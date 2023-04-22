 المحافظون في ألمانيا يعتزمون منح كل طفل 10 آلاف يورو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.04.2023

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المحافظون في ألمانيا يعتزمون منح كل طفل 10 آلاف يورو

يريد الحزب المسيحي الديمقراطي وضع خطة من أجل التمكن من منح كل طفل حديث الولادة في ألمانيا مبلغ عشرة آلاف يورو. وأكد الأمين العام للحزب ماريو زاجا أن المبلغ سيساهم في دعم تطلعات وحاجات الأطفال المستقبلية.

أم مع طفلين في ألمانيا

ويرى الحزب مشكلة كبيرة أن تؤثر الخلفية الاجتماعية للطفل بشكل كبير على تطلعاته المستقبلية،

قال الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، ماريو زاجا، إن حزبه المحافظ المعارض في ألمانيا يريد منح 10 آلاف يورو من التمويل الحكومي لكل طفل حديث الولادة.

مختارات

التأخر في البت بطلبات اللجوء والتنفيذ غير المتكافئ للبرامج التعليمية لطالبي اللجوء بدول الاتحاد الأوروبي تنعكس سلباً على آفاق اندماج الأطفال غير المصحوبين بذويهم والتحاقهم بالمدارس، وفق منظمة أوروبية تدافع عن اللاجئين.

كشف تقرير جديد لليونيسف بمناسبة اليوم العالمي للطفل، ازدياد العنصرية ضد الأطفال على أساس الأصل الإثني أو اللغة أو الدين، بما في ذلك في العالم العربي.

تتاح للأمهات في ألمانيا خيارات قليلة لتحقيق التوازن بين رعاية الأطفال والاستمرار في العمل خاصة في ظل عدم وجود إدارة سياسية تحدث تغييرا في الوضع الراهن. وتضطر كثير من الأمهات للعمل لساعات أقل بدوام جزئي أو حتى ترك العمل.

وأوضح زاجا في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت (22 أبريل/ نيسان) أن الأموال لن تُدفع مباشرة للطفل عقب ولادته، ولكن سيُسمح له باستخدامها "اعتبارا من سن 18 عاما إما من أجل الدراسة أو بدء عمل تجاري".

وذكر زاجا أنها لمشكلة كبيرة أن تؤثر الخلفية الاجتماعية للطفل بشكل كبير على تطلعاته المستقبلية، موضحا أن الحزب يؤيد الإجراءات التي "تمنح الأطفال الذين يكبرون في فقر فرصا تعليمية ومستقبلية أفضل"، مضيفا أن الأموال يجب أن تُدفع في صندوق مشترك تديره مؤسسة مستقلة.

وقال زاجا إن حزبه المعارض يريد أيضا إعادة تقديم دعم حكومي سابق يسهل ملكية المنازل، وأضاف: "بالنسبةللعائلات التي لديها أطفال، هذه خطوة مهمة نحو امتلاك منزلها"، موضحا أنه في ضوء ارتفاع أسعار المباني والأراضي وكذلك أسعار الفائدة، فإن حلم امتلاك منزل لا يمكن تحقيقه لكثير من الناس.

وانتهى إجراء دعم امتلاك المنازل في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 وتعتزم الحكومة الألمانية لاعتماد دعم عقاري جديد للعائلات اعتبارا من حزيران/يونيو المقبل.

ع.أ.ج/ هـ د (د ب أ)

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