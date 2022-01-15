المالطية روبرتا ميتسولا رئيسة جديدة للبرلمان الأوروبي

انتخب البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء (18 يناير/كانون الثاني 20022)، النائبة المالطية المحافظة روبرتا ميتسولا رئيسةً جديدة له، خلفاً عن الراحل ديفيد ساسولي الذي توفي بصورة مفاجئة الأسبوع الماضي.
وحصلت ميتسولا على 458 صوتاً من إجمالي 616، لتصبح أصغر شخص وثالث سيدة تشغل هذا المنصب في تاريخ برلمان التكتل الأوروبي.
وتنتمي السياسية المالطية البالغة من العمر 43 عاما، إلى تكتل "حزب الشعب الأوروبي" في يمين الوسط، فيما كان سلفها ساسولي ينتمي إلى حزب الاشتراكيين والديمقراطيين (يسار وسط).
وأعربت ميتسولا، في كلمة في جلسة عامة أمام النواب بمقر البرلمان في ستراسبورغ الفرنسية، عن شعورها بالفخر للمسؤولية التي أولاها لها زملاؤها، وأكدت على ضرورة مقاومة الخطاب المناهض للاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أنه لا علاقة بين التصويت وبين وفاة ساسولي، وإنما يرتبط الأمر باتفاق لتقاسم السلطة كان تم التوصل إليه قبل عامين ونصف.
ع.ج.م/و.ب (د ب ا، أ ف ب)
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