المحكمة العليا تؤيد قرار ترامب بحظر سفر مواطني 5 دول

أصدرت المحكمة الأمريكية العليا اليوم الثلاثاء (26 حزيران/ يونيو 2018) قرارا بحظر السفر على عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة. وصدر القرار بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لتنتهي بشكل مؤقت معركة شرسة في ساحات المحاكم حول ما إذا كانت تلك السياسة تمثل حظرا غير قانوني على المسلمين. ويهيمن المحافظون على هيئة المحكمة العليا بأغلبية خمسة قضاة.

وكانت محاكم أدنى درجة قد عرقلت حظر السفر الذي أعلنه ترامب في سبتمبر/ أيلول فضلا عن نسختين معدلتين سابقتين، في طعون قانونية رفعتها ولاية هاواي وجهات أخرى.

وقالت المحكمة إنّ مقدمي الطعون لم يقدموا ما يثبت أن الحظر ينتهك قانون الهجرة الأمريكي أو التعديل الأول بالدستور الذي يحظر على الحكومة تفضيل دين على آخر. وأيد الحكم صلاحيات الرئاسة الواسعة بشأن الأفراد المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة. ويعني القرار أن الحظر الحالي قد يستمر وأن من الممكن أن يضيف ترامب المزيد من الدول.

وشمل المنع بعض المسؤولين من فنزويلا، وجاء رد فعل ترامب فورياً كالمعتاد على تويتر حيث غرد يقول "المحكمة العليا تؤيد حظر السفر الذي تقدم به ترامب. واوو".

وكان ترامب قد قال إن الحظر ضروري لحماية البلاد من هجمات المتشددين الإسلامويين.

م.م/ أ.ح (رويترز)