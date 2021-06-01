المدافع الإسباني إيريك غارسيا ثاني صفقات برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني توصله لاتفاق مع إيريك غارسيا، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، للانضمام إلى صفوفه بداية من الأول من تموز/ يوليو المقبل. وذكر الموقع الرسمي لبرشلونة اليوم الثلاثاء (الأول من يونيو/ حزيران 2021) أن اللاعب سيوقع على عقد للانضمام لبرشلونة حتى نهاية موسم 2025/ 2026، فيما تبلغ قيمة شرطه الجزائي 400 مليون يورو.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الكاتالوني أنه سيتم تقديم غارسيا بشكل رسمي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، دون حضور جمهور بسبب قواعد مكافحة وباء كورونا.

وذكر النادي الكاتالوني أن غارسيا (20 عاماً) عاد مجدداً إلى برشلونة بعدما سبق له الانضمام لأكاديمية النادي في عام 2008 حيث استمر في لا ماسيا" حتى عام 2017 قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي حيث قضى هناك أربعة مواسم تدرج فيها في الفئات السنية للفريق الإنجليزي، في فرق أقل من 19 و23 عاماً حتى لعب للفريق الأول.

وصفقة غارسيا هي ثاني صفقات النادي الكاتالوني للموسم الجديد، وذلك بعد تعاقده أمس الاثنين مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في صفقة انتقال حر، قادما من مانشستر سيتي.

ومن المتوقع أن يضيف رونالد كومان المدير الفني الهولندي للفريق، لاعباً آخر في صفقة مجانية من الدوري الإنجليزي، حيث تتمثل تلك الصفقة في مواطنه جورجينو فينالدوم لاعب ليفربول الإنجليزي. وتدور التكهنات أيضاً حول اقتراب ممفيس ديباي، لاعب ليون الفرنسي والذي قارب عقده على الانتهاء، من الانضمام إلى برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية. وأنهى برشلونة الموسم الماضي من بطولة الدوري الإسباني في المركز الثالث، كما حقق لقب كأس ملك إسبانيا في الموسم نفسه.

ع.غ/ ع.ش (د ب أ، رويترز)