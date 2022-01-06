المجتمع اللاتيني وانتخابات الكونغرس الأمريكي

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قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة لا تبدو أرقام استطلاعات الرأي للرئيس جو بايدن جيدة. كل صوت مهم - كما هي الحال في ولاية أريزونا، حيث يعتمد الكثير على المجتمع اللاتيني.
يسعى أعضاء الحزب الجمهوري من الداعمين للرئيس السابق ترامب إلى الدفع بشخصيات تُعرف بـ"منكري الانتخابات" في غمار انتخابات التجديد النصفي، دعما لإعادة ترامب إلى الانتخابات الرئاسية في 2024. فما مدى خطورة ذلك؟
كشف المتحدّث باسم رئيسة مجلس النوّاب الأمريكي عن الهدف الذي كان يبحث عنه الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي، فيما ندد الرئيس جو بايدن بالاعتداء "الدنيء" على زوج الزعيمة الديمقراطية. والشرطة تحقق في دوافع الهجوم "المتعمد".
الرئيس الأمريكي جو بايدن "ليس لديه أي نية" للقاء ولي العهد السعودي في قمة مجموعة الـ20، حسبما أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، الذي قال إن بايدن "لن يتصرف بشكل متهور" في إعادة تقييم علاقة واشنطن بالرياض.
عبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي عن حزنها وصدمتها جراء الهجوم على زوجها. وفيما تم توجيه اتهامات لرجل مشتبه به، ندد الرئيس بايدن بالأجواء السياسية في البلاد وبالمشككين في نتائج الانتخابات في إشارة إلى ترامب وأنصاره.
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