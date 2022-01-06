المجتمع اللاتيني وانتخابات الكونغرس الأمريكي

بايدن ينتظر عودة الكونغرس قبل "خيارات" في العلاقة مع الرياض

الرئيس الأمريكي جو بايدن "ليس لديه أي نية" للقاء ولي العهد السعودي في قمة مجموعة الـ20، حسبما أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، الذي قال إن بايدن "لن يتصرف بشكل متهور" في إعادة تقييم علاقة واشنطن بالرياض.