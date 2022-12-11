 المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين بشأن جرائم حرب مزعومة | DW الأخبار | DW | 18.03.2023

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المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين بشأن جرائم حرب مزعومة

المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين بشأن جرائم حرب مزعومة

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أوكرانيا تسعى إلى إدانة روسيا لدى المحكمة الجنائية الدولية

السلطات الأوكرانية تجمع أدلة لإدانة الحكومة الروسية لدى المحكمة الجنائية الدولية. 11.12.2022

رفضت روسيا بشدة اتهامات الولايات المتحدة بارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا. وكان بايدن قد ارتكب إبادة جماعية في أوكرانيا.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يصف أوكرانيا بـ"مسرح جريمة" 13.04.2022

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الرئيس الروسي بوتين يزور شبه جزيرة القرم للاحتفال بمرور 9 سنوات على ضمها من أوكرانيا.

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هل يُعتبر استبعاد توماس مولر من تشكيلة المنتخب الألماني إشارة لنهاية المسيرة الدولية لابن الثلاثة والثلاثين عامًا؟

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ساد الارتياح أسواق المال على وقع التدابير المتخذة دعما لمصرف كريدي سويس والمصارف الأميركية.

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February 21, 2023, Clermont Ferrand, Auvergne Rhone Alpes, France: Russia President Vladimir PUTIN delivers his speech to the nation, as the war is about to enter its second year, and a day after U.S. President Joe BIDEN's surprise visit to Kyiv, in Ukraine, condemning Moscow's ''brutal'' assault on a sovereign country. Pictures taken on a computer on Rossiya 24 TV channel. (Credit Image: Â© Adrien Fillon/ZUMA Press Wire

المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق بوتين 17.03.2023

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. روسيا اعتبرت قرارات المحكمة "عديمة الأهمية" و"باطلة قانونياً"، فيما رحبت أوكرانيا بالمذكرة "التاريخية".

Russia's President Vladimir Putin takes part in the opening ceremony of new hospitals in Russian regions via a video link at a residence outside Moscow, Russia, February 15, 2023. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

هل تستطيع "الجنائية الدولية" جلب بوتين إلى "قفص الاتهام"؟ 18.03.2023

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا، لكن موسكو اعتبرتها باطلة. فما قيمة هذه المذكرة؟ وهل يمكن جلب بوتين إلى لاهاي لمحاكمته؟

BUCHA, KYIV PROVINCE, UKRAINE - APRIL 06: Workers examine the documentation of civilian bodies prior to load them onto a truck in the town of Bucha, on the outskirts of Kyiv, after the Ukrainian army secured the area following the withdrawal of the Russian army from the Kyiv region on previous days, Bucha, Ukraine, on April 6, 2022. Narciso Contreras / Anadolu Agency

لم يعثر على أدلة إبادة.. فريق أممي يوجه اتهامات خطيرة لروسيا 16.03.2023

في تقريره الأول، وجه فريق التحقيق الأممي الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان، اتهامات خطيرة لروسيا قائلا إنها ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات منذ غزوها لأوكرانيا. في المقابل أعلن أنه لم يخلص إلى وقوع إبادة جماعية في أوكرانيا.

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [RUSSIA, SEVASTOPOL - MARCH 18, 2023: Russia's President Vladimir Putin (R) and Metropolitan Tikhon Shevkunov, chairman of the Patriarachal Council for Culture, (L) visit a children's arts-and-crafts centre on the ninth anniversary of the reunification of Crimea with Russia. The arts and crafts centre was built by experts of the military construction complex of the Russian Defence Ministry as part of the Chersonesos Taurica historical and archeological park. Sevastopol Governor Press Service/TASS]

في ذكرى ضمها من أوكرانيا - زيارة "مفاجئة" لبوتين إلى القرم 18.03.2023

في الذكرى التاسعة لضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، قام بوتين بزيارة غير معلنة إلى شبه الجزيرة الأوكرانية التي تؤكد كييف أنها تعتزم استعادتها بـ"السلاح"، فيما تؤكد موسكو أن "القرم روسية" رافضة أن تكون موضع تفاوض!