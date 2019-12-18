 المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا يطالب بأئمة للجنود المسلمين | أخبار | DW | 18.12.2019

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أخبار

المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا يطالب بأئمة للجنود المسلمين

بعدما وقعت الدول الألمانية اتفاقية مع المجلس المركزي لليهود لتوفير حاخامات عسكريين، طالب المجلس الأعلى للمسلمين بتوفير الدعم الروحي للجنود المسلمين أيضا، "على سبيل المثال أثناء مشاركة الجنود في مهام خارجية صعبة".

صورة رمزية لإمام مسلم

بعد إقرار وجود حاخامات في الجيش الألماني لرعاية الجنود اليهود يطالب المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بواعظين أيضا للجنود المسلمين

طالب المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بتوفير أئمة للجنود المسلمين في صفوف الجيش الألماني. وقال رئيس المجلس، أيمن مزيك، في تصريح لصحيفة "زود فيست بريسه"، ستنشره في عددها الصادر غدا الخميس، إن هناك في ألمانيا حاجة كبيرة للدعم الروحي الديني.

وكانت الحكومة الألمانية قد وقَّعت مؤخرا اتفاقية بين الدولة الألمانية والمجلس المركزي لليهود بشأن توفير حاخامات عسكريين لتقديم الرعاية الروحية للجنود اليهود في الجيش.

وقال رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا إنه "وفي ضوء احتدام النقاش بشأن هوية المسلمين في المجتمع الألماني وولائهم، فإن خدمة المسلمين في صفوف الجيش ستكون رسالة مهمة".

ورأى مزيك أن هذا الأمر وحده من شأنه أن يكون سببا لتوفير أرضية قانونية آمنة لرعايتهم الروحية من قبل رجال دين مسلمين.

ص ش/أ.ح (د ب أ)

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    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


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