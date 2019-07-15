 المتحدث باسم ميركل يفسرّ سبب ما أصابها في باريس | أخبار | DW | 15.07.2019

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أخبار

المتحدث باسم ميركل يفسرّ سبب ما أصابها في باريس

باتت كل حركة أو نفس للمستشارة أنغيلا ميركل تخضع لتكهنات مختلفة بعد تعرضها لنوبات ارتجاف في عدة مناسبات مؤخراً. الجديد في حالة ميركل أنها أصيبت بضيق في التنفس أثناء إلقائها كلمة في باريس. فكيف فسر المتحدث باسمها ذلك؟

Emmanuel Macron und Angela Merkel bei den Feierlichkeitem vom 14. Juli (picture-alliance/dpa/F. Dugit)

قدم المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين (15 تموز/ يوليو 2019) تفسيراً لحالة ضيق النفس (انقطاع التنفس) التي تعرضت لها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عند إلقاء كلمتها في العاصمة الفرنسية باريس يوم أمس الأحد. وقال زايبرت اليوم الاثنين في برلين إن "المستشارة الألمانية صعدت الدرج بسرعة فائقة للغاية من أجل الوصول في الوقت المناسب للصحفيين المنتظرين، وألقت بعد ذلك مباشرة كلمتها". وتابع زايبرت :"ليس هناك أي شيء مهم من الأساس للإعلان عنه في هذا الشأن، ولا داعي لإطلاق التكهنات".

مختارات

يذكر أن ميركل  تحدثت أمس الأحد في قصر ملكي بالعاصمة الفرنسية أمام صحفيين عن حضورها للعرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي، وأشادت بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها لحضور العرض، وقالت إنها ترى في ذلك "لفتة عظيمة في اتجاه سياسة الدفاع الأوروبية"، وأكدت أنها تشرفت بمشاركة ألمان في العرض.

وأثناء البيان القصير الذي ألقته المستشارة في الدور الأول بالمبنى التاريخي الذي يعود للقرن الثامن عشر كانت ميركل تتنفس بصعوبة. وكانت ميركل في عجلة من أمرها لأنها أرادت أيضاً التوجه لتناول الغداء بعد ذلك مباشرة تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي.

يشار إلى أن التكهنات تدور منذ أسابيع حول الحالة الصحية للمستشارة الألمانية، بعدما أصيبت بنوبات ارتجاف قوية أثناء الوقوف عند استقبال رؤساء دول وحكومات. بيد أن ميركل أتمت وللمرة الأولى استقبال رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، بمراسم عسكرية، وهي جالسة.

وأثناء أداء العرض العسكري في باريس أمس، والذي اضطرت ميركل خلاله للوقوف لفترة طويلة، لم يظهر عليها أي ارتجاف.

أ.ح/خ.س (د ب أ)

  • Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Krücken im Bundeskanzleramt

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    ممارسة الحكم انطلاقا من السرير

    سبق وأن حصل في عام 2014 أن اختفت أنغيلا ميركل عن الأنظار بعد حادثة تزحلق على الجليد في سويسرا. والتشخيص كان كسر غير مكتمل في الحوض. والمستشارة كانت تشعر بآلام قوية وكانت مجبرة على "الاسترخاء على السرير" طوال أسابيع، كما أعلن المتحدث باسم الحكومة. لكن رغم الإصابة واصلت ميركل إدارة الحكم. ومن أجل حضور جلسات حكومية كانت تأتي إلى المستشارية مستعينة بعكاز، كما كشف المتحدث باسمها شتيفان زايبرت.

  • Altkanzöer Helmut Kohl wischt sich mit einem Taschentuch die Nase

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    لا لإظهار الضعف

    تسببت البروستات في متاعب للمستشار الألماني الراحل هلموت كول في عام 1989. وحصل ذلك في فترة غير مواتية للغاية: فخلال مؤتمر الحزب المسيحي الديمقراطي كان منافس داخلي يعد لانقلاب ضد كول. ومن أجل عدم إظهار أي ضعف، أخفى كول المرض وحضر إلى المؤتمر وفرض نفسه. وبعدها أخضع نفسه لعملية جراحية.

  • Altkanzler Helmut Schmidt raucht eine Zigarette

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    "مئات المرات فاقدا للوعي"

    "لم أكن أبدا معافا بشكل تام"، هذا ما اعترف به المستشار الراحل هلموت شميت في عام 2014. وخلال فترة حكمه واجه دوما مشاكل صحية. لكنه وموظفيه حافظوا على سرية هذا الأمر، رعم أن موظفيه عثروا عليه مرارا فاقدا للوعي داخل مكتبه.

  • Frankreichs ehemaliger Präsident Francois Mitterrand

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    سر الدولة السرطان

    الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران (الصورة) كان مريضاً ولكن لم يعلن مرضه. ومنذ توليه السلطة تنبأ الأطباء بأنه سيعيش ثلاث سنوات فحسب، لكنها امتدت إلى 15 سنة. وبعد اعتزاله منصبه توفي بسبب سرطان البروستات. كما توفي رئيس فرنسا الراحل جورج بومبيدو بشكل مفاجئ بالنسبة للناس في عام 1974، لكن الوفاة لم تكن مفاجئة، فقد كان يعاني من السرطان وأخفى ذلك طوال سنوات.

  • Hillary Clintons Gesicht wird angestrahlt, während sie die Augen schließt

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    حملة انتخابية مريضة

    في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن للمرض أن يؤثر على مصير الانتخابات. وأثناء السباق من أجل دخول البيت الأبيض بين الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، تسبب شريط فيدويو في متاعب لوزيرة الخارجية السابقة، حيث ظهرت هيلاري كلينتون متعبة لاتكاد تطيق الوقوف على رجليها. وتحدث طبيب كلينتون عن التهاب في الرئة. وركز المنافس ترامب على صحته الجيدة مقارنة بصحة منافسته.

  • John F. Kennedy legt die Hand auf seine linke Brust

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    رئيس دولة تحت أثر المهدئات

    جون اف. كندي كان يملك جسدا واهناً. ولم يكن يظن أحد أن الرئيس الشاب الراحل كان مجبرا في بعض الأوقات على تناول ثمانية أدوية مختلفة في اليوم الواحد. كندي كان يعاني من فقر الدم الوبيل. وبدون العناية الطبية يكون هذا المرض مميتا. ونجا كندي عدة مرات من الهلاك، كما ذكرت دوائر مقربة. وكل هذا ظل طي الكتمان ضمن أقصى درجات السرية.

  • Franklin D. Roosevelt sitzt in einem Rollstuhl vor dem Weißen Haus

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    الرئيس على كرسي متحرك

    السياسيون يعملون على مستوى العالم على كتمان مرضهم. لكن لا أحد نجح في تلك المهمة مثل الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفيلت. قبل توليه الرئاسة في 1933، كان جليس الكرسي المتحرك منذ عشر سنوات. ولم يكن ناخبوه يعرفون شيئا عن ذلك. وإلى يومنا هذا لا يُعرف المرض الذي كان يعاني منه. ولا توجد إلا ثلاث صور تُظهر روزفيلت وهو يجلس على كرسي متحرك. والأمة كانت مصدومة عندما توفي "فجأة" في 1945.

  • Sloweniens ehemaliger Staatspräsident Janez Drnovšek steigt aus einem Auto aus

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    حياة جديدة قبل الموت

    الاصابة بسرطان الكلية غيًر حياة الرئيس الراحل لسلوفينيا يانيش درنوفشيك بشكل سريع. فالسياسي الظاهر في الصورة والذي ظل بشكل متواصل من 1992 حتى 2002 رئيسا للوزراء وبعدها رئيسا للبلاد تقهقر. وقلما ظهر بعدها للعلن وغير السكن من فيلا إلى كوخ في الجبال وكان يتغذى على النباتات واهتم بالبوذية. وفي 2008 توفي بسبب مرضه. باتريك غروس/ م.ا.م


مختارات

إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

المستشارة ميركل ترتعش والعالم قلق، فهل المستشارة مريضة؟ وإلى حد الآن لا توجد إلا تكهنات ولا معلومات تسربت لوسائل الاعلام. هذا ملف صور يستذكر سير ساسة أداروا دفة الحكم رغم المرض. (02.07.2019)  

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