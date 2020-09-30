 المتوسط المتوقع لأعمار الألمان مستمر في الارتفاع | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 30.09.2020

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منوعات

المتوسط المتوقع لأعمار الألمان مستمر في الارتفاع

متوسط أعمار الألمان مستمر في الارتفاع، لكن ما يزال هناك فروق بين الذكور والإناث وحتى بين الولايات الألمانية، حسب المكتب الاتحادي للإحصاء. هل ثمة فروقات في العمر المتوقع بين الجنسين؟

صورة رمزية

صورة رمزية

 

أعلن المكتب المركزي للإحصاء الثلاثاء (29 أيلول/سبتمبر 2020) أن المتوسط المتوقع لعمر البنت المولودة حديثاً في ألمانيا سيبلغ 83.4 عاماً، في حين سيعيش الذكر المولود حديثاً 78.6 عاماً. وبمقارنة متوسط أعمار المتوفيين بين عامي 2017 و2019 بالسنوات بين 2016 و2018، فقد ارتفع المعدل عند كل من الذكور والإناث بواقع 0.1 عاماً.

مختارات

لم تعد مسألة الشيخوخة تقتصر على العوامل الوراثية فحسب، فقد أكد العلماء أن هناك عدد من العوامل البيئية المحيطة بالانسان تساهم وبشدة في زيادة وتيرة حدوث الشيخوخة. فما هي هذه العوامل؟

توصلت دراسة حديثة إلى أن الشخص المُصاب بمرض نفسي، ينخفض متوسط عمره بحوالي 20 سنة بالمقارنة مع الشخص العادي، فيما يتوقع أن تقرع نتيجة الدراسة الحديثة جرس الإنذار بشأن خطورة الأمراض النفسية على صحة الإنسان.

وفي حال عدم الاكتفاء بالظروف الحالية في عملية حساب متوسط العمر المتوقع، بل وأخذ كذلك التطورات المستقبلية التي يمكن التنبؤ بها بالحسبان، يمكن أن يصل عمر الأنثى المولودة حديثاً إلى 93 عاماً، والذكر إلى 90 عاماً.

وأوضح المكتب أن هناك فروقات مناطقية (جهوية)، فحسب معدل الوفيات اليوم سيعيش سكان ولاية بادن-فورتمبورغ أطول من كل الألمان في باقي الولايات، وسيبلغ متوسط عمر الأنثى 84.2 عاماً والذكر 79.8 عاماً. وأقل متوسط عمر متوقع للإناث سيكون في ولاية زارلاند بواقع 82.2 عاماً وللذكور في ولاية سكسونيا-انهالت، وبواقع 76.4 عاماً.

الاختلاف في العمر المتوقع بين الذكور والإناث سيسجل أكبر فرق وهو 6.3 عاماً في ولاية ميكلينبورغ-فوربومرن والأقل سيكون في ولاية هيسن وبواقع 4.3 عاماً.

وقبل حوالي شهرين ونصف كشفتدراسةنشرها معهد ماكس بلانك للأبحاث الديمغرافية في 20 تموز/يوليو الماضي، أنمتوسط الأعمار في ألمانيا يبلغ أعلى مستوى له في جنوب وجنوب غرب البلاد. وقالالمعهد إنأقصىفارقفيمتوسطالعمرالمتوقعيبلغنحو 5.4 عاملدىالرجالفي402 مقاطعة في 16 ولاية شملتهاالدراسة،وأقلمن 4 أعواملدىالنساء.

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هل يمكن إبطاء حركة الزمن لإطالة العمر؟

ووضعالباحثونخريطةيمكنمنخلالهارؤيةأنالمقاطعاتذاتمتوسطالعمرالمرتفعتتركزبشكلخاصفيجنوبوجنوبغربالبلاد.
كمارصدالباحثونفروقابين الشرقوالغرب،حيثيزدادعددالمقاطعاتذات العمر المتوقعالمنخفضفيشرقألمانياأكثرمنغربها،إلاأنهناكمقاطعاتفيمنطقةالرور الصناعيةالغربيةيموتفيهاالسكانقبلالوصولإلىمتوسطالعمرالمتوقع،خاصةفي دورتموندوغيلسنكيرشنوإيسن.

كمابحثالعلماءعنأسبابهذهالفوارق. فوفقالنتائجهم،فإنمعدلالبطالةومعدلالمتلقينلإعاناتالبطالةلهتأثيرقويفيذلك. وقالرولاندراومنمعهد "ماكسبلانك""إذاكنتترغبفيتقليلالفوارقفيمتوسطالعمرالمتوقع،فيجبعليكتحسينالظروفالمعيشيةلأفقرشريحةمنالسكان".

وفيالمقابل،فإنعواملمثلمتوسط الدخل،وعددالأطباءلكل 100 ألفنسمةأوالكثافةالسكانيةلهاتأثيرأقلبكثير.

خ.س/ أ.ح

  • Auch in Bolivien gibt es immer mehr Rentner. (Foto: dpa)

    بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان

    تحسن الظروف المعيشية

    ارتفاع معدل عمر الإنسان تعزوه دراسة للأمم المتحدة إلى تراجع معدل الولادات وتحسن الظروف المعيشية، خاصة في الدوال الصناعية المتقدمة.

  • Senioren Paar am Bahnhof (Foto: Gina Sanders)

    بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان

    حياة طويلة

    قبل مائة عام، كان من النادر أن يبلغ المرء عقده السابع. أما اليوم فبات من الطبيعي أن نصادف متقاعدين تجاوزوا السبعين وبصحة جيدة، ومنهم رؤساء حكومات ومدراء شركات عالمية.

  • Alt Fit Walken Wandern Aktiv

    بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان

    صحة جيدة

    تحسن المستوى الصحي للمسنين اليوم يعود بالأساس إلى التطور الطبي وإلى تحسن الظروف المعيشية. وهذا ما أخذ ينتشر أيضاً في الدول النامية، حيث يعيش عدد كبير من المسنين.

  • Mutter mit Kleinkind vor einem Notebook (Foto: Fotowerk - Fotolia.com)

    بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان

    المرأة العاملة

    ويبدو أن ظاهرة شيخوخة المجتمع ستدوم لسنوات أخرى، نظراً لأن الأسر الشابة لا تريد إنجاب سوى طفل أو اثنين على الأكثر. ولأن النساء اليوم يتطلعن إلى استقلال مادي، ومن ثم يجمعن بين تربية الأطفال والعمل، فإنهن عادة ما يكتفين بطفل أو اثنين.

  • Mädchenschule in Herat Afghanistan (Foto: DW/H. Hashemi)

    بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان

    تعليم الفتيات

    اليوم ترسخ في أذهان الأمهات أن التعليم هو الطريقة الأفضل لضمان حياة كريمة لأطفالهن. ولهذا بدأت نساء إفريقيا مثلا، تفضل الاستغناء عن مساعدة الطفلة البكر لهن في تربية الأطفال الصغار، حتى تستطيع كباقي أخواتها مواصلة التعليم. وهذا بدوره يدفع الأمهات إلى الاكتفاء بعدد أقل من الأطفال.

  • Senioren in Mali (Foto: AFP)

    بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان

    نظام تقاعد سيء

    عادة ما تفتقر الدول النامية إلى نظام تقاعد ونظام اجتماعي ثابت، وإذا ما هبطت نسبة الولادات، فإن نسبة المسنين سترتفع بشكل كبير جداً. ولهذا باتت تلك الدول مطالبة بتطوير أنظمة التقاعد، لتوفير حياة كريمة للمتقاعدين.

  • Eine Altenpflegerin mit Seniorin (Foto: Kzenon)

    بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان

    المتقاعدون في ألمانيا

    وحتى في ألمانيا، التي تعد من بين أقوى اقتصاديات العالم، بات المتقاعدون مهددون بالفقر، فمعاشهم لم يعد يكفيهم لسد متطلبات الحياة.

  • Bettlerinnen in Lettlands Hauptstadt Riga. (Foto: IMAP)

    بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان

    الفقر في الشيخوخة

    وفي مناطق أخرى في العالم يُجبر المسنون على التسول لتوفير لقمة العيش، والملاحظ أن النساء أكثر من الرجال عرضة لذلك. وهناك من قضى حياته يزرع الحقول، وبعد بلوغ سن التقاعد لم يجد قوت يومه.

  • Rentenproteste: Ein Mann schlägt einen Polizisten in Nicaragua. (Foto: Reuters)

    بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان

    ثورة المسنين

    ولهذا يخرج المسنون حول العالم في مسيرات للمطالبة بمعاش يضمن حياة كريمة. وفي نيكاراغوا مثلاً طالبوا بتحديد مبلغ تسعين دولاراً أمريكياً كحد أدنى لمعاش التقاعد.

  • Ein alter Mann in Bangladesh verkauft Bananen. (Foto: AFP)

    بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان

    تغيير مفهوم التقاعد

    فيما تطالب الأمم المتحدة دول العالم بتوفير عمل مناسب للمسنين ويراعي تقدمهم في السن. بمعنى أنه يجب تغيير مفهوم التقاعد، من فترة لا إنتاج إلى فترة عمل تُراعى فيها خصائص المسنين، وقد نجح بعضهم بالفعل في بناء مشاريع جديدة في فترة التقاعد.

    الكاتب: كريستيان إنياتزي/ و.ب


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