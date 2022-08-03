المحكمة العليا في روسيا تصنف كتيبة آزوف كمنظمة إرهابية

لماذا تثير كتيبة آزوف الجدل وما دورها في حرب أوكرانيا؟

كتيبة أزوف التابعة للحرس الوطني الأوكراني، تقاتل وتدافع بشراسة عن مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية المحاصرة. لكن لماذا تثير هذه الكتيبة الكثير من الجدل واللغط منذ تأسيسها عام 2014؟ وما هي قصتها ومن يقف وراءها؟