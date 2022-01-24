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المدارس الأوكرانية تعد الأطفال لهجوم عسكري محتمل

قال الرئيس الأوكراني Volodymr Zeleskyy إن التوترات الشديدة مع روسيا ليست جديدة وحث الدول الغربية على عدم الذعر. لكن التهديد الذي يلوح في الأفق بشن هجوم روسي يعني أن العديد من الأوكرانيين يتخذون خطوات احترازية في حال وقوع غزو عسكري بالفعل.