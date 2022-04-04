 المجر- أوربان يعلن الفوز بانتخابات طغت عليها حرب أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.04.2022

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المجر- أوربان يعلن الفوز بانتخابات طغت عليها حرب أوكرانيا

مع تعزيز الحرب الأوكرانية الدعم له، أعلن رئيس وزراء المجر القومي فيكتور أوربان تحقيق "نصر كبير" بالانتخابات العامة، فيما أقر تحالف المعارضة المؤلف من ستة أحزاب بالهزيمة مرجعاً فوز حزب أوربان إلى "جهازه الدعائي الضخم".

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أعلن الفوز في الانتخابات العامة التي طغت عليها الحرب الأوكرانية

اتجه رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان على ما يبدو نحو الفوز برابع فترة على التوالي في الانتخابات التي جرت يوم الأحد (الثالث من نيسان/أبريل 2022) مع تأييد الناخبين طموحه بإنشاء دولة محافظة "غير ليبرالية" وتجاهل المخاوف بشأن علاقات بودابست الوثيقة مع موسكو.

مختارات

أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن عمليات ترحيل اللاجئين إلى صربيا والتي تقوم بها هنغاريا مخالفة للقانون الأوروبي. لكن الحكومة القومية المحافظة بزعامة فيكتور أوربان تتجاهل الحكم وتواصل ترحيل اللاجئين وانتهاك القانون.

صعدت المفوضية الأوروبية ضد قانون مجري يقيد وصول الشباب إلى المعلومات المتعلقة بالمثلية الجنسية، ووصفت رئيسة المفوضية القانون بأنه "عار". هذا في وقت ألغى رئيس الوزراء المجري حضوره مباراة بلاده مع ألمانيا على خلفية القضية.

وتصدّر حزب أوربان النتائج الأولية في الانتخابات العامة الأحد، وفق ما أفادت لجنة الانتخابات الوطنية. وأظهرت النتائج الأولية بعد فرز 91 في المئة من أصوات القائمة الحزبية الوطنية أن حزب فيدس الذي ينتمي إليه أوربان متقدم بحصوله على 53.5 في المئة من الأصوات، مقابل 34.6 في المئة لتحالف المعارضة المؤلف من ستة أحزاب بقيادة بيتر ماركي زاي. وبناء على النتائج الجزئية الحالية قال المكتب الوطني للانتخابات إن فيدس سيحصل على 135 مقعداً، بأغلبية الثلثين، وسيحصل تحالف المعارضة على 56 مقعداً.

وأدى على ما يبدو الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير إلى تغيير حملة أوربان في الأسابيع الأخيرة وأجبره على القيام بمناورات صعبة لشرح العلاقات التجارية الحميمة المستمرة منذ عشر سنوات مع الرئيس فلاديمير بوتين. ولكنه نجح في حملته لإقناع الناخبين الأساسيين في حزب فيدس الحاكم بأن تحالف المعارضة الذي يعد بإصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي قد يقود البلاد إلى الحرب، وهو اتهام نفته المعارضة.

وقال أوربان (58 عاماً) إن فوز يوم الأحد جاء رغم كل الصعاب، وأضاف: "حققنا نصراً كبيراً يمكن رؤيته حتى من القمر، وبالتأكيد من بروكسل. لقد دافعنا عن سيادة المجر وحريتها"، ملمحاً إلى صراعاته المستمرة مع الاتحاد الأوروبي. وقد يشجع الفوز المريح أوربان في برنامجه السياسي الذي يقول منتقدون إنه يرقى إلى تقويض المعايير الديمقراطية وحرية الإعلام وحقوق الأقليات.

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الحرب في أوكرانيا تطغى على الانتخابات المجرية

واعترف ماركي زاي (49 عاماً) بهزيمته قائلاً إن فيدس فاز بسبب ما وصفه بجهازه الدعائي الضخم بما في ذلك سيطرته على الإعلام. وقال: "لا أريد إخفاء خيبة أملي وحزني (...) كنا نعلم أن هذه لن تكون مواجهة متكافئة"، وأضاف: "لكننا ما زلنا نشكك فيما إذا كانت هذه الانتخابات ديمقراطية وحرة". ورفض أوربان هذه الاتّهامات، فيما يجري الاقتراع للمرّة الأولى في إشراف أكثر من 200 مراقب دولي. كما نشر كل معسكر آلاف المتطوعين.

وكان ماركي زاي قد صور الانتخابات على أنها اختيار للمجريين بين الشرق والغرب. وقال إن أوربان حول المجر نحو روسيا مما أدى إلى تآكل الحقوق الديمقراطية وإبعاد المجر عن الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه. وصور أوربان نفسه على أنه مدافع عن المصالح المجرية برفضه عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط والغاز الروسيين.

واتهم أوربان معارضيه بمحاولة إقحام المجر في الحرب الأوكرانية، وهو ما ينفيه المعارضون. وقال أوربان على صفحته على فيسبوك يوم الجمعة إن "اليسار وقع اتفاقية مع الأوكرانيين. وإذا فازوا ستبدأ شحنات الأسلحة (إلى أوكرانيا)، وسوف يغلقون صنابير الغاز ويدمرون الاقتصاد". ولم يستخدم أوربان حق النقض (الفيتو) ضد أي عقوبات للاتحاد الأوروبي ضد روسيا رغم أنه قال إنه لا يتفق معها. وسمحت حكومته بنشر قوات من حلف شمال الأطلسي في المجر حيث أشار استطلاع في 2021 إلى تأييد الناس لعضوية الحلف بنسبة 80 في المئة. وأيد أوربان قرار الاتحاد الأوروبي بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا لكنه حظر شحن الأسلحة من الأراضي المجرية قائلاً إن مثل هذه الخطوة قد تشكل خطراً أمنياً.
م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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