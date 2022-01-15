 المالطية روبرتا ميتسولا رئيسة جديدة للبرلمان الأوروبي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

المالطية روبرتا ميتسولا رئيسة جديدة للبرلمان الأوروبي

البرلمان الأوروبي ينتخب النائبة المالطية روبرتا ميتسولا رئيسة جديدة له. ويأتي ذلك ضمن اتفاق مسبق يعود إلى أكثر من عامين ونصف، اتفقت فيه الكتل البلمانية الأوروبية على تقاسم السلطة.

المالطية روبرتا ميتسولا تنتخب رئيسة جديدة للبرلمان الأوروبي (ستراسبورغ 18.01.2022).

المالطية روبرتا ميتسولا تنتخب رئيسة جديدة للبرلمان الأوروبي (ستراسبورغ 18.01.2022).

انتخب البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء (18 يناير/كانون الثاني 20022)، النائبة المالطية المحافظة روبرتا ميتسولا رئيسةً جديدة له، خلفاً عن الراحل ديفيد ساسولي الذي توفي بصورة مفاجئة الأسبوع الماضي.

مختارات

تأمل فرنسا في استغلال رئاستها للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري، للبدء في مواجهة تحديات أبرزها مرتبط بالاقتصاد والهجرة والحماية الرقمية في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس إيمانويل ماكرون لخوض الانتخابات.

وحصلت ميتسولا على 458 صوتاً من إجمالي 616، لتصبح أصغر شخص وثالث سيدة تشغل هذا المنصب في تاريخ برلمان التكتل الأوروبي.

وتنتمي السياسية المالطية البالغة من العمر 43 عاما، إلى تكتل "حزب الشعب الأوروبي" في يمين الوسط، فيما كان سلفها ساسولي ينتمي إلى حزب الاشتراكيين والديمقراطيين (يسار وسط).

وأعربت ميتسولا، في كلمة في جلسة عامة أمام النواب بمقر البرلمان في ستراسبورغ الفرنسية، عن شعورها بالفخر للمسؤولية التي أولاها لها زملاؤها، وأكدت على ضرورة مقاومة الخطاب المناهض للاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أنه لا علاقة بين التصويت وبين وفاة ساسولي، وإنما يرتبط الأمر باتفاق لتقاسم السلطة كان تم التوصل إليه قبل عامين ونصف.

ع.ج.م/و.ب (د ب ا، أ ف ب)

  • Belgien EU Kommission Ursula von der Leyen (Reuters/Y. Herman)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    أورزولا فون دير لاين - المناخ والتكنلوجيا وبريكست في أولويات المفوضية الجديدة

    ستكون أولويات أورزولا فون دير لاين، وهي أول امرأة تتولى رئاسة المفوضية الأوروبية، التصدي للتقلبات المناخية والتحولات التكنولوجية وملف بريكست معتبرة أن بروكسل مستعدة لتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بلا اتفاق.

  • Margrethe Vestager, neue Executive Vize president EU Commission (DW/B. Riegert)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    مارغريته فيستاغر، سيدة الاقتصاد بامتياز

    الدنماركية مارغريته فيستاغر ستتولى منصب مفوضة شؤون المنافسة والتحول الرقمي، والمرأة البالغة من العمر 51 عاما تُعتبر من الوجوه البارزة في أعضاء المفوضية المنتهية ولايتها برئاسة جان كلود يونكر. وكانت فيستاغر تقود الحزب الاشتراكي الليبرالي في بلادها، وكانت وزيرة للاقتصاد والداخلية والقوة الرئيسية وراء الإصلاحات الاقتصادية لحكومة رئيسة الوزراء السابقة هيله تورنينغ شميت.

  • Deutschland französische Verteidigungsministerin Sylvie Goulard (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    سيلفي غولار من وزيرة دفاع فرنسا إلى مفوضة

    الفرنسية سيلفي غولار النائبة الأوروبية وقد رشحت لتكون مفوضة السوق الداخلية التي تشمل السياسة الصناعية والصناعة الدفاعية والفضائية. وسبق أن كانت معاونة مدير البنك المركزي الفرنسي، ووزيرة دفاع فرنسا في كابينة فيليب عام 2017. و قد استمعت الشرطة القضائية الفرنسية إلى أقوالها في قضية وظائف وهمية مفترضة.

  • Eu Kommisarin Vera Jourová (imago images/Agencia EFE)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    فيرا جوروفا قد تواجه مشكلات مع بولندا

    التشيكية فيرا جوروفا هي مفوضة الاتحاد الأوروبي للقيم والشفافية المرشحة من قبل الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، وستكون في حال قبول ترشيحها مسؤولة عن الإشراف على سيادة القانون، ما قد يسبب لها مشكلات في بولندا خاصة بسبب إصلاحات النظام القضائي بها.

  • Belgien Europawhl in Brüssel - Frans Timmermans (picture-alliance/AA/D. Aydemir)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    الهولندي فرانس تيمارمانس

    فرانس تيمارمانس سيتولى منصب مفوض شؤون الحفاظ على البيئة وتحول المناخ، والهولندي البالغ من العمر 58 عاما يتحدث ست لغات وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية. وأمام الرأي العام يُعتبر تيمارمانس، وزير الخارجية الهولندي السابق مدافعا عن الالتزام بالحقوق والقانون في دول أوروبا الشرقية، إذ انتفض ضد إصلاح العدالة في بولندا والمجر.

  • Josep Borrell Fontelles (Imago Images)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    دبلوماسي محنك وصاحب الكلمات الواضحة

    الاشتراكي خوسيب بوريل البالغ من العمر 72 عاما سيتولى منصب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وكذلك نائب رئيس المفوضية الأوروبية، هذا ما قررته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ورجل الاقتصاد هو منذ يونيو 2018 وزيرا للخارجية الإسبانية. وشغل قبلها منذ نهاية السبعينات عدة مناصب حكومية وكان بين 2004 و 2007 رئيسا للبرلمان الأوروبي.

  • Belgien Premierminister Charles Michel (AFP/G. van der Hasselt)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    شارل ميشال رجل القانون

    البرلمان الأوروبي انتخب البلجيكي شارل ميشال رئيسا جديدا له. ورئيس الوزراء البلجيكي السابق شارل ميشال لن يخوض المفاوضات للتوسط بين الأحزاب البلجيكية، بل سيعوض ابتداء من الأول ديسمبر البولندي دونالد توسك في رئاسة البرلمان الأوروبي لينصب اهتمامه على التوفيق بين الدول الأعضاء الـ 27 في القضايا الرئيسية مثل المالية والهجرة.

  • Belgien, Brüssel: Anhörung der EZB Präsidentin Christine Lagarde (Reuters/F. Lenoir)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    كريستين لاغارد

    تواجه الرئيسة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أول اختبار عام لها الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي. ولاغارد كانت مديرة مكتب المحاماة الأميركي "بيكر ماكنزي" حتى 2005 ثم عينها الرئيس الفرنسي الأسبق وزيرة للتجارة الخارجية ثم للمالية في 2011، قبل أن تتولى رئاسة صندوق النقد الدولي. وستتولى لاغارد (63 عاما) منصبها الجديد خلفا للإيطالي ماريو دراغي الذي ترك بصماته على المؤسسة.


مواضيع ذات صلة

US Deputy Secretary of State Wendy Sherman, left, and Russian deputy foreign minister Sergei Ryabkov attend security talks at the United States Mission in Geneva, Switzerland, on Monday, 10 January 2022. (KEYSTONE/REUTERS POOL/Denis Balibouse)

أزمة أوكرانيا ـ نقطة ضعف أم فرصة جيوسياسية للاتحاد الأوروبي؟ 15.01.2022

مع اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لإيجاد موقف مشترك حيال الأزمة في شرق أوكرانيا، ورغم تضاؤل الدور الجيوسياسي للتكتل في المواجهة مع روسيا، إلا أن مراقبين يرون أن الأزمة قد توفر حافزا لتقوية الوحدة الأوروبية.

VERÖFFENTLICHUNGSSPERRFRIST 20.00 UHR - Eine Projektion der Umweltschutzorganisation Greenpeace erstrahlt auf dem Atomkraftwerk Grohnde (Langzeitbelichtung). Nach rund 36 Jahren geht das Kernkraftwerk Grohnde im Weserbergland bei Hameln am 31. Dezember 2021 endgültig vom Netz.

لماذا تعارض ألمانيا خطط الاتحاد الأوروبي حول الطاقة النووية؟ 02.01.2022

أعرب وزراء حكوميون في ألمانيا والنمسا عن معارضتهم لاقتراح مثير للجدل تقدمت به المفوضية الأوروبية لتصنيف بعض الاستثمارات في الطاقة النووية على أنها صديقة للبيئة. فعلى ماذا ترتكز الاعتراضات؟

FILE PHOTO: Troops are seen at the main square where hundreds of people were protesting against the government, after authorities' decision to lift price caps on liquefied petroleum gas, in Almaty, Kazakhstan January 6, 2022. REUTERS/Mariya Gordeyeva/File Photo

بعد إرسال قوات روسية ـ قلق غربي إزاء التطورات في كازاخستان 06.01.2022

تواصلت الخميس أعمال العنف في كازاخستان رغم إرسال روسيا قوات للمساعدة في إخماد الانتفاضة الشعبية الواسعة، فيما حث الاتحاد الأوروبي، ألمانيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة وعواصم أوروبية أخرى على التهدئة وتجنب العنف.