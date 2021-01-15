 المدعون يتهمون ترامب بـارتكاب ″خيانة ذات بعد تاريخي″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.02.2021

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أخبار

المدعون يتهمون ترامب بـارتكاب "خيانة ذات بعد تاريخي"

يعمل المدعون الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي على توجيه تهمة "الخيانة" للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بسبب ما قام به قبل اقتحام مبنى الكابيتول الشهر الماضي.

US-Kapitol | Sturm der Trump-Fans

اقتحام مبنى الكابيتول الذي أدى لحدوث "زلزال سياسي" في الولايات المتحدة وأثار دهشة العالم

اعتبر المدّعون الديموقراطيون في محاكمة دونالد ترامب في نص مرافعتهم أن ما قام به الرئيس السابق قبل اقتحام الكونغرس -في السادس من كانون الثاني/يناير- يشكل "خيانة ذات بعد تاريخي".

مختارات

رغم تصويت الأغلبية الساحقة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ لمنع محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، إلا أنهم فشلوا في وقف المحاكمة، لكن نتيجة تصويت المجلس تبعث برسالة قوية مفادها أنّ إدانة ترامب لا تزال بعيدة المنال.

قالت عنها والدتها إنّها "اهتمت بشكل مفاجئ بسياسات الرئيس ترامب". فما قصة رايلي جون ويليامز التي تقول شكوى جنائية ضدها أنها شاركت في اقتحام الكابيتول وسرقت محمولا لرئيسة مجلس النواب بيلوسي سعت لبيعه لوكالة تجسس روسية؟

وجاء في لائحة الاتهام التي قدمت اليوم الثلاثاء (الثاني من فبراير/ شباط) أن ترامب ارتكب "خيانة خطيرة لقسم توليه المنصب". 

وتبلغ اللائحة 80 صفحة كنص مكتوب وتوضح بالتفصيل مزاعم ضد ترامب، جاء فيها أيضا "من المستحيل أن نتخيل أن أحداث 6 يناير/ كانون الثاني كانت ستحدث لو لم يقم الرئيس ترامب بخلق برميل بارود، وإشعال عود ثقاب، ثم محاولة الاستفادة بشكل شخصي من الفوضى التي أعقبت ذلك"، بحسب موقع "شتيرن" الألماني. 

وقال المدعون إن "الرئيس حرّض حشدا عنيفا على مهاجمة (مبنى) الكابيتول" و"تمسكه بالبقاء في السلطة بأي ثمن هو خيانة ذات بعد تاريخي"، طالبين "إدانته" في ختام هذه المحاكمة التي تبدأ في التاسع من شباط/فبراير.

متهمون باقتحام الكونغرس يلقون بالمسؤولية على ترامب

من جانب آخر، رصدت الكاميرات إيمانويل جاكسون وهو يضرب دروع أفراد الشرطة بقضيب معدني أثناء محاولتهم منع المحتجين من اقتحام مبنى الكونغرس. وينتظر جاكسون، وهو شاب من منطقة واشنطن عمره 20 عاما، المثول أمام محكمة اتحادية بتهمة الاعتداء، لكنه يعتمد الآن على دفاع قانوني جديد حيث يسعى لإلقاء اللوم على الرئيس السابق دونالد ترامب مشيرا إلى تصريحاته خلال تجمع لأنصاره تحت عنوان "أوقفوا السرقة"، قبل وقت قصير من حصار مبنى الكونغرس (الكابيتول).

بعض أنصار ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6/1/2021

بعض أنصار ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6/1/2021

ودعا ترامب أنصاره إلى "القتال بضراوة"، وقال: "لن نقبل ذلك بعد الآن"، وكرر مزاعم بلا أساس بأن الانتخابات سُلبت منه من خلال تزوير واسع النطاق.

وكتب براندي هاردن، محامي جاكسون، في دعوى قضائية بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني أنه "يتعين النظر إلى طبيعة وملابسات هذا الجرم في ضوء أنه حدث مستلهم من رئيس الولايات المتحدة". وأضاف أن حصار الكابيتول "كان على ما يبدو عفويا أشعلته التصريحات خلال تجمع أوقفوا السرقة". ودفع بأنه يتعين إطلاق سراح جاكسون لحين محاكمته، لكن قاضيا رفض هذا الطلب.

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وحاول ما لا يقل عن ستة، من 170 شخصا، يواجهون اتهامات مرتبطة بحصار الكابيتول تحميل ترامب ولو جانبا من المسؤولية في أثناء الدفاع عن أنفسهم بالمحكمة أو أمام الرأي العام. ولم يسع محامو المتهمين حتى الآن للمطالبة بإسقاط التهم عن موكليهم أو تبرئتهم خلال محاكمة استندت إلى فكرة أن ترامب حرض المتهمين، لكنهم استعانوا بهذا في إطار مساع لإطلاق سراحهم لحين المحاكمة.

لكن جاي تاون، الذي شغل منصب المدعي العام الاتحادي في برمنغهام بولاية ألاباما خلال حكم ترامب، قال إنه لن يفلت أي من المتهمين من المسؤولية الجنائية بالقول إن ترامب حرضهم. واعتلى ترامب منصة قرب البيت الأبيض وحض مؤيديه على "القتال"، مستخدما الكلمة أكثر من 20 مرة. وقال ترامب للحشد "كل من هنا سيسيرون سريعا إلى الكابيتول". وبعد حوالي 50 دقيقة من الكلمة، أقدم كثيرون على هذا بالفعل.

ف.ي/ص.ش (رويترز، ا.ف.ب)

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    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ما قبل العاصفة

    احتشد عدد من مؤيدي ترامب المتعصبين خارج مبنى الكابيتول الأمريكي (الكونغرس) الأربعاء (6 يناير/كانون الثاني 2020)، حيث حاولت قوات الأمن إبعادهم عن مبنى الكابيتول (الكونغرس) وهو مقر المجلس التشريعي للولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA Washington | Bestätigung des Wahlergebnis der US Präsidentenwahl: Proteste vor Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

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    الحشود الغاضبة المؤيدة لترامب والتي تزايدت باستمرار تمكنت من كسر طوق الحماية الأمنية التي تفرضها الشرطة وحراس المبنى واقتحمت مبنى الكابيتول.

  • Ein Eindringling im Wikingerlook im US-Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام قاعة الاجتماعات

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    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

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    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تسلق الجدران

    بعض المهاجمين تسلقوا الأسوار والجدران للوصول إلى داخل المجلس وإلى قاعة الاجتماعات.

  • Bewaffnete Sicherheitskräfte im Repräsentantenhaus

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    رفع السلاح أمام المقتحمين

    غرفة الاجتماعات الأخرى في مبنى الكونغرس والتي يجتمع بها عادة مجلس النواب كانت هدفا أيضا لمقتحمي المبنى، حيث حاولت الشرطة ابعاد المقتحمين برفع السلاح.

  • Ein Trump-Anhänger besetzt ein Abgeordnetenbüro im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام مكاتب بعض النواب

    وبالرغم من جميع المحاولات الأمنية نجح المشاغبون في اقتحام العديد من الغرف داخل مبنى الكابيتول وشقوا طريقهم نحو مكاتب النواب.

  • Washington I Ein Eindringlinge trägt das Rednerpult von Repräsentantenhaus-Präsidentin Nancy Pelosi fort

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    منصة نانسي بيلوسي

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  • Leute gehen auf der Besuchergalerie des US-Repräsentantenhauses in Deckung

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    البحث عن مخبأ

    قاعات الجلسات أخليت كما يقول أحد الصحفيين المتواجدين، فيما حاول المجتمعون البحث عن مخبأ، كما تم توزيع أقنعة الوقاية من الغاز على المجتمعين.

  • Gasschwaden auf dem Capitol Hill

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الغاز المسيل للدموع

    لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة التي اقتحمت المكان.

  • USA | Präsidentschaftswahl | Demonstranten im Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تدخل الحرس الوطني

    بعد عملية الاقتحام التي تابعها العالم، وتدخل قوات من الحرس الوطني، تمت السيطرة على الوضع. وفرض عمدة واشنطن موريال بوزر حظرا للتجوال يشمل كامل المدينة. وعاد الكونجرس للاجتماع للمصادقة على انتخاب جو بايدن. (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة )

  • Washington I Sturm gegen U.S. Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ترامب يتعهد بمغادرة البيت الأبيض

    عقب هذه الأحداث المثيرة وغير المسبوقة، وبعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن، ونتيجة للضغوط التي موست على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تعهد الأخير بمغادرة البيت الأبيض في نهاية ولايته، غير أنه استمر رغم ذلك في مزاعمه بحصول تزوير انتخابي، وكتب في بيان "حتى لو كنت أعارض تماما نتيجة الانتخابات، والوقائع تدعمني، سيكون هناك انتقال منتظم في 20 كانون الثاني/يناير". (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة)

  • US-Kapitol | Sturm der Trump-Fans

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    مشهد من "جمهوريات الموز"

    شكلت مشاهد اقتحام مقر الكونغرس، التي تابعها الملايين عبر العالم، ضربة قاسية لصورة الولايات المتحدة كمنارة للديموقراطية. وقد وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ما حدث يليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديموقراطية". وسارع الكثير من الساسة الأمريكيين وقادة العالم إلى التنديد بما حدث والبعض وصفا بـ"المشاهد الصادمة" و"المحزنة".


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