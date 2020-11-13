المجمع الانتخابي يضع بايدن رسمياً على أعتاب البيت الأبيض

اقترب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خطوة أخرى أقرب إلى البيت الأبيض مع تصديق الولايات الرئيسية في نظام المجمع الانتخابي رسمياً اليوم الاثنين (14 كانون الأول/ديسمبر 2020) على فوزه في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، مما ينهي بشكل فعلي سعي الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لتغيير النتائج.

واتخذت أصوات المجمع الانتخابي لكل ولاية أهمية كبيرة بسبب زعم ترامب حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق دون أي أساس.

وتظهر نتائج الانتخابات أن الديمقراطي بايدن، الذي شغل في السابق منصب نائب الرئيس الأمريكي، حصل على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، متجاوزاً حاجز 270 صوتاً اللازمة للفوز بمقعد الرئاسة الأمريكية. ومن المقرر أن يبدأ بايدن ونائبته كاملا هاريس فترتهما الرئاسية في 20 كانون الثاني/يناير.

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ولا توجد هناك أي فرصة لأن تبطل عملية التصويت اليوم الاثنين فوز بايدن. ومع تعثر حملة ترامب القانونية لقلب النتائج لصالحه، فإن آمال الرئيس في التشبث بالسلطة متعلقة باجتماع خاص للكونغرس الأمريكي في السادس من كانون الثاني/ يناير.

وقال الفريق الانتقالي لبايدن في بيان إن الرئيس المنتخب سيلقي كلمة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الاثنين (0100 بتوقيت غرينتش الثلاثاء) عن المجمع الانتخابي و"قوة ومرونة ديمقراطيتنا".

وصوت أعضاء المجمع الانتخابي في كل الولايات المتأرجحة كجورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن وميشغين وأريزونا ونيفادا لصالح بايدن اليوم الاثنين، مؤكدين فوزه في ولايات حاسمة حاول ترامب الطعن على نتائجها أمام المحكمة دون جدوى.

وبمجرد اكتمال تصويت المجمع الانتخابي، ستكون مناورة ترامب الوحيدة المتبقية هي إقناع الكونغرس بعدم التصديق على النتيجة في السادس من كانون الثاني/ يناير.

خ.س/أ.ح (رويترز، د ب أ)