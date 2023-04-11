المحكمة الإدارية العليا تؤكد حظر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في برلين

قررت المحكمة الإدارية العليا في العاصمة الألمانية برلين ـ براندنبورغ تأييد حظر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين كان مزمعا تسييرها مساء اليوم السبت (15 إبريل/نيسان 2023). وقالت متحدثة باسم المحكمة بعد ظهر اليوم إن الهيئة المسؤولة عن التجمعات حظرت المسيرة لأنها توقعت أن يتخلل المسيرة أعمال عنف بالإضافة إلى عبارات تحريضية ومعادية للسامية". وأضافت أن " الدائرة الأولى كانت قررت أن مسار تجمعات سابقة شديدة الشبه يبرر توقع مثل هذه المخاطر".

ودون أن تنتظر نتيجة النزاع القضائي، كانت الشرطة أعلنت أنها ستتواجد في مكان التجمع للمسيرة التي كان مقررا لها بالأساس أن تنطلق في الخامسة والنصف بعد ظهر اليوم.

وتأتي هذه المظاهرة التي تم إخطار السلطات بمشاركة 100 شخص بها بمناسبة "يوم الأسرى الفلسطينيين" في السجون الإسرائيلية.

وجاء الحظر على خلفية مظاهرة لفلسطينيين يوم السبت الماضي، قال مراقبون إنها تخللها ترديد شعارات معادية لإسرائيل ومعادية للسامية، وتعرضت شرطة برلين عقبها لانتقادات لأنها لم توقف المظاهرة.

ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا)