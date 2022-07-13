 المايسترو النجمة والحرب | واحة الثقافة | DW | 03.09.2022

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واحة الثقافة

المايسترو النجمة والحرب

تُرَى هل مسموح بعزف الموسيقى في أوقات الحرب؟ والاستمتاع بإعجاب الجماهير في حفلة في بايرويت بينما السماء تمطر القنابل في دونباس؟ أوكسانا لينيف، قائد أوركسترا من أوكرانيا، تتحدث عن الموازنة بين الفن والحرب.

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