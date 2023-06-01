المدنيون في أوكرانيا يشاركون في عمليات توزيع المساعدات

موسكو غاضبة لمقتل صحافي روسي في أوكرانيا.. ومصور DW يصاب بجروح

وصفت وزارة الخارجية الروسية مقتل صحافي روسي في قصف أوكراني بأنه "جريمة نكراء" مع سبق الإصرار، وحملت الغرب "المسؤولية" إلى جانب كييف، متوعدة بالرد على المسؤولين عن هذا الهجوم. فيما أصيب مصور من فريق DW بحادث منفصل.