المحكمة العليا في روسيا تصنف كتيبة آزوف كمنظمة إرهابية

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صنفت المحكمة العليا في روسيا كتيبة آزوف الأوكرانية كمنظمة إرهابية، مما قد يعني خضوع مقاتليها الأسرى لمحاكمات قاسية في روسيا.
أعلنت أوكرانيا الإجلاء الإلزامي لجميع سكان دونيتسك، إحدى المنطقتين الإداريتين في حوض دونباس، لتجنب "الإرهاب الروسي" وعمليات القصف، هذا فيما لا تزال أصداء الهجوم على أسرى مصنع آزوفستال في ماريوبول تتفاعل.
اتهمت القوات الروسية أوكرانيا بقصف سجن في منطقة يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو في دونيتسك حيث يُحتجز أسرى حرب من الجيش الأوكراني، لكن الجيش الأوكراني نفى مسئوليته عن القصف وحملت الجيش الروسي المسؤولية.
كتيبة أزوف التابعة للحرس الوطني الأوكراني، تقاتل وتدافع بشراسة عن مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية المحاصرة. لكن لماذا تثير هذه الكتيبة الكثير من الجدل واللغط منذ تأسيسها عام 2014؟ وما هي قصتها ومن يقف وراءها؟
حذرت مسؤولة أمريكية من تقييمات تفيد بأن بوتين يعد لنزاع مطوّل في أوكرانيا، فيما وعدت وزيرة خارجية ألمانيا من كييف بأن تقدم بلادها دعماً كبيراً لأوكرانيا في جهود كشف ملابسات جرائم الحرب التي ارتكتبها القوات الروسية.
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