 المحكمة العليا في روسيا تصنف كتيبة آزوف كمنظمة إرهابية | DW الأخبار | DW | 03.08.2022

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المحكمة العليا في روسيا تصنف كتيبة آزوف كمنظمة إرهابية

صنفت المحكمة العليا في روسيا كتيبة آزوف الأوكرانية كمنظمة إرهابية، مما قد يعني خضوع مقاتليها الأسرى لمحاكمات قاسية في روسيا.

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