 المجلس الفرنسي للديانة الإسلاميّة يبحث في تدريب الأئمة ومنع التطرف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.11.2020

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أخبار

المجلس الفرنسي للديانة الإسلاميّة يبحث في تدريب الأئمة ومنع التطرف

عقد المجلس الفرنسي للديانة الإسلاميّة اجتماعاً نهاية الأسبوع، من أجل العمل على مسألة منع التطرف وتفكيك الخطاب المتطرّف، وتدريب رجال الدين. جاء ذلك ذلك بعد مطالبة الرئيس الفرنسي بإعادة "هيكلة الإسلام" في فرنسا.

أرشيف: صورة لإمام يؤذن في مسجد بوردو في فرنسا

أرشيف: صورة لإمام يؤذن في مسجد بوردو في فرنسا

قال المجلس الفرنسي للديانة الإسلاميّة إنّ "المتطرّفين غالباً ما يكونون منفصلين عن المؤسّسات الدينيّة، ويُصبحون متطرّفين بشكل أساسي عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعيّة". وأضاف "يجب على المسؤولين المسلمين التكيّف مع هذا الوضع" والاستفادة بشكل أكبر من تقنيّات الاتّصال الخاصّة بالشباب.

مختارات

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التعهد بترسيخ قيم العلمانية في التعليم والحياة العامة وتمديد حظر الحجاب إلى القطاع الخاص، بنود تصدرت خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "الإسلام السياسي". خطاب كان محط انتظار واسع ويأـي في ظرفية حسّاسة بفرنسا.

ولهذا الغرض، قُدّمت مقترحات عدّة خلال اجتماعين عقِدا عبر الفيديو، بينها "إنشاء وحدات مسؤولة عن تفكيك الخطاب المتطرّف ".

وفي ما يتعلّق بموضوع شائك متمثّلبتدريب رجال الدين ، وهي مسألة غير منظّمة في فرنسا، يعتقد المجلس الفرنسي للديانة الإسلاميّة أنّ هناك "إرادة وإمكانيّة حقيقيّة للتوصّل إلى اتّفاق بشأن دورة تدريبيّة مشتركة".

مشاهدة الفيديو 26:49

مسائية DW: لماذا يسعى ماكرون لإصلاح خطاب مساجد فرنسا؟

وقد نوقِشت أيضاً خلال الاجتماع مسألة شهادات الأئمّة التي بُحثت مراراً دون نتيجة خلال السنوات المنصرمة، وهي مسألة تسمح بالتحقّق من المستوى التعليمي لدى رجال الدين و"قدرتهم على رعاية المؤمنين، ولا سيّما الأصغر سنّاً بينهم".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء عرضه في 2 تشرين الأوّل/أكتوبر مشروع قانون حول الانعزالية يهدف خصوصاً إلى "هيكلة الإسلام" في فرنسا، إنّه يجب على المجلس الفرنسي للديانة الإسلاميّة، المحاور الرئيسي للسلطات، أن يؤسّس خلال ستّة أشهر مسار "تأهيل تدريب الأئمّة" وتنظيم "شهادات" اعتماد لهم ووضع "ميثاق يؤدّي عدم احترامه إلى العزل".

وسيُتيح تدريب الأئمّة تحقيق هدف آخَر بالنسبة إلى الحكومة الفرنسيّة، يتمثّل في إنهاء التعاون مع 300 إمام من تركيا والمغرب والجزائر.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب)

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  • Frankreich I Messerattacke in Paris (Alain Jocard/AFP/Getty Images)

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  • Frankreich | Polizei | Messerangriff (Reuters/P. Wojazer)

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  • Frankreich Trebes - Polizeiaufgebot nahe Geiselnahme in Supermarkt (Reuters/R. Duvignau)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

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  • Frankreich Beerdigung Jacques Hamel Erzbischof von Rouen Dominique Lebrun betet (Reuters/C. Triballeau/Pool)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

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  • Frankreich Anschlag LKW rast in Nizza in Menschenmenge (picture-alliance/dpa/O. Anrigo)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

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  • Frankreich Ein Hauptoffizier der Polizei ermordet vor seinem Haus (Getty Images/AFP/M. Alexandre)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

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  • Frankreich Terror in Paris Stade de France (Imago/ZUMA Press)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

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    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم شارلي إيبدو

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هاجم حسن نصر الله السلطات الفرنسية، متهما إياها بالعناد وبارتكاب خطيئة، داعيا إلى عدم تحميل المسلمين مسؤولية الهجوم على كنيسة في نيس، وذلك تزامنا مع مظاهرات واسعة ضد ماكرون خرجت في عدة بلدان إسلامية.

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أعلنت الشرطة الفرنسية أنها أفرجت عن ثلاثة مشتبه بهم اعتقلوا في أعقاب هجوم الإسلامي التونسي المتطرف في كنيسة بمدينة نيس وخلف ثلاثة قتلى، فيما أكدت الإمارات رفضها لخطاب "الكراهية" وتبرير "الإرهاب".

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