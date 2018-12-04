المدعي العام الألماني يرفض وضع اللاجئين داخل دائرة الاشتباه العام

قال المدعي العام الألماني بيتر فرانك إن من غير المقبول إرجاع التهديد الإرهابي الذي يواجه ألمانيا مباشرة إلى اللاجئين، وأضاف في مقابلة مع صحيفة "راينيشه بوست" بدسلدورف، في عدد اليوم الثلاثاء (الرابع ديسمبر/ كانون الأول 2018) "الإرهاب الإسلاموي ليس بالشيء، الذي لم يأت إلى ألمانيا إلا في بداية عام 2015، ولذلك فسيكون خطأ محضا، الاشتباه في أن يكون كل لاجئ إرهابيا مسلما".

النائب العام الاتحادي بيتر فرانك

وأوضح بيتر فرانك أن "الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك في 11 سبتمبر/ أيلول 2001، جرى التخطيط له في ألمانيا". كما نوه المدعي العام الألماني إلى مخاطر إرهابية واجهتها ألمانيا قبل موجة اللاجئين الأخيرة مثل ما عرفت بـ"قنبلة الحقيبة" في عام 2006، وخلية زاورلاند في 2007، والاعتداء الذي خططته "خلية دوسلدورف" وتم احباطه في عام 2001، ومحاولة تفجير قنبلة في محطة القطارات في بون عام 2013. وأكد بيتر فرانك "كل هذا حدث بمعزل عن حركة اللاجئين في عام 2015".

رغم ذلك أفاد النائب العام الألماني أن المحققين بمؤسسته يعرفون أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) يستغل حركة اللاجئين، وقام التنظيم عن طريق ذلك بتهريب أشخاص (تابعين له) إلى غرب أوروبا.

ص.ش/ح.ز (ي ب د)