المبعوث الأممي لليمن يصل الحديدة ويؤكد استعداد الحوثيين للسلام

قال مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اليوم الجمعة (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018)، في مؤتمر صحفي عقده بعد وصوله إلى مدينة الحديدة، غربي اليمن، "نحن اليوم في الحديدة من أجل الاطلاع على الوضع هنا وسنعمل مع كافة الأطراف من أجل تجنيب الحديدة ويلات الحرب".

ووصل غريفيث في وقت سابق اليوم إلى مدينة الحديدة، وزار مينائها الاستراتيجي ومن المقرر أن يلتقي بمسؤولين في السلطة المحلية قبل مغادرته المدينة. ويسعى المبعوث الأممي لعقد جولة جديدة من مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثي بهدف التوصل إلى اتفاق سلام يفضي إلى وقف العمليات العسكرية في البلاد التي تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

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ووصل المبعوث الأممي إلى صنعاء الأربعاء الماضي والتقى بزعيم الحوثيين وعدد من القيادات الحوثية، للتهيئة للمشاورات المقرر انطلاقها في مطلع الشهر القادم. وتشهد مدينة الحديدة صراعا مسلحا منذ مطلع الشهر الجاري، بعد ان أطلقت قوات الجيش الحكومي بمساندة من قوات التحالف العربي، عملية عسكرية واسعة لاستعادة المدينة والميناء من قبضة الحوثيين. ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة منذ انقلابهم على الشرعية واجتياح العاصمة صنعاء بقوة السلاح عام .2014

وأبلغ غريفيث مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن طرفي الصراع أكدا التزامهما بحضور محادثات السلام التي يأمل أن تنعقد في السويد قبل نهاية العام.

في سياق متصل، قال ريـال لوبلون المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم في جنيف إن المنظمة الدولية مستعدة للعب دور إشرافي في إدارة ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر. جاءت تصريحات لوبلون خلال إفادة للصحفيين في جنيف.

ح.ز/ ع.ج (د.ب.أ / رويترز)