المجاعة تتفشى في السودان وفق تقرير مدعوم من الأمم المتحدة

تتفشى المجاعة في خمس مناطق على الأقل في السودان، بحسب ما أفاد تقرير مدعوم من الأمم المتحدة، وتطال على وجه الخصوص مخيمات اللاجئين والنازحين من الحرب المتواصلة منذ 20 شهرا بين الجيش وقوات الدعم السريع.

رصد تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، تفشي المجاعة "في خمس مناطق على الأقل في السودان"، متوقعا أن تواجه خمس مناطق إضافية المجاعة بين الشهر الجاري وأيار/مايو 2025. وصدر التقرير مساء الثلاثاء (25 كانون الأول 2024)، عن لجنة تضم وكالات للأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة، والتي أكدت أن المجاعة التي تم الإعلان عنها في آب/أغسطس الماضي، في مخيم زمزم بولاية شمال دارفور في غرب السودان، استمرت وامتدت إلى مخيمي السلام وأبو شوك وجبال النوبة الغربية في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر.

ويواجه 638 ألف شخص المجاعةفي هذه المخيمات، بحسب اللجنة التي أكدت أن 8,1 ملايين آخرين باتوا على شفير المجاعة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه، مكررا في بيان "دعوته للأطراف لتسهيل وصول سريع وآمن ودون عوائق ومستدام للمساعدات الإنسانية والموظفين حتى يكون بالامكان مساعدة المحتاجين".

وأظهر التقرير أن انعدام الأمن الغذائي بلغ مستويات أسوأ مما كان متوقعا، ومن المتوقع في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وأيار/مايو 2025 أن يواجه 24,6 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى من ذلك.

ولفت التقرير إلى أن هذه الأرقام تمثّل "تفاقما واتساعا غير مسبوقين لأزمة الغذاء والتغذية، مدفوعة بالصراع المدمر الذي تسبب في نزوح جماعي غير مسبوق، وانهيار الاقتصاد، وانهيار الخدمات الاجتماعية الأساسية، والاضطرابات المجتمعية الشديدة، وضعف الوصول الإنساني".

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن بعض المناطق التي تشهد "نزاعا شديدا"، بما في ذلك بعض أنحاء الخرطوم وولاية الجزيرة وسط البلاد، قد "تكون تعاني من ظروف مجاعة"، إلا أن عدم توافر البيانات الرسمية حال دون تصنيفها رسميا على هذا الشكل.

غوتيريش يحذر

وحض غوتيريش في تصريحاته الثلاثاء على "وقف فوري للأعمال العدائية لإنقاذ الأرواح ومنع الأزمة (...) من التصعيد بشكل أكبر في عام 2025". كما حذّر التقرير من أن خطر المجاعة يهدد 17 منطقة إضافية في السودان.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتوسع المجاعة بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وأيار/مايو 2025 في مناطق ولاية شمال دارفور بما في ذلك أم كدادة ومليط والفاشر والطويشة واللعيت. ورأت منظمة "أنقذوا الأطفال" أن خلاصات التقرير "مرعبة". بينما شددت مديرتها الإنسانية للسودان ماري لوبول على أن الأزمة المتعاظمة تؤشر على "فشل النظام العالمي". وأوضحت "الأطفال هم أول ضحايا المجاعة، ويعانون وفيات مؤلمة ويمكن تجنبها بسبب سوء التغذية والأمراض"، داعية إلى "وصول فوري ودون معوقات عبر كل المعابر الحدودية وفي كل أنحاء البلاد لتوفير مساعدة إنسانية واسعة النطاق وتسليم تجاري".

وكان خبراء أمميون اتهموا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي طرفي النزاع في السودان باستخدام "أساليب التجويع" بحق 25 مليون مدني، مشيرين الى أن ذلك يترك 97 في المئة من السكان يواجهون "مستويات خطيرة من الجوع".

وأفادت منظمات إغاثية بأن الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش، وضعت قيودا تعوق عملها، مستفيدة من شرعيتها الدولية كونها السلطة الحاكمة، من أجل إغلاق نقاط عبور أساسية للمساعدات.

ومنذ نيسان/أبريل 2023 تدور حرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان

وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي. وقد أدى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص.

ح.ز/و.ب (أ ف ب، د ب أ)