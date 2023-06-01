 المدنيون في أوكرانيا يشاركون في عمليات توزيع المساعدات | DW الأخبار | DW | 25.07.2023

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DW الأخبار

المدنيون في أوكرانيا يشاركون في عمليات توزيع المساعدات

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا انهالت التبرعات من أنحاء أوروبا على المدنيين وتشمل احتياجات الأطفال والنساء وكبار السن. ونظرا لحجم التبرعات الهائل شارك المدنيون في عمليات توزيع المساعدات للمحتاجين.

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