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المبيدات الزراعية

المبيدات الزراعية مركبات كيميائية تستخدم للقضاء على الآفات التي تصيب النباتات، ورغم أن المبيدات تقضي على الآفات، لكن خبراء الصحة يحذرون من استخدامها بسبب ضررها على جهاز التنفس وتحفيز أمراض مزمنة قد تصل إلى السرطان.

يستخدم المزارعون المبيدات الزراعية في حقولهم لحماية محاصيلهم من الإصابة بأي آفة مضرة، ورغم فوائد المبيدات الزراعية إلا أن لاستخدامها آثارا ضارة على الصحة، إذ من الممكن أن تسبب تسمما وهو ما يحذر منه خبراء البيئة، فضلا عن أن هناك بعض الشركات المنتجة للمبيدات الزراعية التي تقوم بإنتاج مبيدات مقلدة تلوث التربة وتسبب تراجعا في المحاصيل وتعرض صحة الإنسان والأمن الغذائي للخطر.