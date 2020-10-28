 المانيا- مضاهرة حاشدة ضد قيود كورونا و500 دعوى قضائية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

المانيا- مضاهرة حاشدة ضد قيود كورونا و500 دعوى قضائية

تعتزم مبادرة "التفكير الجانبي" تنظيم مظاهرة ضخمة اليوم بمدينة لايبتسيغ رفضاً للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا. يأتي ذلك في الوقت الذي تلقت فيه المحكمة الدستورية العليا مئات الشكاوى رفضاً لتلك القيود.

جانب من مظاهرة سابقة رفضا لقيود كورونا بولاية بادن فورتيمبيرغ

يتوقع أن يشارك اكثر من 20 ألف شخص في المظاهرة رفضاً للقيود المفروضة للحد من انتشار كورونا (مظاهرة مشابهة سابقة في مدينة كونستانز)

تسلمت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا أربع شكاوى دستورية وطلبين لإصدار أمر مؤقت ضد الإغلاق الجزئي الذي يطبق في ألمانيا خلال هذا الشهر في إطار تدابير احتواء جائحة كورونا

مختارات

بعد منعها متظاهرين من اقتحام البرلمان، شكر الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير الشرطة على عملها، معتبراً أنها تعمل على ضمان ممارسة حق حرية التعبير والتجمهر. ودعا شتاينماير كل فرد إلى الدفاع عن الديمقراطية.

ما شرعية التظاهر والتجمعات في أوقات كورونا؟ حق مسموح به مبدئياً، لكن توجد استثناءات وقيود يجب أن تكون الحجج خلفها دامغة بما لا يقبل الشك. الهجوم على مبنى الرايخستاغ في برلين يمكن أن يكون إحدى هذه الحجج.

وذكرت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت (7 نوفمبر/تشرين الثاني 2020) أن المحكمة التي تتخذ من مدينة كارلسروه مقرا لها، أحصت حتى الآن إجمالي 518 شكوى دستورية بشأن قيود كورونا. 

وبحسب التقارير، فإن المحكمة رفضت متابعة 331 شكوى، وتنظر حتى الآن في 187 شكوى دستورية و 53 طلباً منفصلاً لإصدار أمر مؤقت. وأكد متحدث باسم المحكمة بشكل أساسي الأرقام لوكالة الأنباء الألمانية أمس الجمعة.

قود كبيرة مؤقتة 

يُذكر أن الحكومة الاتحادية والولايات قد اتفقتا على قيود كبيرة مؤقتة على الحياة العامة تشبه تلك التي تم إقرارها في الربيع الماضي مع بداية الجائحة. وتطبق الإجراءات اعتباراً من يوم الاثنين الماضي وحتى نهاية تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وتتضمن هذه القيود غلق المطاعم والحانات وصالات التجميل والتدليك ورسم الوشم وصالات اللياقة البدنية ودور السينما. كما تتضمن القيود الجديدة قصر التجمعات في الأماكن العامة على ما لا يزيد على عشرة أشخاص من منزل واحد أو منزلين على الأكثر، وإلغاء الفعاليات ومنع حضور الجماهير للمباريات في رياضات المحترفين.

وفي المقابل، قررت الحكومة الاتحادية والولايات الإبقاء على فتح المدارس والحضانات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وصالونات الحلاقة.

مشاهدة الفيديو 01:52

فرض إغلاق جزئي في ألمانيا مع ارتفاع إصابات كورونا

توقعات بتظاهر 20 ألف شخص

في سياق متصل، توقع مراقبون مشاركة أكثر من 20 ألف شخص من ولايات ألمانية مختلفة في مظاهرة بمدينة لايبتسيغ الألمانية اليوم، احتجاجا على القيود المشددة التي فرضتها الحكومة الألمانية مؤخرا لاحتواء جائحة كورونا.

وكانت مدينة لايبتسيغ أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن مبادرة "التفكير الجانبي"، من مدينة شتوتغارت أخطرت بتنظيم هذه المظاهرة.

وبحسب البيانات، من المقرر أيضا تنظيم مظاهرات مناهضة لهذه المظاهرة في المدينة. وتم بوجه عام الإعلان عن 27 مظاهرة وتجمع ومسيرة في لايبتسيغ اليوم.

وقال المتحدث باسم شرطة لايبتسيغ، أولاف هوب، ردا على استفسار: "نستعد لعملية مكثفة للغاية لأن هناك إمكانية للتطرف يمكن رصدها في جميع الأطراف"، مضيفا أن تقييم الوضع معقد أيضا بسبب المستوى المرتفع جدا لحشد كافة المعسكرات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيدعم الشرطة خلال مهمتها اليوم شرطة مكافحة الشغب وقوات أمن من ثماني ولايات والشرطة الاتحادية والشرطة الجنائية، كما سيُجرى الاستعانة بمروحيات لمراقبة الوضع من الجو. وأوصت المدينة السكان بتجنب التواجد في وسط المدينة نظرا للعدد الكبير المنتظر للمشاركين في المظاهرات.

وكان رئيس حكومة ولاية ساكسونيا، ميشائيل كريتشمر، قد وصف المظاهرة بعدد مشاركيها المتوقع بأنها "مخاطرة لا تُحصى".

ع.ج./ع.ج.م. (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:26

ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا في أعداد الاصابات اليومية بكوفيد 19

مواضيع ذات صلة

DFB-Pokal Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart

بسبب قيود كورونا.. الرياضة الألمانية تخشى تدهور أوضاعها 28.10.2020

يخشى قطاع الرياضة في ألمانيا فرض قيود مشددة على الفعاليات الرياضية، الأمر الذي يعد تهديداً وجودياً لهذا القطاع الحيوي. وتسبب تزايد معدلات العدوى في ألمانيا بالفعل في تقليص كبير في حضور المشجعين الفعاليات الرياضية.

Kombobild Präsident Recep Tayyip Erdogan und Emmanuel Macron

منتخب فرنسي ينسحب من بطولة في تركيا حرصا على "سلامة الوفد" 06.11.2020

انضم منتخب فرنسا للجمباز إلى عدة دول أوروبية أعلنت تغيبها عن بطولة أوروبا للجمباز المقرّرة في تركيا، غير أن السبب لا يعود فقط إلى الأزمة الصحية بسبب كورونا، بل كذلك إلى التوتر الكبير بين البلدين على خلفية عدة ملفات.

Deutschland | Coronavirus: Maskenpflicht in Frankfurt

ألمانيا.. إصابات كورونا تبلغ مستوى قياسيا جديداً 05.11.2020

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني تسجيل مستوى قياسي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد. وكانت آخر أعلى قيمة في عدد الإصابات اليومية الجديدة يوم السبت الماضي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  