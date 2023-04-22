المحافظون في ألمانيا يعتزمون منح كل طفل 10 آلاف يورو

قال الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، ماريو زاجا، إن حزبه المحافظ المعارض في ألمانيا يريد منح 10 آلاف يورو من التمويل الحكومي لكل طفل حديث الولادة.

وأوضح زاجا في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت (22 أبريل/ نيسان) أن الأموال لن تُدفع مباشرة للطفل عقب ولادته، ولكن سيُسمح له باستخدامها "اعتبارا من سن 18 عاما إما من أجل الدراسة أو بدء عمل تجاري".

وذكر زاجا أنها لمشكلة كبيرة أن تؤثر الخلفية الاجتماعية للطفل بشكل كبير على تطلعاته المستقبلية، موضحا أن الحزب يؤيد الإجراءات التي "تمنح الأطفال الذين يكبرون في فقر فرصا تعليمية ومستقبلية أفضل"، مضيفا أن الأموال يجب أن تُدفع في صندوق مشترك تديره مؤسسة مستقلة.

وقال زاجا إن حزبه المعارض يريد أيضا إعادة تقديم دعم حكومي سابق يسهل ملكية المنازل، وأضاف: "بالنسبةللعائلات التي لديها أطفال، هذه خطوة مهمة نحو امتلاك منزلها"، موضحا أنه في ضوء ارتفاع أسعار المباني والأراضي وكذلك أسعار الفائدة، فإن حلم امتلاك منزل لا يمكن تحقيقه لكثير من الناس.

وانتهى إجراء دعم امتلاك المنازل في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 وتعتزم الحكومة الألمانية لاعتماد دعم عقاري جديد للعائلات اعتبارا من حزيران/يونيو المقبل.

ع.أ.ج/ هـ د (د ب أ)