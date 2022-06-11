 المحكمة العليا الهندية تتدخل في مسألة هدم ممتلكات المسلمين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.06.2022

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المحكمة العليا الهندية تتدخل في مسألة هدم ممتلكات المسلمين

أصدرت المحكمة العليا في الهند مذكرات للحصول على أجوبة من حكومة ولاية أوتار براديش وكيانات مدنية في مدينتي كانبور وبراياجراج بخصوص وجود أعمال هدم انتقامية ومستهدفة للمنازل والشركات التي يمتلكها مسلمون.

جرافة تهدم منزل رجل مسلم اتهمته سلطات ولاية أوتار براديش بالتورط في أعمال شغب الأسبوع الماضي، اندلعت بعد تعليقات حول النبي محمد من قبل أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند.

المحكمة العليا الهندية تقبل الاستماع إلى التماسات تفيد بوجود أعمال هدم انتقامية تستهدف منازل وشركات يمتلكها مسلمون.

وافقت المحكمة العليا الهندية على الاستماع إلى التماسات تفيد بوجود أعمال هدم انتقامية ومستهدفة للمنازل والشركات التي يمتلكها مسلمون تنفذها السلطات في ولاية أوتار براديش بشمال البلاد والتي يسيطر عليها الزعيم القومي الهندوسي المتشدد يوجي أديتياناث.

مختارات

قُتل شخصان على يد الشرطة الهندية بعد احتجاجات عارمة على تصريحات مسؤوليْن في الحزب الحاكم عن نبي الإسلام. وقالت الشرطة إنها أجبرت على إطلاق الرصاص بعد تعرض عناصرها للهجوم من المتظاهرين.

أزمة جديدة بين الهند وبين دول إسلامية على خلفية تصريحات تخصّ نبي الإسلام. وتحاول حكومة ناريندرا مودي تخفيف التأجيج، لكن الغضب في الشارع وعلى مواقع التواصل يهدّد بتوتر خطير ربما لن تقف تداعياته عند أيّ طرف.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المحكمة أصدرت اليوم الخميس (16 يونيو/ حزيران 2022) مذكرات للحصول على أجوبة من حكومة الولاية وكيانات مدنية في مدينتي كانبور وبراياجراج.

وتقول السلطات إن المباني التي تم هدمها كانت غير قانونية وبدأت عمليات الهدم قبل شهور، بينما تقول الالتماسات إن التحرك جاء بعد تظاهرات احتجاجا على التصريحات المسيئة للنبي محمد التي أدلى بها أعضاء من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

وقال القاضي أ. س. بوبانا لمحاميي حكومة الولاية اليوم الخميس "لا يمكن أن تحدث عمليات الهدم إلا وفق القانون. تأكدوا من ألا يحدث شيء غير ملائم في الوقت الجاري"، وذلك بدون أن يدرج هذا بشكل رسمي في الأمر. وتعقد جلسة الاستماع المقبلة يوم الثلاثاء القادم.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)

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