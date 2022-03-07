المدعي العام الألماني يبدأ التحقيق في جرائم حرب روسية محتملة بأوكرانيا

بدأ المدعي العام الألماني التحقيق في جرائم حرب روسية محتملة في أوكرانيا على خلفية الغزو الروسي للبلاد.

وقال وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء (8 مارس/آذار 2022) إن الادعاء العام بدأ ما يسمى بإجراء تحقيق هيكلي.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية، فإن لدى الادعاء العام أدلة ملموسة على ارتكاب جرائم حرب بالفعل، كما يخشى المحققون من وقوع مزيد من الجرائم.

وفي إجراء التحقيق الهيكلي، تتمثل الخطوة الأولى في تأمين أكبر قدر ممكن من الأدلة دون مشتبه بهم محددين. ومن المفترض استخدام هذه المعلومات لاحقاً في تحميل أفراد المسؤولية الجنائية.

من ناحية أخرى، دعت أوكرانيا محكمة العدل الدولية إلى بذل كل ما بوسعها لوقف العنف. وقال ممثل أوكرانيا أنطون كورينفيتش في لاهاي يوم الإثنين إن "روسيا ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ... يجب وقف روسيا".

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونوجو للمحكمة في بداية جلسة عقدت يوم الاثنين إن روسيا رفضت الحضور .

واتهم ممثل أوكرانيا روسيا بازدراء القانون الدولي، قائلاً: "إنهم ليسوا هنا في المحكمة، إنهم في ساحة المعركة.. هذه هي طريقتهم لحل النزاعات".

وفي قصر السلام في لاهاي، حيث يقع مقر المحكمة، سوف يعرض الممثلون القانونيون لأوكرانيا قضيتهم أولاً. ومن المفترض أن ترد روسيا اليوم .

ولم يتضح متى سوف يصدر الحكم. وفي حين أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، إلا أن المحكمة ليس لديها أي وسيلة لإجبار أي دولة على التصرف وفقا لحكمها.

ع.ح./م.س. (د ب أ)