المايسترو النجمة والحرب

انتحار أم حادث مدبر؟.. وفاة مدير ثاني أكبر شركة نفط في روسيا

في أحدث حالة وفاة مفاجئة لرجال أعمال في روسيا، تم الإعلان عن وفاة مدير ثاني أكبر شركة نفط بالبلاد. الرواية الرسمية تروج لحادثة الانتحار، في حين يشكك آخرون في ذلك، خاصة وأن شركة المتوفي كان لها موقف من الحرب الأوكرانية.