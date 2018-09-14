 المحكمة الدستورية بألمانبا تؤيد دعوى حزب البديل ضد وزير الداخلية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.06.2020

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أخبار

المحكمة الدستورية بألمانبا تؤيد دعوى حزب البديل ضد وزير الداخلية

في مقابلة قديمة مع وكالة "د. ب. أ" انتقد وزير داخلية ألمانيا حزب البديل الشعبوي، ردا على اتهامات الحزب لرئيس الجمهورية. ثم وضعت وزارته المقابلة على صفحتها بالإنرتنت، وهو أمر لا يجوز، بحسب المحكمة الدستورية الاتحادية.

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر

أيدت المحكمة الدستورية بألمانيا دعوى مرفوعة من حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني الشعبوي المعارض ضد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، بعد نشر تصريحات منتقدة للحزب على موقع وزارته.

"الحق في تكافؤ الفرص"

وجاء في قرار المحكمة اليوم الثلاثاء (9 يونيو/ حزيران 2020) في مقرها بمدينة كارلسروه أن زيهوفر انتهك من خلال نشر تلك التصريحات الالتزام بحيادية الدولة وانتهك حق حزب (البديل) في تكافؤ الفرص.

مختارات

رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية طلبات ضد التصويت الذي يعتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي إجراءه بين أعضائه حول تشكيل حكومة مع ميركل، التي اتهمها زعيم حزب البديل بتفريغ حزبها أيديولوجياً لاسترضاء الاشتراكيين. (07.02.2018)

وقال رئيس المحكمة أندرياس فوسكوله اليوم الثلاثاء: "موثوقية العمل العام بالحكومة الاتحادية تنتهي حيث يبدأ استخدام النفوذ ضد أحزاب أو أشخاص تشارك في المنافسة السياسية"، وشدد بصفة خاصة على ضرورة ألا يتم استخدام الموارد المتربطة بالمنصب.

يشار إلى أن حكم المحكمة ليس له عواقب مباشرة على وزير الداخلية، علما بأن المقابلة التي شملت التصريحات لم تعد موجودة على موقع الوزارة منذ فترة طويلة. ويذكر أن تلك التصريحات كانت في مقابلة لزيهوفر مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في أيلول/ سبتمبر عام 2018، وقبلها مباشرة حاولت الكتلة البرلمانية لحزب البديل مناقشة ميزانية الرئيس الاتحادي في البرلمان الألماني "بوندستاغ"، وكان اتهامها هو: أن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير روج لـ"فعالية يسارية كبرى" من خلال دعمه لحفل موسيقي ضد العنصرية لفرقة يسارية كان يتم مراقبتها لفترة من جانب هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا).

وعلق زيهوفر على ذلك في مقابلته مع (د.ب.أ) آنذاك قائلا: "يعد ذلك أمرا في غاية الخطورة بالنسبة لبلدنا"، مضيفا أنه لا يمكن للمرء "إلقاء الاتهامات على الرئيس الاتحادي وكأنه في سوق... إن ذلك أمر مدمر للدولة... إنهم يقفون في مواجهة هذه الدولة. ويمكنهم أن يقولوا للمرة الألف إنهم ديمقراطيون".

وبعد نشر المقابلة، قامت الوزارة بوضع نص المقابلة الخاص بـ (د.ب.أ) على صفحتها الرئيسية.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)

  • Lilas (privat)

    "القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

    ليلاز دخل الله من سوريا

    "الدستور الألماني (القانون الأساسي الألماني ) مهم لي، فهو يتحدث عن حقوقنا كلاجئين ويحترمها أيضا. عمري 18 عاما وأعيش في ألمانيا منذ سنة ونصف. جئت إلى هنا مع والدي وإخوتي. الأمان الذي أحظى به هنا في ألمانيا ويضمنه القانون لي أقدره كثيرا".

  • Zitatgeber für DW-Spezial Deutsches Grundgesetz Arash Fallahi, Iran (privat)

    "القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

    آراش فلاحي من إيران

    "لقد تعرفت على القانون الأساسي الألماني من خلال دورة الاندماج المخصصة للاجئين. والأمر الملفت في هذا الدستور هواحترامه لحقوق الأطفال، والمساواة بين الجميع واحترامه لجميع الأديان. وهو أمر مهم بالنسبة للأشخاص القادمين من بلدان ديكتاتورية."

  • Arezao Naiby (privat)

    "القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

    آرزو نائيبي من أفغانستان

    "تتميز ألمانيا بالديمقراطية والمساواة بين الجميع. وهذا أمر مختلف تماما عما هو الحال عليه في بلدي أفغانستان، فهناك لا يوجد مساواة بين المرأة والرجل. الدراسة والعمل غير متاح للجميع. بعض الأمور لم أتمكن من فهمها في الدستورالألماني. وهذا ربما يعود لأنني من ثقافة أخرى. ولكن المميز في الدستور الألماني هو أنه يضمن حقوق جميع الناس".

  • Zitatgeber DW-Spezial Deutsches Grundgesetz Hammody Alzanki, Irak (privat)

    "القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

    حمودة الزنكي من العراق

    "كل شخص له كرامة ولا يمكن لأي شخص أن يسلبها منه. لذا فإن الدستور الألماني مهم بالنسبة لي، فهو ينص على أن كرامة الإنسان مصانة و كذلك حق الحرية وحرية الدين والرأي وهذا أمر مهم بالنسبة لي، شريطة ألا تنتهك حرية الشخص حرية الأخرين."

  • Korshid Khaled (privat)

    "القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

    خورشيد خالد من سوريا

    "يضمن الدستور الألماني المساواة للجميع. على عكس بلادنا فهناك أشخاص يتطاولون على القانون وخاصة الضباط والعاملين في جهاز المخابرات. الفقرة الأولى من القانون الألماني هي الأهم بالنسبة لي، والتي كتب فيها أن كرامة الإنسان لا يجوز المساس بها. وبالمقارنة مع بلادنا ، نادى الثوار في بداية الثورة السورية مطالبين بكلمتين وهم الحرية والكرامة، وهاتان الكلماتان كتبتا في بداية الدستور الألماني منذ عام 1949."


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