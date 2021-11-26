المتحور الجديد يصل أوروبا.. ومطالب بتعليق الرحلات مجددا

قال وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندنبروك في مؤتمر صحافي "لدينا إصابة مؤكدة بهذه المتحورة" التي سميت "بي 1.1.529" ورصدت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، لدى شخص غير ملقح عائد من الخارج.

وأضاف اليوم الجمعة أن فحوص المصاب جاءت إيجابية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر وأن المريض لم يصب بكوفيد من قبل، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكتب عالم الأوبئة البلجيكي المعروف مارك فان رانست على تويتر أن الشخص المصاب عاد من مصر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال فاندنبروك "نكرر أنها متحورة مشتبه بها، لا نعلم إن كانت متحورة خطيرة جدا". غير أنه أضاف أنه "على سبيل الاحتراز" ستوقف أوروبا الرحلات من دول إفريقيا الجنوبية.

وأكد أن الإجراءات "احترازية تماما، لكن لا تشعروا بالهلع"، مضيفا أن لجنة تقدير مخاطر كوفيد البلجيكية تقوم بتحليل الوضع.

مشاهدة الفيديو 01:42 قلق من انتشار متحور كوفيد جديد شديد الخطورة في جنوب إفريقيا

المفوضية الأوروبية توصي بتعليق رحلات

وفي سياق متصل، طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة بتعليق الرحلات الجوية إلى الدول التي اكتُشفت فيها سلالة كورونا الجديدة.

وقالت أيضا إن الشركات المنتجة للقاحات ملزمة بتطوير لقاحاتها بسرعة كي تتماشى مع ظهور سلالات جديدة.

وأدلت رئيسة المفوضية الأوروبية بتصريحاتها في الوقت الذي هزت فيه أنباء سلالة جديدة ظهرت في جنوب أفريقيا الأسواق العالمية.

وقالت داعية مواطني الاتحاد الأوروبي إلى تلقي التطعيم وتحسين الحماية لهم بجرعات تنشيطية "من المهم الآن أن نعمل جميعا في أوروبا بأقصى سرعة لتلقي التطعيم". ومضت تقول "يجب تعليق جميع السفر الجوي إلى تلك الدول إلى أن يكون لدينا فهم أوضح عن الخطر الذي تمثله هذه السلالة الجديدة".

وأعلن اكتشاف المتحورة الجديدة التي قد تكون معدية جدا في جنوب إفريقيا الخميس. كما أعلن رصد إصابة أولى بها في أوروبا في بلجيكا، وكذلك في إسرائيل.

وعلى الرغم من توصيات منظمة الصحة العالمية التي نصحت بعدم فرض قيود على السفر، حظرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها. كما أوصى الاتحاد الأوروبي الدول الاعضاء بتعليق الرحلات من إفريقيا الجنوبية وإليها.

وتسببت المخاوف المتعلقة بهذه المتحورة الجديدة التي تم اكتشافها بينما تسبب القيود الصحية توترا اجتماعيا واستمرار عدم الثقة في التطعيم، في انخفاض أسعار النفط وتراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية.

إ.ع/ه.د ( رويترز، أ ف ب)