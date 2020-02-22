"المايسترو" يواجه "الفيلسوف".. صراع كروي من نوع خاص!

في قمة ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وفي مباراة يُتوقع أن تحبس الأنفاس حتى آخر رمق، يستقبل ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي. المواجهة بين الفريقين، ستضع أفضل العقول التدريبية حاليا بيب غوارديولا وزين الدين زيدان في صدام مباشر.

قاسم مشترك

تشكل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد فرصة للفريقين؛ من أجل تجاوز خيبة الأمل على الصعيد المحلي. فمانشستر سيتي فقد بشكل شبه كلي فرصة الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي (برمييرليغ)، إذ يبتعد "الأزرق السماوي" عن المتصدر ليفربول بفارق 22 نقطة كاملة.

أما ريال مدريد، فقد تلقى نهاية الأسبوع الماضي خسارة مفاجئة خارج ملعبه أمام ليفانتي 0-1 برسم الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وأهدى "الميرنغي" صدارة "الليغا" إلى برشلونة، الذي استعرض عضلاته بخماسية نظيفة في شباك فريق إيبار.

تغلب بيب غوارديولا في أكثر من مرة على ريال مدريد.

ويطمح ريال مدريد إلى النهوض بسرعة من كبوته واستعادة نغمة الانتصارات على حساب واحد من أقوى الفرق في القارة الأوروبية.

خطة الفيلسوف؟

أما مانشستر سيتي فإنه سينزل بكل ثقله لحجز بطاقة التأهل للدور المقبل، والمنافسة بقوة على لقب الكأس "ذات الأذنين".

من المتوقع أن يدخل مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا المباراة وعينه على تسجيل هدف مبكر، يمنح حق الأفضلية في مباراة الإياب، ويُساعده على الضغط بشكل كبير على زين الدين زيدان وبعثرة كل أوراقه.

وسيحاول المدرب الإسباني المُلقب بـ"الفيلسوف" الاستفادة من إمكانيات فريقه الرائعة، لاسيما في الضغط على الفريق الخصم، ومنعه من التقدم إلى النصف الثاني من الملعب، وسرعة تناقل الكرة بشكل جماعي بين لاعبي "الأزرق السماوي" بهدف هز شباك الحارس كورتوا.

رجل المباريات الكبيرة

من جهة أخرى، يدخل مدرب "الأبيض الملكي" زين الدين زيدان مباراة مانشستر سيتي وعينه على تحقيق فوز عريض، يُمكنه من لعب مباراة الإياب بأريحية كبيرة للغاية. ورغم أن الفريق تلقى ضربة موجعة بتأكد غياب هازارد عن هذه المبارة، إلاّ أن زيدان يملك في جعبته الكثير من الأسلحة، التي ستساعده على خلق الفارق.

يمتلك زين الدين زيدان أكثر من سلاح للفوز بالمباراة.

واستطاع المدرب الفرنسي "المايسترو" إثبات أنه رجل المباريات الكبرى بامتياز، ففي عدة مناسبات نجح زيدان في الإطاحة بأكثر من مدرب كبير (يورغن كلوب، سيميوني، أليغري...). ويتميز "المايسترو" بقدرته الجيدة على التحضير للمباريات الكبيرة، خصوصاً في الجوانب التكتيكية والنفسية.

طبق كروي مميز

ومن المحتمل جداً ألاّ تبوح مباراة الذهاب بكل أسرارها، حيث يرغب ريال مدريد في الفوز لكن من دون تلقي أي هدف. بينما يريد مانشستر سيتي تفادي الهزيمة بأي طريقة ممكنة، وخوض مباراة الإياب بأفضلية على "الميرنغي".

والأكيد أن الفائز الأكبر من هذه القمة النارية هو جمهور الساحرة المستديرة، الذي ينتظر بفارغ الصبر أن يرى صراعاً خاصاً بين أفضل العقول التدريبية في العالم، وكوكبة من أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم.