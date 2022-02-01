 المدنيون في أوكرانيا يستعدون عسكريا لغزو روسي | DW الأخبار | DW | 06.02.2022

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DW الأخبار

المدنيون في أوكرانيا يستعدون عسكريا لغزو روسي

مع استمرار التوتر على الحدود الأوكرانية الروسي بدأت أوكرانيا في تدريب المدنيين على الحرب لمواجهة غزو روسي محتمل. المدنيون يتركون أعمالهم ويذهبون للتدريب في الخطوط الأمامية.

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