 المدعي العام الألماني يرفض وضع اللاجئين داخل دائرة الاشتباه العام | أخبار | DW | 04.12.2018

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أخبار

المدعي العام الألماني يرفض وضع اللاجئين داخل دائرة الاشتباه العام

أوضح المدعي العام بألمانيا بيتر فرانك أن رجاله يعرفون أن تنظيم "داعش" يستغل حركة اللاجئين وقام بتهريب أشخاص إلى غرب أوروبا. غير أن فرانك يرفض القول بأن التهديد الإرهابي لألمانيا لم يأت إلا مع موجة اللجوء الأخيرة.

Symbolbild Irak - Krieg - Flüchtlinge (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

قال المدعي العام الألماني بيتر فرانك إن من غير المقبول إرجاع التهديد الإرهابي الذي يواجه ألمانيا مباشرة إلى اللاجئين، وأضاف في مقابلة مع صحيفة "راينيشه بوست" بدسلدورف، في عدد اليوم الثلاثاء (الرابع ديسمبر/ كانون الأول 2018) "الإرهاب الإسلاموي ليس بالشيء، الذي لم يأت إلى ألمانيا إلا في بداية عام 2015، ولذلك فسيكون خطأ محضا، الاشتباه في أن يكون كل لاجئ إرهابيا مسلما".

Deutschland - Generalbundesanwalt Peter Frank warnt vor Bio-Waffen (Imago/J. Heinrich)

النائب العام الاتحادي بيتر فرانك

وأوضح بيتر فرانك أن "الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك في 11 سبتمبر/ أيلول 2001، جرى التخطيط له في ألمانيا". كما نوه المدعي العام الألماني إلى مخاطر إرهابية واجهتها ألمانيا قبل موجة اللاجئين الأخيرة مثل ما عرفت بـ"قنبلة الحقيبة" في عام 2006، وخلية زاورلاند في 2007، والاعتداء الذي خططته "خلية دوسلدورف" وتم احباطه في عام 2001، ومحاولة تفجير قنبلة في محطة القطارات في بون عام 2013. وأكد بيتر فرانك "كل هذا حدث بمعزل عن حركة اللاجئين في عام 2015".

رغم ذلك أفاد النائب العام الألماني أن المحققين بمؤسسته يعرفون أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) يستغل حركة اللاجئين، وقام التنظيم عن طريق ذلك بتهريب أشخاص (تابعين له) إلى غرب أوروبا.

ص.ش/ح.ز (ي ب د)

  • Deutschland Neun Tote und viele Verletzte auf Berliner Weihnachtsmarkt (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    في حوالي الساعة الثامنة من مساء الإثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول) دهست شاحنة ضخمة تحمل لوحات معدنية بولندية عشرات الأشخاص، كانوا متواجدين في سوق لعيد الميلاد قرب كنيسة الذكرى في قلب العاصمة الألمانية برلين.

  • Deutschland Neun Tote und viele Verletzte auf Berliner Weihnachtsmarkt (REUTERS/P. Kopczynski)

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    وقتل في الحال 12 أشخاص وجرح 48 شخصا آخر. ورفض وزير الداخلية الألماني توصيف الحادث بالهجوم الإرهابي على "الرغم من وجود ما يشير إلى هذا الاتجاه". وقال دي ميزير "نريد أن نكون حذرين جدا جدا ونعمل وفقا لنتائج التحقيق وليس وفقا للتكهنات".

  • Deutschland Ludwigshafen Weihnachtsmarkt (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    الجمعة 16 كانون أول/ ديسمبر أكدت السلطات الألمانية أن صبيا يبلغ من العمر 12 عاما حاول الشهر الماضي تنفيذ هجوم بقنبلة مسامير على أحد أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) في مدينة لودفيغسهافن بولاية راينلاند-بفالتس وذكر رئيس الادعاء العام في مدينة فرانكنتال الألمانية، هوبرت شتروبر، أن الصبي ولد ويعيش في مدينة لودفيغسهافن، كما أنه حامل للجنسيتين الألمانية والعراقية.

  • Freiburg Gedenken an die ermordete Studentin Maria (DW/M. Saifullah)

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    رجال ونساء وأطفال أجانب في مدينة فرايبورغ في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول يوقدون الشموع ويحملون حروف اسم الطالبة الألمانية "ماريا" (19 عاما) التي عثر على جثتها في نهر في فرايبورغ. وقد تعرضت ماريا للاغتصاب ثم للقتل في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول. وتم إلقاء القبض على مشتبه به أفغاني لاجئ عمره 17 عاما.

  • Reichsbürger schießt auf Polizisten (picture-alliance/dpa/N. Armer)

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    الأربعاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول، فتح عضو في حركة "مواطنو الرايخ" (49 عاما) النار على الشرطة في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا ما أسفر عن إصابة أربعة رجال شرطة قبل اعتقاله. وتلك الحركة هي جماعة يمينية تعتقد بأن الرايخ الألماني إبان الحرب العالمية الثانية ما زال قائما.

  • Deutschland Bombenanschlag in Ansbach (picture-alliance/dpa/Sdmg/Friebe)

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    25 يوليو/ تموز، في هذا المكان بالقرب من مهرجان للموسيقى في مدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه، ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصا بجروح ثلاثة منهم في حالة خطرة.

  • Deutschland Reutlingen Mann mit Machete tötet Frau und verletzt mehrere

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    وشهدت ألمانيا الأحد (24 تموز/ يوليو) جريمة أخرى اهتزت لها مدينة رويتلينغن، بولاية بادن فورتمبورغ بجنوب غرب البلاد. حيث أعلنت الشرطة الألمانية أن طالب لجوء سوري (21 عاما) قتل امرأة وأصاب شخصين بساطور في وسط مدينة رويتلينغن قبل أن يتم اعتقاله. وقالت الشرطة في بيان إن السوري "كان على خلاف" مع المرأة فقتلها "بساطور" قبل أن يجرح امرأة ثانية ورجلا.

  • Nach Amoklauf am Olympia Einkaufszentrum in München Trauer

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    23 يوليو/ تموز، بحر من الورود أمام مركز أوليمبيا التجاري في ميونيخ، حيث قام شاب ألماني من أصل إيراني عمره 18 عاما باطلاق النار بشكل عشوائي الجمعة (22 يوليو/ تموز) فقتل تسعة أشخاص وإصاب 27 شخصا آخر.

  • Bekennervideo Mutmaßlicher Attentäter von Würzburg

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    يوم الإثنين 16 يوليو/ تموز نفذ طالب لجوء في الـ 17 من عمره، قدم فاراً من أفغانستان، هجوما بالبلطة على ركاب أحد القطارات بالقرب من مدينة فورتسبورغ بولاية بافاريا. وتسبب الهجوم في إصابة خمسة أشخاص بجروح بالغة. وقد نشر "داعش" فيديو يظهر فيه الفتى وهو يهدد ويتوعد فيه الألمان بالقتل والانتقام.

  • Prozessbeginn nach Anschlag auf Sikh-Gebetshaus in Essen (picture alliance/dpa/M. Kusch)

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    16 أبريل/ نيسان، رجل شرطة يقف أمام معبد لطائفة السيخ في مدينة إسن بولاية شمال الراين فيستفاليا. فقد تعرض المعبد في ذلك اليوم لإنفجار بعبوة ناسفة أدى في الحال إلى إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم في حالة خطيرة. وبعد أسبوع تم تصنيف منفذيه على أنهم شباب من "السلفيين" في منطقة الرور الصناعية.

  • Hannover Bahnhof Polizei (Getty Images/S. Gallup)

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    26 شباط/ فبراير، قامت فتاة ألمانية مغربية على علاقة بتنظيم "داعش" بطعن شرطي في العنق في محطة القطارات الرئيسية في هانوفر. وقد تمكن شرطي آخر من السيطرة عليها. وتحاكم الفتاة (16 عاما) بتهم محاولة القتل والضرب والإيذاء الجسدي ودعم منظمة إرهابية أجنبية. ويمكن ان يحكم عليها بالسجن عشر سنوات إذا أدينت بهذه التهم.

    الكاتب: صلاح شرارة


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