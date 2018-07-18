 المحكمة الإدارية العليا تقضي بعدم إعادة تونسي رحل بشكل غير قانوني | أخبار | DW | 13.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

المحكمة الإدارية العليا تقضي بعدم إعادة تونسي رحل بشكل غير قانوني

منتصف عام 2018 تمّ ترحيل التونسي سامي العيدودي من ألمانيا بشكل غير قانوني. رغم ذلك لا ترى المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر الخميس بدّا من استعادته بسبب تعهد تونس بعدم تعرضه للتعذيب.

Deutschland Flughafen Düsseldorf (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

قضت محكمة ألمانية اليوم الخميس (13 يونيو/ حزيران)، بعدم إلزام السلطات بإعادة الإسلامي التونسي المشتبه به  سامي أ. إلى ألمانيا، وذلك رغم ترحيله بشكل غير قانوني. 

وأعلنت المحكمة الإدارية العليا بمدينة مونستر الألمانية اليوم قرارها برفض استئناف المواطن التونسي بعد صدور الحكم الأول ضده من قبل المحكمة الإدارية لمدينة غلزنكيرشن.

وأوضحت المحكمة  في حيثيات حكمها أن حظر الترحيل بالنسبة لحالة سامي أ. سقط من خلال المذكرة الشفهية الصادرة من السفارة التونسية ببرلين التي كان تم التأكيد فيها أن سامي لن يتعرض للتعذيب في وطنه.

وجاء في قرار المحكمة أيضا أن المحكمة الإدارية العليا في مونستر لم يتعين عليها تقييم مسألة خطر التعذيب المحتمل -رغم كونه قائما- أو تقييم نوعية الضمان الدبلوماسي القائم.

ولا يزال قائما لدى المحكمة الإدارية العليا حاليا طلب من سامي أ. بقبول الطعن على حكم صدر من المحكمة الإدارية بمدينة غلزنكيرشن بشأن حقه في اللجوء. ولكن لم يتحدد حتى الآن موعد اتخاذ قرار بشأن هذا الطلب.

وكان قد تم ترحيل سامي أ. إلى تونس في ظل ملابسات مثيرة للجدل يوم 13 تموز/يوليو من العام الماضي. ولا يسمح قانون اللجوء الألماني بترحيل أشخاص إلى بلدانهم إذا ما كانوا مهددين هناك بالتعرض إلى التعذيب من قبل أجهزة الدولة. 

و.ب/ح.ز (د ب أ، ك ن أ) 

 

مختارات

تقرير: صديق لمنفذ هجوم برلين كان يحاكي مشاهد إعدامات "داعش"

كشف تقرير أنّ صديقا لمنفذ هجوم برلين، أنيس العمري، كان يحاكي مشاهد لإعدامات تنظيم "داعش" خلال إقامته في نزل للاجئين في برلين. الجدل يدور حاليا في ألمانيا عن سبب سرعة ترحيل بلال إلى تونس وعن علاقته بالمخابرات المغربية. (23.02.2019)  

ميركل عن ملف سامي أ: قرارات المحاكم المستقلة يجب أن تنفذ

بعد نقاشات ساخنة بين السلطة القضائية والسياسيين بشأن ترحيل التونسي المصنف خطيرا، سامي أ.، أعلنت المستشارة ميركل وقوفها إلى جانب القضاء. وقالت إن قرارات المحاكم المستقلة يجب قبولها ويجب تنفيذها. (17.08.2018)  

ألمانيا: إلغاء حظر الترحيل بحق الحارس المفترض لبن لادن

تم ترحيله في تموز/يوليو الماضي إلى بلده تونس على الرغم من صدور قرار من محكمة ألمانية آنذاك بحظر ذلك، ما خلف ردودا غاضبة. واليوم قضت محكمة غيلسنكيرشن بإلغاء حظر ترحيل "سامي.أ"، الذي يعتقد أنه كان الحارس الشخصي لبن لادن. (21.11.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW : جدل استعادة "حارس بن لادن" إلى ألمانيا.. ما موقف تونس؟  

مواضيع ذات صلة

Flughafen Leipzig/Halle Abschiebung abgelehnter Asylbewerber

تصنيف الدول المغاربية كآمنة.. هل تنجح حكومة ميركل هذه المرة؟ 18.07.2018

أقرت الحكومة الألمانية مجدداً مسودة قرار لتصنيف تونس والجزائر والمغرب على أنها "بلدان آمنة". ما هي الحيثيات التي استندت إليها الحكومة في قرارها الجديد؟ وكيف قوبل؟ وما هي الجهات التي قد تجهضه هذه المرة أيضاً ومبرراتها؟

Screenshot | Sami A. - mutmaßlicher Leibwächter Osama bin Ladens

محكمة ألمانية تأمر بإعادة حارس بن لادن السابق بعد ترحيله إلى تونس 14.07.2018

بعد ترحيل حارس سابق لأسامة بن لادن كان يقيم في ألمانيا منذ أكثر من عشرين، قضت محكمة بإعادته إلى ألمانيا، ذاكرة أن ترحيله "ينتهك سيادة القانون". ويصنف الرجل بأنه خطر، وقد شجع التعامل مع تونسي آخر السلطات على ترحيله.

Deutschland Prozess gegen IS-Sympathisantin Safia S.

ألمانيا تواجه صعوبات في ترحيل متشددين إسلاميين مصنفين خطرين 06.06.2018

تواجه السلطات الألمانية صعوبات جدية فيما يخص ترحيل أشخاص من المشهد السلفي، مصنفين بالخطرين من قبل الأجهزة الأمنية. وفي الكثير من الحالات يمنع القانون الألماني ترحيل مثل هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية، خوفا من تعرضهم للتعذيب.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  