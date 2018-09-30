"المدرس الافتراضي".. جامعة بريطانية تتخلى عن أساتذتها!
سيكون طلاب جامعة إمبريال كوليدج على موعد مع دروس يلقيها أساتذة افتراضيون. الجامعة أعلنت الاستعانة بتقنية الصور التجسيدية ثلاثية الأبعاد (3D).
نشرت جامعة إمبريال كولديج خبرا تعلن فيه أن طلابها سيكونون الأوائل في العالم الذين يتلقون دروسا دون حضور الأستاذ فعليا في قاعات المحاضرات، بل من خلال طيفهم الذي تعكسه تقنية الصور التجسيدية ثلاثية الأبعاد (هولوغرام). سيتم اعتماد التقنية في العام الدراسي الأكاديمي 2018/ 2019،. وسيتم تجريبها لأول مرة يوم الخميس المقبل (08 نونبر/ تشرين الثاني 2018) في مؤتمر "المرأة في التكنولوجيا: القصة الداخلية"، الذي سيقام بجامعة إمبريال كولديج. وفي المؤتمر، ستظهر ضيفين على المسرح يتم نقلهما مباشرة من الولايات المتحدة عن طريق التقنية.
مدير معمل "إيد تك لاب" بالجامعة، الدكتور "ديفيد ليفيفر"، قال: "من شأن إدخال تكنولوجيا الصور المجسمة إلى غرفة الصف أن تكسر قيود التدريس التقليدي من خلال خلق تجربة تفاعلية تفيد الطلاب والأكاديميين على حد سواء. "، حسب ما نقله موقع الجامعة.
وذكرت الجامعة أن التقنية تتميز بتكلفتها القليلة مقارنة بتقنيات شبيهة لها، إذ لا يحتاجون إلا لشاشة زجاجية وبرنامج كمبيوتر معين، فضلا عن استخدام معدات متنقلة لتتمكن من استضافة أشخاص من دول بعيدة.
كما يمكن لأكثر من شخص الظهور عبر هذه التقنية، وهو ما يعني أكثر من محاضر في آن واحد. زيادة على هذا، ستفتح التقنية الباب أمام الطلبة لتسجيل المحاضرات وإعادة عرضها. ووفق ما ذكرته الجامعة فإن التقنية سيتم اعتمادها في أنشطة كلية الأعمال (بيزنس سكول) بالجامعة، ويرجح أن يتم استخدامها في باقي الكليات مستقبلا.
مريم مرغيش
أفضل عشر جامعات في العالم
تأسست جامعة هارفارد، بولاية ماساتشوستس الأمريكية، عام 1636 وتخرج منها حتى الآن 62 مليارديراً و150 حاصلاً على جائزة نوبل في مختلف العلوم.
أفضل عشر جامعات في العالم
تعتبر جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية أكثر الجامعات صرامة في اختيار طلابها. تأسست الجامعة عام 1891 ويعتقد أن شبكة الإنترنت "اختُرعت" فيها.
أفضل عشر جامعات في العالم
يعتبر معهد ماساتشوستس للتقنية (إم آي تي)، الذي فتح أبوابه عام 1865، أحد أهم مراكز البحث العلمي حول العالم، إذ خرجت منه اختراعات متعددة، كالرادار والكمبيوتر.
أفضل عشر جامعات في العالم
جامعة كاليفورنيا-بيركلي الأمريكية، التي تأسست عام 1868، أكثر الجامعات الأمريكية تخريجاً لرواد المشاريع والأعمال. كما تخرج منها 72 فائزاً بجائزة نوبل.
أفضل عشر جامعات في العالم
تعتبر جامعة كامبريدج من أعرق الجامعات البريطانية، إذ تأسست عام 1209 تقريباً، وهي بذلك ثالث أقدم جامعة عاملة في العالم. تخرج من الجامعة 90 حائزاً على جائزة نوبل.
أفضل عشر جامعات في العالم
تأسست جامعة برينستون بولاية نيو جيرسي الأمريكية عام 1746، وتخرج منها 37 فائزاً بجائزة نوبل. تعتبر هذه الجامعة الأغنى في الولايات المتحدة مقارنة بعدد الطلاب.
أفضل عشر جامعات في العالم
معهد كاليفورنيا للتقنية، الذي أنشئ عام 1891، وتخرج منه 33 حائزاً على جائزة نوبل. يشرف المعهد حتى اليوم على مختبرات وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) للدفع النفاث.
أفضل عشر جامعات في العالم
تأسست جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك الأمريكية عام 1754 وتخرج منها 101 حائزاً على جائزة نوبل. تمنح الجامعة سنوياً جائزة بوليتزر الشهيرة للإبداع الصحفي والأدبي والموسيقي.
أفضل عشر جامعات في العالم
تمتاز جامعة شيكاغو بولاية إيلينويس الأمريكية، التي تأسست عام 1890، بإسهاماتها في مجالات الاقتصاد والحقوق وعلوم الاجتماع. كما أنها مهد أول مفاعل نووي في التاريخ.
أفضل عشر جامعات في العالم
تعتبر جامعة أوكسفورد، التي تأسست في القرن الحادي عشر، ثاني أقدم جامعة عاملة في العالم. تخرج منها 58 حائزاً على جائزة نوبل و26 رئيس وزراء لبريطانيا، إضافة إلى العديد من قادة الدول. الكاتب: ياسر أبو معيلق