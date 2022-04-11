المدافع عن العقيدة - البابا بندكت السادس عشر



البابا بندكت السادس عشر قاد الكنيسة الكاثوليكية إلى أكبر أزمة لها منذ الإصلاح: فضيحة الاعتداء الجنسي على الأطفال في جميع أنحاء العالم. يروي المخرج كريستوف رول قصة نهوضه وسقوطه، وهو ما يعد من أعراض فشل الكنيسة. يلتقي بندكت السادس عشر. بمزيج من الفضول والتشكيك.





إنها قصة رجل كرس حياته للحفاظ على الكنيسة، لكنه قادها بدلاً من ذلك إلى أكبر أزماتها. خلال الثلاثين عامًا التي قضاها في الفاتيكان، كان جوزيف راتسينغر الشخصية الرئيسية في استعادة العقيدة الكاثوليكية الأساسية بعد فترة وجيزة من التحديث في الستينيات. يصف أشخاص الفيلم الذين عملوا جميعًا في إطار النظام الديني، كيف ساهمت سياسات راتسينغر في الخسارة الدراماتيكية للسلطة الأخلاقية التي تعاني منها الكنيسة اليوم.





هذه قصة ملحمية لبطل مأساوي. راتسينغر الذي كان يؤمن بأن الحقيقة موجودة فقط في تعاليم الكنيسة الكاثوليكية وأن مجتمع اليوم سيكون محكوم عليه بالفناء إذا لم يعيد اكتشاف قيمه الكاثوليكية، وجد أن أعظم أعدائه موجودون داخل الكنيسة، حتى في أقرب دائرة له .يحكي الفيلم قصة رجل بدأ عمله كمصلح وأصبح فيما بعد وحيدا ومحافظا في نظر الجميع.





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DW عربية

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