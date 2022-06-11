المحكمة العليا الهندية تتدخل في مسألة هدم ممتلكات المسلمين

وافقت المحكمة العليا الهندية على الاستماع إلى التماسات تفيد بوجود أعمال هدم انتقامية ومستهدفة للمنازل والشركات التي يمتلكها مسلمون تنفذها السلطات في ولاية أوتار براديش بشمال البلاد والتي يسيطر عليها الزعيم القومي الهندوسي المتشدد يوجي أديتياناث.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المحكمة أصدرت اليوم الخميس (16 يونيو/ حزيران 2022) مذكرات للحصول على أجوبة من حكومة الولاية وكيانات مدنية في مدينتي كانبور وبراياجراج.

وتقول السلطات إن المباني التي تم هدمها كانت غير قانونية وبدأت عمليات الهدم قبل شهور، بينما تقول الالتماسات إن التحرك جاء بعد تظاهرات احتجاجا على التصريحات المسيئة للنبي محمد التي أدلى بها أعضاء من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

وقال القاضي أ. س. بوبانا لمحاميي حكومة الولاية اليوم الخميس "لا يمكن أن تحدث عمليات الهدم إلا وفق القانون. تأكدوا من ألا يحدث شيء غير ملائم في الوقت الجاري"، وذلك بدون أن يدرج هذا بشكل رسمي في الأمر. وتعقد جلسة الاستماع المقبلة يوم الثلاثاء القادم.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)