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المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين بشأن جرائم حرب مزعومة
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. روسيا اعتبرت قرارات المحكمة "عديمة الأهمية" و"باطلة قانونياً"، فيما رحبت أوكرانيا بالمذكرة "التاريخية".
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا، لكن موسكو اعتبرتها باطلة. فما قيمة هذه المذكرة؟ وهل يمكن جلب بوتين إلى لاهاي لمحاكمته؟
في تقريره الأول، وجه فريق التحقيق الأممي الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان، اتهامات خطيرة لروسيا قائلا إنها ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات منذ غزوها لأوكرانيا. في المقابل أعلن أنه لم يخلص إلى وقوع إبادة جماعية في أوكرانيا.
في الذكرى التاسعة لضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، قام بوتين بزيارة غير معلنة إلى شبه الجزيرة الأوكرانية التي تؤكد كييف أنها تعتزم استعادتها بـ"السلاح"، فيما تؤكد موسكو أن "القرم روسية" رافضة أن تكون موضع تفاوض!
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