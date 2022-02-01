المدنيون في أوكرانيا يستعدون عسكريا لغزو روسي

مع وصول جنود أمريكيين لبولندا.. أوكرانيا تقلل من شأن مخاطر غزو روسي

في إطار الدعم الأمريكي للشركاء في حلف شمال الأطلسي، وصلت دفعة أولى لقوات أمريكية إلى بولندا. ورغم إجراء موسكو لمناورات عسكرية على حدود روسيا البيضاء مع أوكرانيا، إلا أن فرص إيجاد "حل دبلوماسي" تبقى قائمة حسب كييف.