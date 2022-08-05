المبيدات الحشرية - تجارة أوروبا السامة مع البرازيل

من هنا تُعاد بقايا السموم الموجودة في البرتقال والقهوة وفول الصويا إلى أوروبا كبضائع مصدرة. ويبقى السؤال: لماذا يسمح الاتحاد الأوروبي بتصدير مبيدات الآفات المحظورة في أوروبا إلى الدول الصاعدة؟

لا تزال ألمانيا التي تعارض استخدام السموم البيئية أهم مستورد للقهوة البرازيلية المليئة بمخلفات مبيدات الحشرات. كما يشرب الناس في جميع أنحاء أوروبا عصير البرتقال المصنوع من فواكه برازيلية شديدة التلوث. وأولئك الذين يصدرون السموم إلى أمريكا الجنوبية يدفعون ثمنا عاليا لصحتهم بسبب آثار هذه السموم. ينتقد رؤساء أوروبيون كثيرا البرازيل بسبب الحرائق في منطقة الأمازون لكنهم يغضون الطرف عن تصدير شركات الكيماويات الأوروبية لمبيدات إلى البرازيل. أكثر من نصف مبيدات الآفات التي دخلت السوق البرازيلية مؤخرا محظورة في الاتحاد الأوروبي بسبب مخاطرها الصحية والبيئية.

يظهر الفيلم الوثائقي الاستقصائي أن السياسة الأوروبية تتجنب التعامل مع هذا الموضوع. لا يتم تفتيش البضائع على الحدود إلا نادرا والتشريعات تقبل المخلفات الكيميائية في الغذاء، والمستفيدون من هذه التجارة يحاولون الحفاظ على الوضع الراهن.





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