المايسترو النجمة والحرب

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تُرَى هل مسموح بعزف الموسيقى في أوقات الحرب؟ والاستمتاع بإعجاب الجماهير في حفلة في بايرويت بينما السماء تمطر القنابل في دونباس؟ أوكسانا لينيف، قائد أوركسترا من أوكرانيا، تتحدث عن الموازنة بين الفن والحرب.
في أحدث حالة وفاة مفاجئة لرجال أعمال في روسيا، تم الإعلان عن وفاة مدير ثاني أكبر شركة نفط بالبلاد. الرواية الرسمية تروج لحادثة الانتحار، في حين يشكك آخرون في ذلك، خاصة وأن شركة المتوفي كان لها موقف من الحرب الأوكرانية.
تزامنُ وفاة ميخائيل غورباتشوف مع العدوان الروسي على أوكرانيا، ذكًر العالم وخصوصا ألمانيا بمساهمة هذا الرجل في نهاية الحرب الباردة. بطل تراجيدي بامتياز لأن القوميين الروس يعتبرون أنه ساهم في انهيار الإمبراطورية السوفيتية.
يتصدر الهجوم العسكري الذي تعتزم تركيا تنفيذه ضد مليشيا وحدات حماية الشعب الكردية بشمال سوريا والحرب الأوكرانية وتصدير الحبوب من أوكرانيا جدول أعمال قمة الرئيسين التركي والروسي في سوتشي.
بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، توقفت المسيرة الأكاديمية لآلاف الطلاب الأجانب الذين تواجدوا في أوكرانيا لسنوات. معظمهم كان يدرس في كليات الطب والهندسة. بعد وصولهم إلى ألمانيا ، ما الذي حل بمستقبلهم الدراسي؟
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