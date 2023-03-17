 المجلس الدستوري بفرنسا يقرّ إصلاح نظام التقاعد ومعارضوه يحذرون | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.04.2023

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أخبار

المجلس الدستوري بفرنسا يقرّ إصلاح نظام التقاعد ومعارضوه يحذرون

أعطى المجلس الدستوري الفرنسي الضوء الأخضر لمشروع قانون رفع سن التقاعد الذي طرحه ماكرون وأثار موجة من الاحتجاجات، مما يسرّع تحويله إلى قانون ودخوله حيز التنفيذ، فيما طالبت النقابات وبعض الأحزاب بعدم تفعيله محذرة من العنف.

احتجاجات في مختلف أنحاء فرنسا ضد إصلاح نظام المعاشات المثير للانقسامات.

احتجاجات في مختلف أنحاء فرنسا ضد إصلاح نظام المعاشات المثير للانقسامات.

صادق المجلس الدستوري في فرنسا الجمعة (14 نيسان/أبريل 2023)، على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية، ولا سيّما البند الأهم فيه والذي ينصّ على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً، ممّا أثار استياء المعارضة والنقابات التي تعهّدت الاستمرار في محاربة مشروع بات رمزاً للولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون.

وصادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهم في القانون، رافضين في الوقت ذاته عدداً من البنود الثانوية من الإصلاح، كما رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار.

مختارات

أظهرت دراسة حديثة للمعهد الألماني لبحوث السوق والتوظيف أن سوق العمل في ألمانيا سيفقد نحو سبعة ملايين عامل لأسباب ديموغرافية بحلول عام 2035 إذا لم تُتخذ تدابير مضادة. الدراسة قدمت عددا من الاقتراحات لمواجهة هذه المعضلة.

تحتفل فرنسا وألمانيا بمرور 60 عاما على توقيع معاهدة الصداقة بينهما. وبهذه المناسبة يعقد مجلس الوزراء المشترك اجتماعه السنوي الذي تأجل عدة أشهر بسبب خلافات. آمال عريضة تعقد على هذا الاجتماع، ليس فقط بسبب الذكرى السنوية.

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخطر تحد لسلطته منذ ما يُعرف باحتجاجات السترات الصفراء وذلك بعد اضطرابات عنيفة في باريس بسبب قراره المضي قدما دون تصويت برلماني في إصلاحات مثيرة للجدل بشأن التقاعد.

ويفتح هذا القرار، الذي تنتظره السلطة التنفيذية والنقابات منذ أسابيع، الطريق أمام تفعيل سريع للقانون.

ومن المفترض أن ينهي القرار أزمة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر. لكنّ اتحاد النقابات دعا في اجتماع مساء الجمعة الرئيس ماكرون إلى عدم تفعيل الإصلاح.

وقالت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن على تويتر "الليلة، لا يوجد فائز ولا خاسر". وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت إن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر أيلول كما كان مخططا له في البداية.

وكان ماكرون قد دعا النقابات، حتى قبل قرار المجلس، للقائه الثلاثاء بهدف استئناف حوار متوقّف منذ ثلاثة أشهر. غير أنّ النقابات أعلنت أنّها لن تلتقي السلطة التنفيذية قبل الأول من أيار/مايو، يوم عيد العمّال والذي دعت لجعله "يوم تعبئة استثنائياً". كذلك، تعهّدت المعارضة مواصلة القتال ضدّ هذا النص.

وبعد إصدار المجلس الدستوري قراره، أعلنت الأحزاب الرئيسية في المعارضة أنّها مصمّمة على متابعة معركتها ضدّ مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، محذّرة خصوصاً من مخاطر العنف. وقال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون "الكفاح مستمرّ"، في الوقت الذي أكّدت فيه زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن أنّ "المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسم بعد".

كذلك، دعا زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل السلطة التنفيذية إلى "عدم تفعيل" هذا القانون الذي أقرّه المجلس الدستوري. وقال "أخشى (حدوث) اضطرابات اجتماعية..."، وذلك بينما شهدت بعض التظاهرات ضدّ الإصلاح أعمال عنف، خصوصاً منذ تمرير القانون من دون تصويت في الجمعية الوطنية، عبر لجوء الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بذلك. 

بالمقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي "كلّ القوى السياسية... إلى قبول" القرار، معتبراً في الوقت ذاته أنّ "رفض بعض مواده يعاقب على أخطاء (في) أسلوب الحكومة". 

في هذه الأثناء، استقبل مئات المتظاهرين في باريس هذا القرار باستهجان. وقال جان بارلو وهو رجل عاطل عن العمل يبلغ من العمر 37 عاماً، "سنواصل بالطبع، سنقوم بتوسيع التظاهرات، مع الاتّحاد العمالي العام أو بدونه. الوقت سيكون في صالحنا. سيضطرّ ماكرون إلى التراجع".

وتخشى الشرطة حدوث تجاوزات، فيما كشفت مذكرة صادرة عن الاستخبارات اطّلعت عليها وكالة فرانس برس أنّ هناك 131 تحرّكاً متوقعاً بعد قرار المجلس.

وتعتمد فرنسا سنّ تقاعد من الأدنى في الدول الأوروبية.

وتبرّر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.

خ.س/ ع.ج.م(أ ف ب، رويترز)

  • Eiffel Tower (FRANCK FIFE/AFP/Getty Images)

    برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130

    مغناطيس السياح

    منذ 31 مارس 1889، يقع برج إيفل في الطرف الشمالي الغربي من تشامب دي مارس - ويثير إعجاب سبعة ملايين سائح يأتون كل عام لزيارته. هذا ما يجعله أكثر مناطق الجذب للسياح في العالم.

  • Eiffel Tower (picture-alliance/imageBROKER/K. F. Schöfmann)

    برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130

    التميز

    عند افتتاحه، كان برج إيفل أطول مبنى في العالم بارتفاع 300 متر. صممه المهندس الفرنسي غوستاف إيفل، وبني بمناسبة المعرض الدولي في باريس عام 1889. كان من المخطط الحفاظ على البرج لمدة 20 عاماً قبل تفكيكه، لكن استخدامه كمحطة اتصالات لاسلكية سمح ببقائه.

  • Eiffel Tower (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130

    الجرأة

    تحمل المهندس غوستاف إيفل، معظم تكاليف البناء البالغة 7.8 مليون فرنك. كما طرح أصوله الشخصية كضمان لافتتاح المعرض العالمي في الوقت المناسب. ومع ذلك، كان قادرا على تعويض نفقاته في السنة الأولى بعد الافتتاح بسبب اقبال الزوار.

  • Eiffel Tower (picture-alliance/chromorange/H. Czizek)

    برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130

    "بازل" كبير

    18000 قطعة حديدية ، 2500000 مسمار و وزن يصل إلى 10.010 طن. يحتاج هذا البرج إلى طبقة جديدة من الطلاء كل سبع سنوات. تستغرق عملية طلائه ما يقرب من عام ونصف، إذ يتطلب ذلك نوعا خاصا من الطلاء الذي يتم تطبيقه يدويا على مساحة سطحه البالغة 250.000 متر مربع.

  • Eiffel Tower under construction ( Getty/The Paper Time Machine)

    برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130

    اعتراض الفنانين

    استغرقت أعمال البناء في برج إيفل عامين وشهرين. انتقد الفنانون الباريسيون على وجه الخصوص البناء الحديدي وشكله الذي صوروه بأنه يبدو كمبنى يشبه مدخنة مصنع عملاقة كئيبة. مع الافتتاح في 31 مارس 1889، توقف الاحتجاج بالكامل تقريبًا.

  • Eiffel Tower (picture-alliance/Godong/P. Lissac)

    برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130

    الأيقونة الوطنية

    20 ألف مصباح يضئ البرج الشهير ليتألق كل ليلة. في المناسبات الخاصة، يتألق إيفل أيضًا - في اليوم الوطني في 14 يوليو ، بعد وفاة المطرب الفرنسي المحبوب جوني هاليداي، "الفيس" الفرنسي، وكرمز وطني بعد الهجمات الإرهابية في عام 2016.

  • Cyclist going up the Eiffel Tower (picture-alliance/dpa/AFP/Meyer)

    برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130

    تحدى برج ايفل

    يسعى سائقو الدراجات الجبلية مثل الفرنسي هيوغيس ريتشارد، ومتسلقو الجبال وسائقو الدرجات النارية وغيرهم إلى تحدي برج إيفل وصعوده بالدراجة لتحقيق أرقام قياسية جديدة.

  • Eiffel Tower (picture-alliance/dpa/N. Schmidt)

    برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130

    بين السماء والأرض

    الزوار الذين ينظرون من أعلى برج إيفل ليسوا في باريس إنما هم فوقها.. لذلك، يخطو الزوار من مختلف بقاع الأرض حوالي 1700 خطوة من برج إيفل - أو يتجمعون في المصاعد البالغ عددها خمسة ليشاهدوا أجمل الإطلالات فوق البرج الشهير.

  • Eiffel Tower (picture-alliance/dpa/N. Schmidt)

    برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130

    برج ايفل - "مون آمور"!

    يمكن الاستمتاع بأحد أجمل المناظر لبرج إيفل عند غروب الشمس من سطح متجر "برينتيمبس" على شرفة الزوار. باريس بدون برج إيفل؟ لا يمكن تصورها بعد 130 سنة. فريدريك موللر/ س.إ

    الكاتب: سارة إبراهيم


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فرنسا: اشتباكات وطرح لحجب الثقة على خلفية إصلاح نظام التقاعد 17.03.2023

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخطر تحد لسلطته منذ ما يُعرف باحتجاجات السترات الصفراء وذلك بعد اضطرابات عنيفة في باريس بسبب قراره المضي قدما دون تصويت برلماني في إصلاحات مثيرة للجدل بشأن التقاعد.