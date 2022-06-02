 المجر تعرقل حزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.06.2022

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المجر تعرقل حزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

طالبت المجر بإدخال تعديلات على حزمة العقوبات الجديدة التي يزمع الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا والتي تتضمن حظر الجزء الأكبر من واردات النفط الروسي، فما هي أبرز النقاط التي تعترض عليها المجر؟

صورة لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان من بودابست بتاريخ 6 أبريل 2022

لا يمكن فرض عقوبات أوروبية إلا بإجماع كل دول الاتحاد الـ27

أفاد دبلوماسيون أنّ المجر عرقلت إقرار الاتفاق الذي توصّلت إليه القمة الأوروبية والقاضي بـحظر القسم الأكبر من واردات النفط الروسي وفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك لرفض بودابست إدراج رأس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية البطريرك كيريل على القائمة الأوروبية السوداء.

وخلال قمّتهم في بروكسل يومي الإثنين والثلاثاء قرّر قادة دول الاتحاد الـ27 فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا تضمّنت خصوصاً إدراج بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل على القائمة الأوروبية السوداء كونه "حليفاً قديماً للرئيس فلاديمير بوتين (...) وأصبح أحد الداعمين الرئيسيين للعدوان العسكري الروسي على أوكرانيا"، بحسب ما ورد في مشروع القرار الذي وافقت عليه القمّة.

وأبرز ما تنصّ عليه هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو هو خفض واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري بهدف حرمان الكرملين "من مصدر تمويل ضخم" لحربه على أوكرانيا. ولا يمكن فرض عقوبات أوروبية إلا بإجماع كل دول الاتحاد الـ27. ومع أنّ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أعطى موافقته خلال القمة على حزمة العقوبات الجديدة هذه، إلا أنّ وضع اللمسات الأخيرة على قرار العقوبات كان يفترض أن ينتهي منه سفراء دول التكتّل خلال اجتماع في بروكسل يوم أمس الأربعاء (الأول من حزيران/يونيو 2022) تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ودخوله تالياً حيّز التنفيذ. وبحسب مصدر دبلوماسي فإنّ المشاورات لا تزال جارية بين بروكسل وبودابست في محاولة لإقناع المجريين بالتراجع عن اعتراضهم.

ا.ف/ و.ب (أ.ف.ب، د.ب.أ)

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