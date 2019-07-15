المتحدث باسم ميركل يفسرّ سبب ما أصابها في باريس

قدم المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين (15 تموز/ يوليو 2019) تفسيراً لحالة ضيق النفس (انقطاع التنفس) التي تعرضت لها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عند إلقاء كلمتها في العاصمة الفرنسية باريس يوم أمس الأحد. وقال زايبرت اليوم الاثنين في برلين إن "المستشارة الألمانية صعدت الدرج بسرعة فائقة للغاية من أجل الوصول في الوقت المناسب للصحفيين المنتظرين، وألقت بعد ذلك مباشرة كلمتها". وتابع زايبرت :"ليس هناك أي شيء مهم من الأساس للإعلان عنه في هذا الشأن، ولا داعي لإطلاق التكهنات".

يذكر أن ميركل تحدثت أمس الأحد في قصر ملكي بالعاصمة الفرنسية أمام صحفيين عن حضورها للعرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي، وأشادت بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها لحضور العرض، وقالت إنها ترى في ذلك "لفتة عظيمة في اتجاه سياسة الدفاع الأوروبية"، وأكدت أنها تشرفت بمشاركة ألمان في العرض.

وأثناء البيان القصير الذي ألقته المستشارة في الدور الأول بالمبنى التاريخي الذي يعود للقرن الثامن عشر كانت ميركل تتنفس بصعوبة. وكانت ميركل في عجلة من أمرها لأنها أرادت أيضاً التوجه لتناول الغداء بعد ذلك مباشرة تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي.

يشار إلى أن التكهنات تدور منذ أسابيع حول الحالة الصحية للمستشارة الألمانية، بعدما أصيبت بنوبات ارتجاف قوية أثناء الوقوف عند استقبال رؤساء دول وحكومات. بيد أن ميركل أتمت وللمرة الأولى استقبال رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، بمراسم عسكرية، وهي جالسة.

وأثناء أداء العرض العسكري في باريس أمس، والذي اضطرت ميركل خلاله للوقوف لفترة طويلة، لم يظهر عليها أي ارتجاف.

أ.ح/خ.س (د ب أ)