المجلس المركزي ليهود ألمانيا يعيد انتخاب شوستر رئيسا له

انتخب المجلس المركزي ليهود ألمانيا جوزيف شوستر رئيسا للمجلس لأربعة أعوام إضافية، ويجدر الإشارة إلى أن شوستر، الطبيب المنحدر من مدينة فورتسبورغ يتولى رئاسة المجلس منذ الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر 2014، فيما كان يتولى منصب نائب الرئيس في الفترة بين 2010 حتى .2014

وفي أعقاب إعادة انتخابه اليوم الأحد (25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018)، قال شوستر: "حتى في أزمنة تنامي معاداة السامية، فإننا لن نخاف، وسنقدم إسهامنا من أجل ألمانيا متسامحة ومنفتحة على العالم".

يذكر أن المجلس الذي تأسس في تموز/يوليو 1950، يمثل الرابطة المركزية الرئيسية للطوائف اليهودية في ألمانيا. وحسب أحدث البيانات، فإن المجلس يمثل 105 طائفة يهودية ينتمي إليها نحو 98 ألف عضو (حسب بيانات العام الماضي).

ومن جانبه هنأ هاينريش يبدفورد-شتروم، رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا، شوستر بإعادة انتخابه، وقال في بيان إنها مناسبة سعيدة ليس لليهودية وحدها في ألمانيا بل للبلاد كلها " وأنا أتطلع مستقبلا إلى الاستماع إلى صوته القوي والمميز في الحياة العامة".

وتضم رئاسة المجلس تسعة أعضاء وتستمر مدة عمل كل واحد أربعة أعوام. وكان شوستر قد وُلِدَ في العشرين من آذار/مارس 1954 في حيفا وفي عام 1956، عاد بصحبة والديه إلى ألمانيا، موطن والده. ويذكر أن شوستر يتولى أيضا منصب نائب المؤتمر اليهودي العالمي والمؤتمر اليهودي الأوروبي.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)