الأمنية العراقية 150 عنصراً من تنظيم "داعش" كانوا معتقلين في سوريا لدى قوات سوريا الديمقراطية.

م.أ.م/ع.خ (أ ف ب، د ب أ)