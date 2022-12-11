المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين بشأن جرائم حرب مزعومة

لم يعثر على أدلة إبادة.. فريق أممي يوجه اتهامات خطيرة لروسيا

في تقريره الأول، وجه فريق التحقيق الأممي الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان، اتهامات خطيرة لروسيا قائلا إنها ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات منذ غزوها لأوكرانيا. في المقابل أعلن أنه لم يخلص إلى وقوع إبادة جماعية في أوكرانيا.