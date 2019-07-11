المال والجنس في طليعة ما لا يتحدث عنه الألمان!

في عددها الصادر في (آب/ اغسطس 2019) كشفت المجلة البروتستانتية "كريزمون" أن نحو نصف الألمان يجدون غضاضة في التطرق إلى موضوعي مداخيلهم المالية وعلاقاتهم الجنسية على الملأ. كما كشف الاستطلاع الذي أجرته المجلة أنّ 40 بالمائة من الألمان يلوذون بالصمت حين يتعلق الأمر بمشكلات في حياتهم الزوجية.

نحو ثلث من شملهم الاستطلاع (31%) لا يروق لهم الحديث مع الأصدقاء والمعارف عن الدين والعقيدة. وبالنسبة ل 27% من المستطلعة آراءهم فإن الحديث عن تلقيح الأطفال ومواضيع الهجرة ليس مما يستحب تداوله في أحاديثهم. علاوة على أن 29% لا يروق لهم الحديث عن وزنهم!

اجرى هذا الاستطلاع، معهد Emnid Institute باستطلاع آراء 1008 ألماني لحساب تحقيق أجرته مجلة "كريزمون". علاوة على النتائج أعلاه، ظهرت نتائج متفرقة أخرى.

م.م/ ع.أ.ج (إي بي دي)