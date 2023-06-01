المدنيون في أوكرانيا يشاركون في عمليات توزيع المساعدات

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منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا انهالت التبرعات من أنحاء أوروبا على المدنيين وتشمل احتياجات الأطفال والنساء وكبار السن. ونظرا لحجم التبرعات الهائل شارك المدنيون في عمليات توزيع المساعدات للمحتاجين.
وصفت وزارة الخارجية الروسية مقتل صحافي روسي في قصف أوكراني بأنه "جريمة نكراء" مع سبق الإصرار، وحملت الغرب "المسؤولية" إلى جانب كييف، متوعدة بالرد على المسؤولين عن هذا الهجوم. فيما أصيب مصور من فريق DW بحادث منفصل.
أعلنت روسيا تعرض العاصمة موسكو لهجوم جديد بطائرات مسيرة وحملت أوكرانيا المسؤولية عنها، فيما قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا قصفت مجددا ميناء أوديسا ما تسبب في تدمير مخزن للحبوب. وأنباء عن قصف مكثف بمسيرات في القرم.
بعد فشل مجلس الأمن في تجديد آلية إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا، بات مستقبل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا من تركيا مقلقا بشكل كبير، لكن هل يوجد بدائل أخرى أمام المنظمات المعنية؟
المدنيون السوريون يدفعون ثمن الصراع السياسي المستمر وتضارب المصالح بين موسكو ودمشق وأنقرة. مؤخرا كثفت روسيا قصفها لقرى وبلدات بالقرب من مدينة إدلب بشمال غرب سوريا ما أوقع قتلى وجرحى. فما الذي يقف وراء هذا القصف؟
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