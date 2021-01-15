المدعون يتهمون ترامب بـارتكاب "خيانة ذات بعد تاريخي"

اعتبر المدّعون الديموقراطيون في محاكمة دونالد ترامب في نص مرافعتهم أن ما قام به الرئيس السابق قبل اقتحام الكونغرس -في السادس من كانون الثاني/يناير- يشكل "خيانة ذات بعد تاريخي".

وجاء في لائحة الاتهام التي قدمت اليوم الثلاثاء (الثاني من فبراير/ شباط) أن ترامب ارتكب "خيانة خطيرة لقسم توليه المنصب".

وتبلغ اللائحة 80 صفحة كنص مكتوب وتوضح بالتفصيل مزاعم ضد ترامب، جاء فيها أيضا "من المستحيل أن نتخيل أن أحداث 6 يناير/ كانون الثاني كانت ستحدث لو لم يقم الرئيس ترامب بخلق برميل بارود، وإشعال عود ثقاب، ثم محاولة الاستفادة بشكل شخصي من الفوضى التي أعقبت ذلك"، بحسب موقع "شتيرن" الألماني.

وقال المدعون إن "الرئيس حرّض حشدا عنيفا على مهاجمة (مبنى) الكابيتول" و"تمسكه بالبقاء في السلطة بأي ثمن هو خيانة ذات بعد تاريخي"، طالبين "إدانته" في ختام هذه المحاكمة التي تبدأ في التاسع من شباط/فبراير.

متهمون باقتحام الكونغرس يلقون بالمسؤولية على ترامب

من جانب آخر، رصدت الكاميرات إيمانويل جاكسون وهو يضرب دروع أفراد الشرطة بقضيب معدني أثناء محاولتهم منع المحتجين من اقتحام مبنى الكونغرس. وينتظر جاكسون، وهو شاب من منطقة واشنطن عمره 20 عاما، المثول أمام محكمة اتحادية بتهمة الاعتداء، لكنه يعتمد الآن على دفاع قانوني جديد حيث يسعى لإلقاء اللوم على الرئيس السابق دونالد ترامب مشيرا إلى تصريحاته خلال تجمع لأنصاره تحت عنوان "أوقفوا السرقة"، قبل وقت قصير من حصار مبنى الكونغرس (الكابيتول).

بعض أنصار ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6/1/2021

ودعا ترامب أنصاره إلى "القتال بضراوة"، وقال: "لن نقبل ذلك بعد الآن"، وكرر مزاعم بلا أساس بأن الانتخابات سُلبت منه من خلال تزوير واسع النطاق.

وكتب براندي هاردن، محامي جاكسون، في دعوى قضائية بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني أنه "يتعين النظر إلى طبيعة وملابسات هذا الجرم في ضوء أنه حدث مستلهم من رئيس الولايات المتحدة". وأضاف أن حصار الكابيتول "كان على ما يبدو عفويا أشعلته التصريحات خلال تجمع أوقفوا السرقة". ودفع بأنه يتعين إطلاق سراح جاكسون لحين محاكمته، لكن قاضيا رفض هذا الطلب.

وحاول ما لا يقل عن ستة، من 170 شخصا، يواجهون اتهامات مرتبطة بحصار الكابيتول تحميل ترامب ولو جانبا من المسؤولية في أثناء الدفاع عن أنفسهم بالمحكمة أو أمام الرأي العام. ولم يسع محامو المتهمين حتى الآن للمطالبة بإسقاط التهم عن موكليهم أو تبرئتهم خلال محاكمة استندت إلى فكرة أن ترامب حرض المتهمين، لكنهم استعانوا بهذا في إطار مساع لإطلاق سراحهم لحين المحاكمة.

لكن جاي تاون، الذي شغل منصب المدعي العام الاتحادي في برمنغهام بولاية ألاباما خلال حكم ترامب، قال إنه لن يفلت أي من المتهمين من المسؤولية الجنائية بالقول إن ترامب حرضهم. واعتلى ترامب منصة قرب البيت الأبيض وحض مؤيديه على "القتال"، مستخدما الكلمة أكثر من 20 مرة. وقال ترامب للحشد "كل من هنا سيسيرون سريعا إلى الكابيتول". وبعد حوالي 50 دقيقة من الكلمة، أقدم كثيرون على هذا بالفعل.

ف.ي/ص.ش (رويترز، ا.ف.ب)