المدرب الألماني يوليان ناغلسمان يضع شرطا للتعاقد مع توتنهام

يعيش توتنهام فترة غير عادية هذا الموسم، فالفريق الإنجليزي أقال مؤخرا كريستيان ستيليني المدرب المؤقت للفريق، بعد الهزيمة المدوية أمام نيوكاسل بستة أهداف مقابل واحد، برسم الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل كريستيان ستيليني كان توتنهام قد أقال أيضا مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، بسبب تصريحاته القوية بحق لاعبي الفريق، الذي يقدم مستويات غير ثابتة، ويجد الآن صعوبة كبيرة في حجز إحدى البطاقات المؤهلة لمسابقات دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

ويضع "السبيرز" عينه بشدة على المدرب الألماني يوليان ناغلسمان، من أجل الإشراف على تدريب الفريق بداية من الموسم القادم، والعودة بقطار الفريق الإنجليزي إلى سكته الصحيحة.

فقد كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن يوليان ناغلسمان وضع شرطا للموافقة على تدريب توتنهام. أما عن هذا الشرط فهو رغبة المدرب الألماني الشاب في أن تكون له الكلمة الفصل في صفقات الانتقالات.

وأوضح نفس المصدر أن مسألة الانتقالات غالبا ما تشرف عليها إدارة توتنهام بقيادة رئيس الفريق دانييل ليفي، وهو ما لا يترك مجالا أوسع للمدرب من أجل التحكم بشكل أكبر في سوق انتقالات الفريق.

وأشارت "ديلي ميل" أن يوليان ناغلسمان أخبر إدارة توتنهام بأنه يرغب في أن تكون له السيطرة التامة على صفقات الانتقالات في حال رغب توتنهام بالحصول على خدماته.

ووصف المصدر ذاته أن تعيين ناغلسمان مدربا لتوتنهام بالأمر الإيجابي على الفريق، لاسيما وأن توتنهام بحاجة إلى عملية إعادة بناء، والتخلص من بعض اللاعبين والتعاقد مع البعض الآخر، وهو العمل المُنتظر بشدة من ناغلسمان.

يشار إلى أن يوليان ناغلسمان، أقيل قبل أسابيع بشكل مفاجئ من تدريب فريق بايرن ميونيخ الألماني. وعينت إدارة الفريق البافاري المدرب توماس توخل على أمل الفوز بالثلاثية، إلا أن الفريق خرج من كأس ألمانيا ومسابقة دوري أبطال أوروبا، وأصبح قريبا للغاية من فقدان لقب "البوندسليغا" لصالح بوروسيا دورتموند.