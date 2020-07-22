المدان بقتل نجل رئيس ألمانيا الأسبق يطعن على الحكم

أعلنت محكمة مدينة برلين اليوم الأربعاء (22 يوليو/ تموز 2020) أن الشخص المدان بقتل الطبيب البارز فريتس فون فايتسيكر، نجل الرئيس الألماني الأسبق ريشارد فون فايتسيكر قدم طعنا على الحكم بسجنه.

ومن المحتمل أن تنظر أعلى محكمة في ألمانيا في الطعن المقدم. وكانت محكمة الاستئناف في العاصمة الألمانية قد قضت يوم الثمن من يوليو/ تموز الجاري بالسجن لمدة 12 عاما بحق المتهم بقتل نجل الرئيس الألماني الأسبق والشروع في قتل شرطي.

وقضت المحكمة بإيداع المتهم مصحة نفسية. وراعت في حكمها نقص المسؤولية الجنائية لدى المتهم عن أفعاله، وهو ما حال دون وصول الحكم إلى السجن مدى الحياة.

وكان المتهم قد طعن الطبيب فريتس فون فايتسيكر، كبير أطباء الطب الباطني بمستشفى شلوسبارك في برلين، حتى الموت أثناء محاضرة في المستشفى في التاسع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكان والد المجني عليه، عمدة برلين من عام 1981 حتى 1984، ورئيسا لألمانيا من عام 1984 حتى 1994، وتوفي في عام 2015.

الرئيس الألماني الأسبق ريشارد فون فايتسيكر مع نجله فريتس عام 1987، وقد توفي الأب عام 2015، بينما قتل الابن طعنا عام 2019 بعد أن أصبح طبيبا مشهورا.

وأدين المتهم بالقتل والشروع في قتل شرطي كان أصيب بجروح خطيرة بينما كان يحاول منع الهجوم. وقال المتهم (57 عاما) أثناء المحاكمة إنه لم يندم على أفعاله وإن مهاجمة الأسرة كانت "هدف حياة" بالنسبة له.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)