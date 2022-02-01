المدنيون في أوكرانيا يستعدون عسكريا لغزو روسي

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مع استمرار التوتر على الحدود الأوكرانية الروسي بدأت أوكرانيا في تدريب المدنيين على الحرب لمواجهة غزو روسي محتمل. المدنيون يتركون أعمالهم ويذهبون للتدريب في الخطوط الأمامية.
في إطار الدعم الأمريكي للشركاء في حلف شمال الأطلسي، وصلت دفعة أولى لقوات أمريكية إلى بولندا. ورغم إجراء موسكو لمناورات عسكرية على حدود روسيا البيضاء مع أوكرانيا، إلا أن فرص إيجاد "حل دبلوماسي" تبقى قائمة حسب كييف.
ردود فعل متواصلة حول الملف الروسي الأوكراني إذ توقعت كييف التزام روسيا بالمسار الدبلوماسي لأسبوعين على الأقل، في الوقت الذي تتحدث فيه ألمانيا عن عواقب على "نورد ستريم 2" إذا غزت روسيا أوكرانيا.
رغم إجراء مباحثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا لأول مرة منذ حشد روسيا تعزيزات عسكرية قرب الحدود، أثيرت تساؤلات حيال رد فعل الاتحاد الأوروبي حال تعرض أوكرانيا لغزو روسي وتداعياته على التكتل في ظل غياب خطة طويلة الأمد؟
فيما اتهمت روسيا واشنطن "بتجاهل" مخاوفها الأمنية وجرها إلى حرب، طالبت الأخيرة موسكو بسحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا "فوراً" وانتهاج الدبلوماسية سبيلاً لحلّ الأزمة. وجونسون يحذّر من "خطر واضح وماثل".
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