المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا بسبب اعتقال الصحفي يوجيل

دانتالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء (25 يناير/ كانون الثاني 2022)، تركيا لحبسها في 2017 و2018 المراسل السابق لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، الصحافي الألماني التركي دينيز يوجيل، في قضية أثارت توترًا في العلاقات بين برلين وأنقرة.

وكان يوجيل قد غطى لحساب الصحيفة المحافظة، حملة قمع واسعة النطاق تلت محاولة الانقلاب في تركيا في تموز/ يوليو 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان. واعتبرتالمحكمة الأوروبية أن تركيا انتهكت "الحقّ بالحرية" و"حرية التعبير والصحافة".

وجاء في الحكم الذي أعلن اليوم كتابيا أن تصرف تركيا انتهك حقوق الإنسان ليوجيل المتمثلة في الحرية والأمن وحرية التعبير عن الرأي.

وقضت المحكمة بأن تدفع أنقرة تعويضات ليوجيل بقيمة 13 ألفا و300 دولار. ويمكن أن يطعن طرفا القضية على الحكم في غضون ثلاثة أشهر.

واعتُقل مراسل صحيفة "فيلت" الألمانية في السجن شديد الحراسة "سيليفري" بغرب إسطنبول خلال الفترة من شباط/فبراير 2017 حتى شباط/فبراير 2018 بدون لائحة اتهام. وعقب خلاف سياسي طويل بين برلين وأنقرة تم إخلاء سبيله وتمكن من مغادرة تركيا بالتزامن مع تحريك دعوى قضائية ضده.

في أيار/مايو 2019، قضت محكمة دستورية تركية بأن يوجيل انتُهك حقّه في الحرية وسلامته وكذلك حقّه في حرية التعبير والصحافة.

إلا أن في تموز/يوليو 2020، دانته محكمة في اسطنبول غيابيًّا بالسجن تسعة أشهر و22 يومًا بتهمة "الدعاية الإرهابية" لصالح حزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون جماعة "إرهابية"، في نهاية محاكمة أثارت توترات دبلوماسية جديدة بين تركيا وألمانيا.

والحكم حاليا في مرحلة الاستئناف.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)