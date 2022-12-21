المجموعة السياسية الأوروبية تتحد حول زيلينسكي في مولدوفا

في القمة الأوروبية.. دعم قوي لأوكرانيا وتردد بخصوص انضمامها للناتو

دعم الرئيس الفرنسي طموح أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو، لكنه قال إن العضوية الكاملة غير ممكنة في هذا الوقت، وهو ما اتفق معه المستشار الألماني شولتس، مؤكدا أن ضم أوكرانيا بعد انتهاء الحرب مع روسيا ليس مضمونا.