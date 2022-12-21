المجموعة السياسية الأوروبية تتحد حول زيلينسكي في مولدوفا

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في قمة مولدوفا للمجوعة السياسية الأوروبية، زيلينسكي يدعو حلفاءه إلى إمداده بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والمقاتلات لمواجهة روسيا واستعادة الأراضي الأوكرانية
في قرية تقع على الحدود مع أوكرانيا، يجتمع 50 من قادة دول أوروبية لمناقشة التحديات السياسية الراهنة، فما هي رمزية وأهمية هذه القمة الموسعة التي لم تدع إليها روسيا وبيلاروس، فيما يشارك فيها زيلينسكي ويغيب عنها أردوغان؟
دعم الرئيس الفرنسي طموح أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو، لكنه قال إن العضوية الكاملة غير ممكنة في هذا الوقت، وهو ما اتفق معه المستشار الألماني شولتس، مؤكدا أن ضم أوكرانيا بعد انتهاء الحرب مع روسيا ليس مضمونا.
شكر المستشار الألماني الرئيس فولوديمير زيلينسكي والشعب الأوكراني على دفاعهم عن القيم الأوروبية. جاء ذلك خلال حفل منح زيلينسكي جائزة شارلمان الدولية. وقال شولتس إن بوتين لم يستطع أن ينحي أوكرانيا عن طريقها بالقوة.
أعلنت السلطات الأوكرانية أنها رصدت ستة مناطيد تجسس مشتبه بها فوق العاصمة كييف، بينما انهال على مدينة لفيف قصف روسي.
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