 المجموعة السياسية الأوروبية تتحد حول زيلينسكي في مولدوفا | DW الأخبار | DW | 01.06.2023

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DW الأخبار

المجموعة السياسية الأوروبية تتحد حول زيلينسكي في مولدوفا

في قمة مولدوفا للمجوعة السياسية الأوروبية، زيلينسكي يدعو حلفاءه إلى إمداده بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والمقاتلات لمواجهة روسيا واستعادة الأراضي الأوكرانية

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في قرية تقع على الحدود مع أوكرانيا، يجتمع 50 من قادة دول أوروبية لمناقشة التحديات السياسية الراهنة، فما هي رمزية وأهمية هذه القمة الموسعة التي لم تدع إليها روسيا وبيلاروس، فيما يشارك فيها زيلينسكي ويغيب عنها أردوغان؟

President of Moldova Maia Sandu (R) greets President of Ukraine Volodymyr Zelensky (L) as they arrive at the European Political Community (EPC) Summit in Bulboaca, on June 1, 2023. Moldova is hosting its first major summit of wider Europe, bringing together leaders of all 27 EU countries with 20 of the bloc's neighbours as Moldova seeks EU membership as soon as possible as protection against any threat from Russia. (Photo by Ludovic MARIN / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)

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دعم الرئيس الفرنسي طموح أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو، لكنه قال إن العضوية الكاملة غير ممكنة في هذا الوقت، وهو ما اتفق معه المستشار الألماني شولتس، مؤكدا أن ضم أوكرانيا بعد انتهاء الحرب مع روسيا ليس مضمونا.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky picks up the case carrying the prize after it had fallen on the ground during a ceremony where he was awarded the International Charlemagne Prize of Aachen 2023 on May 14, 2023 in Aachen, western Germany. The International Charlemagne Prize of Aachen is the oldest and best-known prize awarded for work done in the service of European unification. Zelensky and the People of Ukraine were given the prize for fighting to defend not only the sovereignty of their country and the lives of its citizens, but also Europe and European values. (Photo by INA FASSBENDER / POOL / AFP) (Photo by INA FASSBENDER/POOL/AFP via Getty Images)

شولتس يسلم زيلينسكي جائزة شارلمان ويشكره للـ"دفاع عن القيم الأوروبية" 14.05.2023

شكر المستشار الألماني الرئيس فولوديمير زيلينسكي والشعب الأوكراني على دفاعهم عن القيم الأوروبية. جاء ذلك خلال حفل منح زيلينسكي جائزة شارلمان الدولية. وقال شولتس إن بوتين لم يستطع أن ينحي أوكرانيا عن طريقها بالقوة.

November 8, 2022,*** A Ukrainian soldier of an artillery unit fires towards Russian positions outside Bakhmut on November 8, 2022, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by BULENT KILIC / AFP)

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أعلنت السلطات الأوكرانية أنها رصدت ستة مناطيد تجسس مشتبه بها فوق العاصمة كييف، بينما انهال على مدينة لفيف قصف روسي.