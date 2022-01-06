 المجتمع اللاتيني وانتخابات الكونغرس الأمريكي | مراسلون حول العالم | DW | 04.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

المجتمع اللاتيني وانتخابات الكونغرس الأمريكي

قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة لا تبدو أرقام استطلاعات الرأي للرئيس جو بايدن جيدة. كل صوت مهم - كما هي الحال في ولاية أريزونا، حيث يعتمد الكثير على المجتمع اللاتيني.

المزيد من المركز الإعلامي

الرئيس الأميركي جو بايدن يتهم سلفَه دونالد ترامب بمحاولة منع الانتقال السلمي للسلطة يوم السادس ِ من يناير 2021

الرئيس الأميركي جو بايدن يتهم سلفَه دونالد ترامب بمحاولة منع الانتقال السلمي للسلطة 06.01.2022

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن مطالبة الكونغرس بالموافقة على 33مليار دولار أخرى لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

بايدن يعد بـ33 مليار دولار أخرى لمساعدة أوكرانيا 29.04.2022

الكونغرس الأمريكي يقر خطة الاستثمارات الضخمة لتحديث البنية التحتية، التي طرحها الرئيس بايدن.

الكونغرس يقر خطة بايدن للبنية التحتية 06.11.2021

اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية 07.01.2021

المزيد مراسلون حول العالم

Titel: Soaring energy costs put pressure on French companies Ort: Frankreich Sendedatum: 15.09.2022 Rechte: DW Bildbeschreibung: Work at the Dechaumont foundry in southwestern France.

أزمة الطاقة تهدد الشركات في فرنسا 05.11.2022

Es handelt sich um ein Videostill aus einem DW-Eigendreh

لاجئة إيرانية تقود قطارات ألمانية 04.11.2022

سعاة البريد في أوكرانيا ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - سعاة البريد في أوكرانيا ومواضيع أخرى 04.11.2022

سعاة البريد رغم الحرب في أوكرانيا

سعاة البريد رغم الحرب في أوكرانيا 04.11.2022

اقرأ أيضا

WASHINGTON, DC, USA - JANUARY 19: A view of US Capitol building during sunset in Washington, D.C., United States, on January 19, 2021. Top security measurements are being taken around US Capitol building by National Guard soldiers on the day before the inauguration ceremonies for President-elect Joe Biden. Tayfun Coskun / Anadolu Agency

انتخابات التجديد النصفي .. ديمقراطية أمريكا والعالم على المحك 16.10.2022

يسعى أعضاء الحزب الجمهوري من الداعمين للرئيس السابق ترامب إلى الدفع بشخصيات تُعرف بـ"منكري الانتخابات" في غمار انتخابات التجديد النصفي، دعما لإعادة ترامب إلى الانتخابات الرئاسية في 2024. فما مدى خطورة ذلك؟

June 30, 2022, ROME, ITALY: US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi and her husband Paul Pelosi at Villa Taverna, US Ambassador residence, to celebrate the Indipendence Day, Rome 30 June 2022..ANSA/FABIO FRUSTACI (Credit Image: © ANSA via ZUMA Press

السلطات تحقق في دوافع الاعتداء "المتعمد" على زوج رئيسة النوب الأمريكي 29.10.2022

كشف المتحدّث باسم رئيسة مجلس النوّاب الأمريكي عن الهدف الذي كان يبحث عنه الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي، فيما ندد الرئيس جو بايدن بالاعتداء "الدنيء" على زوج الزعيمة الديمقراطية. والشرطة تحقق في دوافع الهجوم "المتعمد".

FILE PHOTO: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and U.S. President Joe Biden meet at Al Salman Palace upon his arrival in Jeddah, Saudi Arabia, July 15, 2022. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY REFILE - CORRECTING ID/File Photo

بايدن ينتظر عودة الكونغرس قبل "خيارات" في العلاقة مع الرياض 16.10.2022

الرئيس الأمريكي جو بايدن "ليس لديه أي نية" للقاء ولي العهد السعودي في قمة مجموعة الـ20، حسبما أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، الذي قال إن بايدن "لن يتصرف بشكل متهور" في إعادة تقييم علاقة واشنطن بالرياض.

US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi and her husband Paul Pelosi at Villa Taverna, US Ambassador residence, to celebrate the Indipendence Day, Rome 30 June 2022. ANSA/FABIO FRUSTACI

"حزن وصدمة" نانسي بيلوسي بعد الهجوم على زوجها 30.10.2022

عبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي عن حزنها وصدمتها جراء الهجوم على زوجها. وفيما تم توجيه اتهامات لرجل مشتبه به، ندد الرئيس بايدن بالأجواء السياسية في البلاد وبالمشككين في نتائج الانتخابات في إشارة إلى ترامب وأنصاره.