 المحكمة الأمريكية العليا تأمر ترامب بتسليم إقراراته الضريبية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.02.2021

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المحكمة الأمريكية العليا تأمر ترامب بتسليم إقراراته الضريبية

يواجه الرئيس الأمريكي السابق أزمة جديدة وسيتعيّن عليه تسليم إقراراته الضريبية والحسابات المصرفية لنيابة نيويورك. وفي حال إدانته بهذا الشأن يواجه ترامب عقوبة الحبس. ويتوقع خبراء أن يخوض معركة قضائية قد تستغرق سنوات.

USA Donald Trump

رفضت المحكمة الأمريكية العليا الاثنين (22 فبراير/ شباط 2021) التماسا طلب فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نقض قرار قضائي صادر بتسليم إقراراته الضريبية، ما يعيد فتح تحقيق جنائي بحقه يمكن أن ينتهي بتوجيه اتهام له.

مختارات

تزداد حجم الضغوطات على الرئيس ترامب في قضية الكشوفات الضريبية، بصدور حكم ثانٍ من محكمة تابعة لولاية نيويورك يلزم مصرفي "دويتشه بنك" و"كابيتال وان" بتقديم سجلات الرئيس المالية إلى الكونغرس.

قبل دقائق من بث شبكة تلفزيونية التصريح الضريبي للرئيس الأمريكي ترامب لعام 2005، قال مسؤول بالبيت الأبيض، مشترطاً عدم ذكر اسمه إن الرئيس دفع في ذلك العام ضرائب بقيمة 38 مليون دولار على عائدات قدرها 150 مليون دولار.

وبقرار صدر بالإجماع ومن دون أي تعليق، ردّت المحكمة العليا طعنا تقدّم به محامو ترامب وطلبوا بموجبه إلغاء قرار محكمة فدرالية كانت قد أمرت مكتب "مازار" للمحاسبة بتسليم الإقرارات الضريبية والحسابات المصرفية الخاصة بالرئيس السابق على مدى ثماني سنوات إلى مدعي مانهاتن سايروس فانس الذي يطالب بها منذ أشهر.

 وحاليا غالبية قضاة المحكمة العليا من المحافظين، وكانت قد أمرت ترامب في يوليو/ تموز 2020 بتسليم المدعي هذه الوثائق لكن محامي ترامب طعنوا بالمدة التي تغطيها الوثائق المطلوبة. ورد فانس في بيان قائلا "العمل مستمر".

 وجلسات التحقيق الذي يقوده فانس مغلقة وهي تجري أمام هيئة محلفين. ولم يدل فانس بأي تصريح علني حول التقدّم الذي تم إحرازه.

 ولا أحد يعلم متى يختتم التحقيق أو ما إذا سيتم إطلاق ملاحقات قضائية بموجبه، وهو أمر إذا ما حصل سيشكل سابقة، إذ لم يسبق أن لوحق رئيس سابق أمام القضاء.

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فضيحة ضرائب ترامب عشية مناظرته النارية مع بايدن

وركّز التحقيق بادئ الأمر على مبالغ مالية دُفعت عام 2016 قبل الانتخابات الرئاسية إلى عشيقتين مفترضتين للملياردير الجمهوري، وبات الآن يشمل مسائل تتعلق بالاحتيال الضريبي أو الاحتيال في التأمين أو الاحتيال المصرفي.

 ورد ترامب في بيان اعتبر فيه أن التحقيق هو "استكمال لأكبر عملية اضطهاد في تاريخ بلادنا"، متّهما المدّعين العامين الديموقراطيين في نيويورك باستخدام "القانون سلاحا".

 وتابع الرئيس السابق "كان يجب على المحكمة العليا ألا تسمح (بهذا الأمر) لكنها فعلت"، وأضاف "سأواصل النضال، على غرار ما أفعله منذ خمس سنوات (حتى قبل انتخابي) على الرغم من كل الجرائم الانتخابية المرتكبة ضدي. وسننتصر".

 وتحقق المدعية العامة الديموقراطية لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس أيضا في مزاعم الاحتيال المصرفي هذه والاحتيال على التأمين في اطار شكوى مدنية.

 وأفادت وسائل إعلام أميركية أن المحققين استجوبوا في الآونة الأخيرة موظفين في البنك الألماني "دويتشه بنك" الذي لطالما كان الداعم المالي لترامب ومجموعته "منظمة ترامب" وشركة التأمين أون التابعة له.

 وأعادوا استجواب محامي ترامب السابق مايكل كوهن المحكوم بالحبس ثلاث سنوات، ويقضي عقوبته في الإقامة الجبرية. وكان قد أبلغ الكونغرس أن ترامب وشركته يضخمان بشكل مصطنع أو يقللان من قيمة أصولهما للحصول على قروض مصرفية أو خفض الضرائب.

 ويواجه ترامب في حال إدانته عقوبة الحبس. لكن خبراء قانونيين يتوقّعون أن يخوض معركة قضائية شرسة قد تستغرق سنوات.

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تقرير يتهم ترامب بتجنب دفع الضرائب لسنوات.. وترامب ينفي

 واذا صحت هذه الشبهات ووجهت التهم الى ترامب، فانها يمكن ان تعرض الرئيس السابق لاحتمال عقوبة السجن. وخلافا للجنح الفدرالية، فان انتهاك قوانين الولايات لا يمكن ان يخضع لعفو يصدره رئيس أميركي.

 وبعدم نشر تصاريحه الضريبية خالف ترامب تقليدا متّبعا منذ عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر. وهو قرر بعدما غادر البيت الأبيض الانتقال من نيويورك للإقامة في منتجع ماريلاغو الذي يملكه في فلوريدا.

 ووعد بنشرها مرارا، لكنّه لم يفعل. ولم يدّخر محاموه جهدا أمام المحاكم لتأخير موعد النشر.

 وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت في أيلول/سبتمبر 2020 تحقيقا موسّعا بعدما اطّلعت على إقرارات ضريبية ممتدة لعقدين يفيد بأن شركات الملياردير الجمهوري تكبّدت خسائر مالية كبيرة أدت إلى تراكم ديونها.

 وبحسب الصحيفة، فإن التصاريح الضريبية التي تغطي فترة 18 عاما تبيّن أن ترامب تجنّب من خلال الخسائر المصرّح عنها دفع ضرائب فدرالية على مدى 11 عاما، ودفع فقط 750 دولارا في عامي 2016 و2017.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب)

  • يمتطي كل من بايدن وهاريس ثعبانًا وسط بركة وحل ، وتظهر الصورة لافتة كتب عليها احترس من المستنقع ، بينما يركب ترامب عصا المكنسة في الخلفية. وبعيدا تظهر جزيرة صغيرة تحمل العلم الأمريكي (ينس كريك)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    على درب الحرب الانتخابي

    اتهمت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، الرئيس الحالي دونالد ترامب باستخدام "تكتيكات قذرة". وعبر هذا الرسم الكاريكاتوري يصور الألماني ينس كريك، الرئيس الأامريكي دونالد ترامب، برسم يظهره مثل ساحرة شريرة في قصة خيالية، غير آبه بما يجري.

  • دونالد ترامب يحمل صورة لجو بايدن مصورًا على أنه شيطان حامل لمطرقة ومنجل مع ألسنة لهب مشتعلة في الخلفية (رسم كاريكاتوري لمارتن إيرل / toonpool.com)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    دعاية كاذبة

    يعشق الرئيس ترامب مدح نفسه، إذ قال في تصريحات سابقة: "أنا شخص غير عنصري بتاتاً"، "لا أحد يحترم النساء أكثر مني"، "أنا أكثر الأشخاص فهما للأمور الاقتصادية". لكن هذا الرسم يجسد ترامب مادحاً لملتقط صورة تظهر المرشح الديمقراطي جو بايدن وهو في شكل شيطان، بأنه "أفضل المصورين في العالم".

  • غرق ترامب وبايدن، تحت مراقبة عيون كاميرات التلفزيون ، في حفرة طينية (كاريكاتير لماريان كامينسكي)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    مناظرة تلفزيونية

    يطرح رسام الكاريكاتير التشيكي ماريان كامينسكي عبر رسمه سؤال: ما الذي حل بثقافة النقاش السياسي في الولايات المتحدة؟ ويصور المواجهة الأولى على شاشة التلفزيون بين المرشحين للرئاسة الأمريكية كمعركة داخل حلبة وحل. إذ انهما قاما بشتم بعضهما خلالها بدلاً من تبادل الحجج.

  • تمثال نصفي لجو بايدن بجانب أحد المهرجين (رسم كاريكاتوري لكريستي)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    "جو النائم" و "المهرج"

    دأب دونالد ترامب على وصف غريمه بايدن بـ "رجل عجوز نائم" و"دمية في يد اليسار الراديكالي". ورد بايدن على هذه الاتهامات بوصف ترامب بـ "العنصري والكاذب والمهرج" وأنه "أسوأ رئيس عرفته أمريكا على الإطلاق". مناظرة علق عليها الأمريكيون بكونها "واحدة من أسوأ المناظرات التي شهدتها أمريكا على الإطلاق". الفنانة الإيطالية كريستي عبرت عن الموضوع برمته برسمتها هذه.

  • طفل ممتلئ الجسم يرتدي حفاضات مع قصة شعر ترامب ، محاطًا بالألعاب وقطعة من الكعكة وشعار تويتر وصاروخ لعبة (كاريكاتير لدامين جليز)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    سلوك طفولي

    يشعر الناس في إفريقيا أيضاً بالدهشة من سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير الناضج. إذ يرى رسام الكاريكاتير داميان جليز من بوركينا فاسو أن الرئيس مجرد شقي صغير يريد أن يصل غايته بغض النظر عن التكلفة والخسائر.

  • دونالد ترامب على شكل غودزيلا وخلفية حمراء (رسم كاريكاتوري بواسطة تاكيشي كيشينو)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    ترامبزيلا

    أول ظهور للفيلم الياباني غودزيلا على الشاشة كان في عام 1954. وأينما ذهبت السحلية العملاقة، كانت تخلف دماراً. وعبر الفنان تاكيشي كيشينو، عن موضوع الانتخابات بتصوير الرئيس الأمريكي المشاكس ترامب في شكل وحش غودزيلا العملاق، ويطرح سؤال: هل لجو بايدن فرصة ضد ترامبزيلا؟

  • ترامب وكيم جونغ أون، كلاهما طفلان عريان ممتلئا الجسم ، يزحفان حول صاروخ (Karikatur von Tjeerd Royaards)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    صراع "ذكور القطيع"

    يستمتع دونالد ترامب بصراعه مع الحكام الذين لا يهتمون بشدة بالمعايير الديمقراطية كبوتين وأردوغان والديكتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ أون. من ناحية أخرى، يصف ترامب جو بايدن بأنه رجل عجوز ضعيف، أي أنه بالنسبة له، ليس خصماً يُحتاط منه. ويصور رسام الكاريكاتير الهولندي، تجيرد رويدس، القاسم المشترك بين هؤلاء السياسيين، متمثلاً في سلوك التنافس النموذجي لذكور القطيع.

  • دونالد ترامب ، في شكل كلب مهاجم، يطارد ساعي بريد (رسم كاريكاتوري للديمار ماندزل / تونبول)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    التصويت عبر البريد؟ لا يمكن!

    "ستحدث احتيالات لم نر مثيلاً لها من قبل"، هكذا هاجم رئيس الولايات المتحدة فكرة التصويت عبر البريد بل واقتطع من أموال الدعم المخصصة للخدمات البريدية. وبسبب المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا، فإن الديمقراطيين يريدون الإدلاء بأصواتهم عن طريق البريد، وهو ما يزعج الرئيس الحالي. وضعية صورها الفنان فالدمار بهذه الصورة.

  • عرض دونالد ترامب على الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو وظيفة مدير حملة (كوستاس كوفوجيورجوس)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    يد المساعدة

    يتجاهل الرئيس في خطاباته ضد الخدمة البريدية الإشارة إلى أنه قد صوت بنفسه عبر البريد في مناسبات متعددة. وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يؤكد أنه لا يوجد تزوير لأصوات الناخبين في الولايات المتحدة، إلا أن ترامب يصر: أمريكا مهددة بـ "أكثر انتخابات تزويراً في التاريخ". رسام الكاريكاتير اليوناني كوستاس كوفوجيورجوس يظهر أنه إذا لزم الأمر، يمكن لترامب الحصول على المساعدة من الخارج.

  • مجموعة من المتظاهرين يرفعون لافتات: ترامب رجلنا، نحتاج إلى دونالد ، 4 سنوات أخرى... في الخلفية ، البيت الأبيض، مع جملة للرئيس ترامب يقول فيها واو! انظر إلى معجبي! ، و شخص يرد هؤلاء رسامو كاريكاتير، سيدي الرئيس! (كاريكاتور فون مارك لينش)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    ترامب خلق لمنصب الرئيس

    يوجد مؤيدون لترامب داخل الولايات المتحدة وخارجها. وبدوره يتحدث الفنان مارك لينش من أستراليا باسم رسامي الكاريكاتير عبر العالم، ويؤيد ولاية جديدة لترامب. وهتف المتظاهرون في لوحته الكاريكاتورية "نحن بحاجة إلى رفيقنا" و"نحن نحب رئيس تويتر"، إذ لا يوجد سياسي آخر يقدم لرسامي الكاريكاتير القدر نفسه من المواضيع التي يقدمها الرئيس الحالي للبيت الأبيض.

  • البيت الأبيض أمامه علم ترامب ولافتات كتب عليها سأبقى! و كيم أحبك! و أنا الدولة و أجعلني عظيمًا مرة أخرى و لا يمكنك إيقافي ، بايدن! (Cartoonfix / toonpool.com

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    دعوة الداعمين

    أوضح ترامب مراراً أنه يريد البقاء في البيت الأبيض. وفي حال خسر الانتخابات، فإنه لم يعلن موافقته صراحة على انتقال سلمي للسلطة، وعلق على الموضوع بقوله "سنرى ما سيحدث". لقد حث أنصاره بالفعل على الاحتجاج في حالة عدم إعادة انتخابه. لكن ماذا لو أصبح بايدن رئيساً؟ هل يدعو ترامب هذا التساؤل أخباراً زائفة؟

  • طفل حزين ينظر إلى كرة أرضية محطمة بها غيوم نووية بينما تستقر يد رجل على كتفه، مع كلمات تقول: سيكون هذا كله لك يومًا ما! (Chrsitiane Pfohlmann / toonpool.com)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    سلالة حاكمة

    اعترض ترامب على مادة الدستور الأمريكي التي تحظر فترة ولاية ثالثة. هل يفكر في رئاسة مدى الحياة؟ غالباً ما تحضر العائلة بأكملها في التجمعات الانتخابية، بما في ذلك نجل دونالد الأصغر بارون. هذا الأخير أثار ريشة رسام الكاريكاتير الألماني كريستيان بفولمان وجعله يتساءل عن إمكانية ولادة ملكية في الولايات المتحدة.


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