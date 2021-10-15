 المخرجة الأفغانية صحراء كريمي: طالبان تحتقر الفن فلا تتفاوضوا معها | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 17.10.2021

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ثقافة ومجتمع

المخرجة الأفغانية صحراء كريمي: طالبان تحتقر الفن فلا تتفاوضوا معها

قبل اقتحام طالبان لكابول، هربت المخرجة الأفغانية صحراء كريمي. وخلال حضورها فعالية فنية في ألمانيا، دعت العالم إلى عدم التفاوض مع طالبان، مؤكدة أن الحركة تحتقر الفن. كريمي تعتقد أن ألمانيا تستطيع الضغط على طالبان.

المخرجة الأفغانية صحراء كريمي (مهرجان البندقية للأفلام 2021)

تؤكد المخرجة الأفغانية صحراء كريمي على أن طالبان لم تتغير كما يشاع

بعد هروبها من أفغانستان قبل اقتحام طالبان لكابول، دعت المخرجة الأفغانية صحراء كريمي المجتمع الدولي إلى المساعدة في إنقاذ الثقافة الأفغانية بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة. بيد أنها اليوم، ترغب في إرسال رسالة جديدة للعالم مفادها: "لا تتفاوضوا مع طالبان".

مختارات

وفي مقابلة مع DW، قالت "نعلم أن طالبان تبحث عن اعتراف دولي، لكن الآن يبدو أن القوى الأجنبية هي الساعية للحصول على اعتراف من طالبان. وهذا أمر سخيف ومؤلِم للغاية". وجاء تحذير المخرجة الأفغانية خلال كلمتها في قاعة الفنون في مدينة بون الألمانية حيث نُظم ملتقى أُطلق عليه اسم "الرحلة الأخيرة من كابول.. آفاق الفن والثقافة في أفغانستان" الثلاثاء الماضي.

وانتقدت المخرجة التقارير التي تشير إلى لقاء بين ممثلين ألمان ومسؤولين من طالبان، واصفة الأمر "بالمخزي" إذ دعت ألمانيا ودول العالم إلى عدم الاعتراف بحكم طالبان. وفي ذلك، قالت "أناشد ألمانيا والدول الأخرى بعدم خلق صورة كاذبة توحي بأن طالبان قد تغيرت. أوكد أن طالبان لم تتغير".

جذب انتباه العالم "مرة أخرى"

وتعد كريمي – التي ولدت في طهران عام 1985- مخرجة أفغانية استثنائية إذ كانت أول امرأة ترأس منظمة الفيلم الرسمية في بلادها فيما عرضت أفلامها "حافا" و"مريم" و"عائشة" لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي عام 2019. وقبل اقتحام طالبان لكابول، نجحت كريمي البالغة من العمر 36 عاما في الفرار هي وأخوتها وأبناؤهم من أفغانستان وتحديدا في الخامس عشر من أغسطس/آب.

وقتلت طالبان في السابق أفرادا من عائلة كريمي التي تعيش حاليا كلاجئة في أوكرانيا حيث تعكف على إخراج فيلم يوثق رحلتها وهروبها من أفغانستان. ومنذ ذلك الحين، أخذت كريمي على عاتقها التحدث عن معاناة الشعب الأفغاني في العديد من المناسبات التي شاركت فيها.

وفي هذا السياق، قالت "عن طريق الحوار واللقاءات، نُبقي الضوء مسلطا على محنة الأفغان. لأنه في المستقبل سوف تكون هناك عناوين جديدة تأخذ الاهتمام وسينسى العالم أفغانستان". وشددت على أنه من المهم التحدث عن طالبان في الوقت الحالي لأن الإعلام لم يكن يركز عليهم في السابق وقد يُحدث هذا تغييرات جذرية.

مشهد من فيلم هافا ومريم وعائشة للمخرجة الأفغانية صحراء كريمي

اكتسب فيلم "هافا ومريم وعائشة" للمخرجة الأفغانية صحراء كريمي شهرة كبيرة إذ عرض في مهرجان البندقية

الثقافة والمرأة الأفغانية

وعندما سُئلت عن جوانب وأشكال الفنون التي يُمكن أن تكون عرضة للضياع عقب سيطرة طالبان، أجابت كريمي "الموضة والسينما والموسيقى". وذكرت أن الأزياء الأفغانية التقليدية كانت قد بدأت في اكتساب شهرة مرة أخرى بعد سنوات من تأثير الأزياء الباكستانية والهندية والإيرانية، مضيفة "لقد أصبح (الزي الأفغاني التقليدي) جزءً من حياتنا وكان هناك العديد من المحال تبيع الأزياء التقليدية وبل وكان هناك أيضا مصممي أزياء بارعين معظمهم من النساء."

بيد أنه ومع سيطرة طالبان على زمام الأمور في أفغانستان تغير هذا وهو ما أشارت إليه كريمي بقولها: "عندما قررت طالبان منع النساء من الذهاب إلى العمل أو كشف وجوههن، فماذا سيترتب على هذا فيما يتعلق بملابس المرأة الأفغانية؟ فيمكن القول بأن المستهدف هي الموضة بشكل مباشر".

يشار إلى أنه في منتصف سبتمبر / أيلول الماضي، أطلقت النساء الأفغانيات حملة على مواقع التواصل الاجتماعية للاحتجاج ضد قانون حركة طالبان الجديد الصارم بشأن زي الطالبات تحت وسمين "لا تلمس ملابسي" و"ثقافة أفغانستان" حيث قمن بنشر صورهن بملابس تقليدية زاهية الألوان. وكانت طالبان قد فرضت الفصل بين الجنسين في الجامعات الأفغانية مع ضرورة إلزام الطالبات بارتداء الحجاب.

وشددت كريمي على أن السينما ستكون ضحية حكم طالبان خاصة وأن أبرز المخرجين في أفغانستان من النساء، مضيفة "لقد أردنا تغيير الصورة النمطية عن أفغانستان وإحياء قصص جديدة". بيد أن كريمي وغيرها من السينمائيات الأفغانيات قررن الهرب خوفا من طالبان.

الحرية بلا خوف

واتفقت كريمي على أن "النهضة الثقافية" التي تحققت في أفغانستان خلال العشرين عاما الماضية لم تلق القبول من كافة أطياف الشعب الأفغاني، إلا أن الذين خالفوا التقاليد الأفغانية لم يخشوا من عواقب وخيمة في حينه. وأضافت "لم تُقتل فتاة بسبب عدم ارتدائها الحجاب أو قامت برسم صور تكشف عن جسد المرأة إذ كان أسوأ شيء يمكن أن تتعرض له هو أن يُسأ فهم الأمر أو يتم الحكم على الفتاة استنادا لما قامت به.
لكن لم يصل الأمر إلى حد إلحاق الأذى بالفتيات أو وضعهن في السجون. كانت الفتيات يعيشن في حرية، لكن لم يكن يحصلن على دعم كافيء للقيام بأنشطة ثقافية وفنية لأن الحكومة السابقة لم تولي لهذه الأمور اهتماما كبيرا".

وخلال حضورها الحدث الفني في بون، شددت كريمي على أن الدعم المالي الدولي لم يكن يصل إلى الشبان والشابات العاملين في مجال العمل السينمائي. واتفق في هذا الرأي مارتن كوبلر سفير ألمانيا السابق في باكستان بين عامي 2017 و2019 والذي شارك في هذا الفعالية.

وأضاف "كان هناك أموال كافية للغاية، لكنها لم تكن تصل إلى الفئات المستهدفة دائما. كان يجب أن تذهب هذه الأموال إلى الشباب الأفغان والشابات الأفغانيات الذين يصنعون أفلاما لأبناء الشعب الأفغاني، لكننا تغاضينا الطرف عن ذلك". من جانبها، شددت كريمي على أن الأفغان وحدهم القادرون على إنقاذ ثقافتهم وفنونهم.

الضغط الدولي

وفي سياق مستقبل أفغانستان في ظل حكم طالبان، أكدت كريمي على أنه بصرف النظر عن دعوتها مرارا وتكرارا للمجتمع الدولي بعدم التفاوض مع طالبان، لكنها الآن لا تستطيع التكهن بأي حل للمأزق الأفغاني سوى "إبقاء أفغانستان في ضمير المجتمع الدولي".

وقالت كريمي إنها تعتقد أن ألمانيا تستطيع كدولة مؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي على الضغط على طالبان لإرغامها على احترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة والقيم الديمقراطية والحريات الثقافية والمجتمع المدني في أفغانستان.

بريندا هاس / م ع

  • Afghan men are seen in a restaurant in Herat, Afghanistan September 10, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    عالم ذكوري محض.. لا للنساء

    تظهر الصور والمقاطع المصورة نشاطا صاخبا في الشوارع الأفغانية كما هو الحال في هذا المطعم بمدينة هرات غرب البلاد حيث تم الترحيب بعودة رواد المطعم من جديد. بيد أن اللافت أن الأمر اختلف كثيرا عن ما كان عليه قبل سيطرة طالبان إذ اقتصر الزبائن فقط على الرجال الذين اضطروا إلى ارتداء الأزياء التقليدية مثل "الكورتا" وهي سترة طويلة بطول الركبة. وغابت النساء عن المشهد داخل المطعم بل وفي أرجاء المدن الأفغانية.

  • Students attend a class bifurcated by a curtain separating males and females at a private university in Kabul on September 7, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    فصل الذكور عن الإناث

    بهذه الستارة، تم فصل الطلاب الذكور عن الطالبات الإناث داخل هذه الجامعة الخاصة في العاصمة كابول. وعقب سيطرة طالبان على البلاد، أصبح الفصل بين الجنسين إلزاميا في هذه الجامعة ويتوقع أن يمتد الأمر إلى مواقع أخرى. وفي ذلك، قال وزير التعليم العالي في حكومة طالبان عبد الباقي حقاني إن "التعليم المختلط يتعارض مع مبادئ الإسلام والقيم والعادات والتقاليد الأفغانية".

  • Afghan women walk at a mosque in Herat, Afghanistan September 10, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    الأفغانيات وفقدان الحرية

    أفغانيات في طريقهن إلى أحد مساجد هرات. وبالنظر إلى الملابس، يبدو أن حرية المرأة الأفغانية التي كسبتها بشق الأنفس خلال العشرين عاما الماضية باتت الآن في مهب الريح. فقد حظرت طالبان ممارسة الأفغانيات للرياضة وهو ما أشار إليه أحمد الله واسيك - نائب رئيس اللجنة الثقافية لحكومة طالبان- بقوله إن "لن يسمح للنساء في أفغانستان بلعب الكريكيت والألعاب الرياضية الأخرى التي يمكن أن تظهر فيها أجسادهن".

  • Taliban inspect vehicles at the checkpoints as they take strong security measures in the Afghan capital in Kabul, on September 09, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    نقاط تفتيش في عموم البلاد

    انتشرت نقاط التفتيش الأمنية في عموم البلاد حيث يتمركز مقاتلو طالبان وباتت القاسم المشترك في شوارع أفغانستان. ورغم محاولات عناصر طالبان المدججين بالسلاح في ترهيب الأفغان، إلا أن السكان يسعون إلى التأقلم مع التغيرات الكبيرة التي طرأت على البلاد وأبرزها أن الملابس الغربية باتت نادرة جدا وأصبحت مشاهد الجنود المدججين بالسلاح الأكثر شيوعا.

  • Male day laborers sit at the roadside in Kabul, awaiting a job offer

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    في انتظار العمل

    ينتظر العمال في أفغانستان كثيرا على قارعة الطرق للحصول على عمل وكسب قوت يومهم. وقبل سيطرة طالبان، كانت أفغانستان تعاني من وضع اقتصادي مترد. وبعد سيطرة الحركة بات الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد. ويبلغ معدل الفقر في الوقت الحالي 72 بالمائة فيما يتوقع أن يصل إلى 98 بالمائة.

  • Afghan protest for women's and civil rights in front of the presidential palace in Kabul, Afghanistan, on September 3, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    استمرار نضال الأفغانيات رغم قمع طالبان

    ورغم تعرض أفغانيات للقمع على يد طالبان، إلا أن العديد منهن يواصلن النضال للمطالبة بحقوق المرأة في التعليم والعمل والمساواة. وقد حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من رد عنيف متزايد من قبل طالبان لقمع الاحتجاجات السلمية، مضيفا أن عناصر طالبان استخدموا الذخيرة الحية والهراوات والسياط لقمع المتظاهرين ما أسفر عن مقتل 4 متظاهرين فيما تم الاعتداء على الكثيرين منهم.

  • Veiled women hold banners and placards while marching during a pro-Taliban rally outside the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    مؤيدو طالبان

    تقول هؤلاء الأفغانيات إنهن سعداء بعودة حكم طالبان إذ قمن بمسيرات في شوارع البلاد للتعبير عن الرضا التام بطريقة إدارة الحركة لأفغانستان. واللافت أن عناصر أمنية رسمية كانت ترافق هؤلاء الأفغانيات اللاتي اعتبرن أن من هرب من البلاد لا يمثلن المرأة الأفغانية وأكدن أن طريقة طالبان في تطبيق الشريعة الإسلامية لا تعرض حياتهن للخطر.

  • A female student in a full-body shroud speaks at a pro-Taliban rally at the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    تحيز لمسيرات مؤيدة لطالبان

    وقد تم دعوة الصحافيين لتغطية المظاهرات المؤيدة لطالبان في تناقض تام مع الاحتجاجات المناوئة للحركة إذ تم ترهيب الصحافيين الذين يقومون بتغطية هذه الاحتجاجات وتم الاعتداء على العديد منهم. كل هذه الصور تدل على أن مظاهر الحياة قد تغيرت تماما في أفغانستان خاصة للنساء. كلوديا دن سونيا أنجليكا دين/ م.ع