المانشافات أمام اختبار حقيقي قبل المواجهات الكبرى

يواصل هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني سلسلة الاختبارات التي يريد بها قياس قوة فريقه قبل خوض غمار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية الصيف المقبل، ومونديال قطر.

ويكون أمام المناشفات موعد مع اختبار ثقيل بعد غد الثلاثاء (29 مارس/ آذار 2022)، من خلال مواجهة نظيره الهولندي وديا. وكان الفوز بهدفين دون رد على إسرائيل أمس السبت (وديا) قد أعطى فليك قدرا أكبر من البصيرة، حيث جاء هدفا الفوز من مهارات فردية، مع الأخذ في الاعتبار أن الأخطاء الفادحة، مثل التي وقع فيها الوافد الجديد نيكو شلوتربيك في الثواني الأخيرة، قد يكون ثمنها غاليا في قطر.

وتكفل ثنائي تشيلسي كاي هافيرتز وتيمو فيرنر بتسجيل هدفي الفوز لماكينات ألمانيا في سينسهايم، حيث جاء الهدف الأول بعد ضربة ركنية ثم جاء الثاني عقب ضربة حرة مباشرة، في الوقت الذي أهدر فيه توماس مولر ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة.

ونجح حارس المرمى كيفين تراب في الحفاظ على شباك نظيفة بتصديه لضربة الجزاء احتسبت لصالح إسرائيل، نتيجة لخطأ فادح من شلوتربيك، ونفذها يوناثان كوهين.

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وأعرب فليك عن سعادته بالفوز، موضحا أنه كان سيشعر بـ "قدر أكبر من القلق إذا كنا قد استقبلنا هدفا في اللحظات الأخيرة من المباراة، عندما تلعب في هذه المرحلة عليك أن تحافظ على تركيزك طوال 90 دقيقة".

وأضاف فليك الذي تحدث فترة طويلة مع شلوتربيك مدافع فرايبورج بعد المباراة "هو مسار تعليمي بالنسبة لنا ولنيكو شلوتربيك الذي قدم مباراة جيدة للغاية بشكل عام، لأن الأخطاء خلال كأس العالم تكون عواقبها وخيمة"، بينما أقرّ شلوتربيك أن التركيز خانه.

وفاز منتخب ألمانيا بجميع مبارياته تحت قيادة فليك، خليفة يواخيم لوف في منصب المدير الفني، لكن الفريق حتى الآن لم يواجه منافسة حقيقية. وهو ما سيكون مختلفا أمام هولندا يوم الثلاثاء، كما أن الفريق سيلتقي في دوري الأمم الأوروبي مع إيطاليا بطلة أوروبا التي فشلت في بلوغ المونديال، وإنجلترا وصيفة بطل أوروبا والمجر.

وفضل فليك إراحة بعض نجومه أمس السبت، لكن من المنتظر أن يدفع بقوته الضاربة في أمستردام، في الوقت الذي يفتقد فيه لخدمات سيرج غنابري وليون غوريتسكا ونيكلاس زوله بسبب المرض والإصابات.

وأمام هولندا، من المتوقع مشاركة القائد مانويل نوير الذي يكمل عامه السادس والثلاثين اليوم الأحد، إلى جانب قلب الدفاع انطونيو روديغر.

وأشار فليك "للأسف لم نستغل أغلب فرص التسجيل التي لاحت لنا، علينا أن نسجل الأهداف أمام المنافسين أصحاب المستويات المختلفة". ويعتمد فليك بشكل كبير على فيرنر، الذي رغم تراجع مشاركاته مع تشيلسي، فإنه يتصدر ترتيب الهدافين في عهد المدرب الحالي برصيد ستة أهداف، موضحا: "نحن هنا من أجل منحه (فيرنر) الوقت الكافي للعب".

و./ع.غ (د ب أ)