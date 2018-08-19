المحكمة العليا في العراق تصادق على نتائج الانتخابات

قال متحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأحد (19 آب/ أغسطس 2018) إن المحكمة صادقت على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/ مايو مما يعني بداية مهلة دستورية مدتها 90 يوما أمام الأحزاب الفائزة لتشكيل حكومة.

ورحبت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي التي أصبحت حكومة تسيير أعمال بإعلان المحكمة. وقالت في بيان إن المصادقة على النتائج تمهد الطريق أمام انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد وبالتالي تشكيل حكومة جديدة.

وكان البرلمان قد أمر في حزيران/ يونيو بإعادة فرز الأصوات يدويا، التي سبق فرزها إلكترونيا، وذلك بعد صدور تقرير حكومي أفاد بوجود انتهاكات واسعة حمل مفوضية الانتخابات مسؤوليتها.

لكن إعادة فرز الأصوات لم تسفر إلا عن تغير طفيف مقارنة بالنتائج الأولية، إذ احتفظ رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بالصدارة وهو ما يعني أنه سيلعب دورا محوريا في تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد. وقال إياس الساموك المتحدث باسم المحكمة في بيان "أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم... قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة وصدر القرار باتفاق الآراء".

والمصادقة تجعل النتائج رسمية وعلى النواب الآن الاجتماع وانتخاب رئيس للبرلمان ثم رئيس للبلاد ورئيس وزراء ومجلس وزراء خلال 90 يوما.

وكان الغموض السياسي الذي اكتنف تشكيل الحكومة الجديدة أثار توترات في وقت يزداد فيه نفاد صبر المواطنين بسبب تراجع الخدمات الأساسية والبطالة وبطء وتيرة إعادة الإعمار بعد حرب استمرت ثلاث سنوات على تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي المعروف إعلاميا باسم "داعش".

م.أم/أ.ح (رويترز)