 "المال مقابل الصمت".. تفاصيل 17 عاماً من قضية ترامب ودانيلز! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 31.03.2023

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سياسة واقتصاد

"المال مقابل الصمت".. تفاصيل 17 عاماً من قضية ترامب ودانيلز!

منذ 2006 والقصة تتفاعل حتى تفجرت عام 2018. قضية دونالد ترامب مع الممثلة السابقة في الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قد تُدخل ترامب التاريخ الأمريكي. فما تفاصيل القصة الكاملة؟

صورة مركبة لكل من ترامب ودانيلز (أرشيف)

تفاصيل 17 عاماً من قضية ترامب ودانيلز! (صورة مركبة ـ أرشيف)

دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، يدخل التاريخ بسبب قضيته مع الممثلة السابقة في الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، والتحقيق معه بشأن دفعه لها 130 ألف دولار مقابل صمتها عن علاقة مزعومة بينهما.

العلاقة جعلت ترامب يتحوّل إلى أول رئيس أمريكي توجه له اتهامات جنائية، ومن المتوقع حسب عدة وسائل إعلام محلية، أن يسلّم نفسه الأسبوع المقبل للسلطات. ينفي ترامب بشدة الاتهامات، ويتحدث عن إجراءات مسيّسة وعن "اضطهاد سياسي"، فيما لا تخفي دانيلز فرحها بتوجيه الاتهام رسمياً إليه.

فكيف بدأت القصة؟

ستورمي دانيلز اشتهرت في مجال الأفلام والعروض الإباحية، إذ أدت فيها عددا من الأدوار، كما كتبت وأخرجت بعضها، وكانت لها بعض المشاركات القليلة في أفلام ومسلسلات خارج دائرة الإباحية.

اسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد وتفضل الاستمرار باسمها الفني. بدأت مسارها أولاً من نوادي التعرّي عام 2000 وهي اليوم واحدة من أشهر من وجوه الصناعة الإباحية في الولايات المتحدة.

ستورمي دانيلز عام 2021

ستورمي دانيلز عام 2021

تدعي دانيلز أن أوّل لقاء جمعها بدونالد ترامب، كان عام 2006، عندما التقيا في بطولة خيرية لرياضة الغولف في بحيرة تاهو، ولاحقاً دعاها إلى غرفته في الفندق، حيث مارسا الجنس حسب زعمها، متحدثة عن أن العلاقة كانت بالتراضي، لكن ترامب ينفي اقامة علاقة جنسية معها. وعلى افتراص صحة مزاعم دانيلز بإقامة ترامب علاقة جنسية معها، فإن ذلك لا يشكل في حد ذاته أيّ انتهاك، رغم أن ترامب حسب قولها وعدها بدعمها في المجال الفني.

إذن الاتهام الموجه لترامب لا يخصّ العلاقة الجنسية في حد ذاتها، بل انتهاكاً محتملاً لقوانين الحملات الانتخابية، ولذلك كان يفترض ألا تثير هذه العلاقة المزعومة ضجة كبيرة، إلّا عندما ترّشح دونالد ترامب للرئاسة في الولايات المتحدة عام 2016.

كيف تفجرت القضية؟

الإشاعات حول القضية ليست جديدة، ظهرت بداية منذ عام 2006، وكان من المتوقع أن تعترف بها ممثلة الأفلام الإباحية عام 2011 في حوار مع مجلة "إن تاتش" لكن المجلة لم تنشر الحوار بعدما هددها محامي ترامب السابق مايكل كوهين بمقاضاتها.

لكن الصمت لم يستمر. فجرت صحيفة وول ستريت جورنال القضية عام 2018، التي ذكرت أنه شهرا واحداً قبل الانتخابات الرئاسية، دفع ترامب هذه الممثلة إلى توقيع عقد يقضي بعدم إفشاء أيّ شيء عن تلك العلاقة، ولأجل ذلك توصلت دانيلز بمبلغ 130 ألف دولار من محامي ترامب، لكن الأمور أخذت منحى آخر.

اعترف محامي ترامب بدفع المبلغ رغم إنكاره في البداية، ما أدى إلى شكوك كبيرة في انتهاك قوانين الحملات الانتخابية. ثم اعترف مايكل كوهين أمام المحكمة بانتهاكه عدة قوانين، ليُحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهم منها الاحتيال.

 فيما ظل ترامب يحاجج أن ما تم دفعه لدانيلز لم يؤخذ من صندوق الحملة الانتخابية، متحدثاً عن أن إدانة كوهين لا علاقة لها بما تمّ دفعه للممثلة.

قال كوهين حينها إن المبلغ دفعه من جيبه الخاص وليس من صندوق الحملة أو من أموال ترامب، وفي وقت لاحق أكد المحامي الجديد لترامب رودي جولياني أن الرئيس السابق أرجع لكوهين المال الذي دفعه.

من الصمت إلى الفضيحة

وجدت دانيلز ثغرة في اتفاق الصمت، كون ترامب لم يوقع عليه، ما جعلها تبدأ مساراً قضائياً لرفع السرية عن العلاقة بينهما. أول مرة ستتحدث دانيلز في الإعلام المرئي عن القضية كانت في برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS في مارس/آذار 2018 وحينها كشفت عن كل التفاصيل.

مختارات

تحدثت دانيلز في الحوار عن أنها تعرّضت للتهديد منذ بدايات خروج القضية للإعلام، ما جعلها توقع اتفاق الصمت، وكشفت كذلك أن محامي ترامب هددها بدفع غرامة ضخمة إن هي انتهكت نص الاتفاق.

أمر آخر تم الكشف عنه في سياق القضية. حاولت دانيلز دخول معترك السياسة عام 2009 وفكرت في الترشح لمنصب سيناتور في ولاية لويزيانا. وذكرت مجلة "مادر جونز" أن ترامب كان داعماً مالياً محتملاً للحملة، لكن الخطة لم تسر كما يجب.

تحولت القضية إلى القضاء في اتهامات أخرى من دانيلز لترامب بالتشهير بعدما شكك علنا في اتهاماتها. بقيت القضية تتكرر في الإعلام طوال آخر سنتين من حكم ترامب، ويُعتقد أنه كان لها تأثير سلبي في محاولته الاستمرار رئيساً للولايات المتحدة.

خرج ترامب من السباق الرئاسي وتراجعت أخباره كثيراً بعد إقفال تويتر وفيسبوك لحسابيه، لكن القضية لم تتوقف، بقي المدعي العام في مانهاتن يجري التحقيقات، وتم تشكيل هيئة محلفين كبرى، وبعد عدة مداولات، قرّرت الهيئة توجيه اتهامات لترامب بشأن انتهاك قوانين الحملات الانتخابية، وهو اليوم قريب جداً من الاعتقال.

إ.ع/ع.ج.م

  • Der Präsident dirigiert eine Menschengruppe (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    هذا ما ينص عليه الدستور

    يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها في أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومي المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التي يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية في الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالي الاعتراف بتلك الدول.

  • Sechs aneinander gekettete Hände (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة من خلال " التحقق والتوازن"

    تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهي بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمي قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.

  • Der Präsident setzt ein Zahnrad ins Getriebe(Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    القوة الكامنة في "دولة الاتحاد"

    يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشؤون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام في ما يسمى بـ "خطاب حالة الأمة". لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.

  • Der Präsident und Menschen aus einer Gruppe schreien sich an (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    يمكنه أن يرفض

    عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو إلا بأكثرية الثلثين في مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة في أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أي بنسبة سبعة في المئة.

  • Der Präsident steckt einen Gesetzestext in die Sakkotasche (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    مناطق رمادية في تحديد السلطة

    لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائي، إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس في ظروف معينة بـ "وضع مشروع القانون في جيبه"، ويعني بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ "فيتو الجيب" فيصبح المشروع بذلك لاغيا ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم استخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من ألف مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

  • Der Präsident hält mehrere Menschen als Marionetten fest (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    إرشادات بطعم الأوامر

    بإمكان الرئيس أن يرشد موظفي الحكومة إلى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ "الأوامر التنفيذية" معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أي هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له، إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالي أن يلغيها بكل بساطة.

  • Der Präsident reicht mit einem verlängerten Arm ein Stück Papier an einer Menschengruppe vorbei (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    التحايل على الكونغرس...

    من حق الرئيس التفاوض على اتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الاتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام اتفاق حكومي يُسمَى "اتفاقية تنفيذية" ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسري هذه الاتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.

  • Zwei Menschen des Kongresses nehmen dem Präsidenten Spielzeugsoldaten weg (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    ... حينها يجب التراجع

    الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات في مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. في حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعني أن الرئيس قادر على الاضطلاع بهذه الصلاحيات إلى أن يتدخل الكونغرس.

  • Mehrere Männer tragen den sich wehrenden Präsidenten aus dem Weißen Haus (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة النهائية

    إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون، يمكن لمجلس النواب في هذه الحالة أن يشرع في إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أي منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثني الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعني بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال. أوته شتاينفير/ و.أ