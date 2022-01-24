المدارس الأوكرانية تعد الأطفال لهجوم عسكري محتمل

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قال الرئيس الأوكراني Volodymr Zeleskyy إن التوترات الشديدة مع روسيا ليست جديدة وحث الدول الغربية على عدم الذعر. لكن التهديد الذي يلوح في الأفق بشن هجوم روسي يعني أن العديد من الأوكرانيين يتخذون خطوات احترازية في حال وقوع غزو عسكري بالفعل.
بعد جلسة عاصفة في مجلس الأمن تبادل فيها الجانبان الروسي والأمريكي الاتهامات بتأجيج الوضع، واشنطن تدعو ديبلوماسيها إلى مغادرة بيلاروسيا خشية من هجوم روسي على أوكرانيا من الجهة الشمالية.
رغم تصريحات المسؤولين الروس غير المتفائلة بعد "رفض" واشنطن والناتو مطالب موسكو، إلا أن اللهجة الروسية ما تزال ترجح الدبلوماسية. واشنطن بدورها تشدد على الحوار وتدعو الصين للتوسط مع التلويح بالعقوبات وخط "نورد ستريم 2".
دعت أوكرانيا روسيا الى سحب قواتها من حدودها ومواصلة الحوار، وفيما تصر موسكو على الحصول على "ضمانات ملزمة" لمصالحها "المشروعة"، لوحت واشنطن ولندن بعقوبات جديدة على موسكو. وحلف الناتو يستبعد إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا.
ردود فعل متواصلة حول الملف الروسي الأوكراني إذ توقعت كييف التزام روسيا بالمسار الدبلوماسي لأسبوعين على الأقل، في الوقت الذي تتحدث فيه ألمانيا عن عواقب على "نورد ستريم 2" إذا غزت روسيا أوكرانيا.
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