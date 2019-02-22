الماكينة مارتينيز يتفوق على نفسه في أفضل أسبوع له

لاعب الأسبوع في فريق بايرن ميونيخ وبكل استحقاق هو الإسباني خافي مارتينيز، الذي لعب دوراً محوريا في خروج بايرن متعادلاً من لقاء دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزي، رغم كل الانتقادات التي وجهت إليه بسبب الشد العضلي الذي عانى منه أو بالغ في افتعاله. كما أنه سجل هدف الفوز من رأسية في مرمى هيرتا برلين في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني، في لقاء لم يكن سهلا على الفريق البافاري الذي يحاول اللحاق بدورتموند المتصدر بـ54 نقطة وفارق ثلاث نقاط فقط عن بايرن.

جاء مديح اللاعب الإسباني مارتينيز البالغ من العمر 30 عاماً على لسان المدرب نيكو كوفاك، إذ نقل عنه موقع "بيلد" الرياضي قوله : "برز خافي هذا الأسبوع بقوة، حين يقف في خط الدفاع حيث أرجوه دائما، يلعب دور لاعب خط الوسط المدافع، اللاعب الذي بحاجة له دائما".

وفي برنامج "دوبل باس" الرياضي أوضح رئيس نادي بايرن، أولي هونيس، أن الفريق يعاني من فجوة كبيرة في هذا المركز. وقال "الكرات تمر بسلاسة لتهدد خط دفاع الفريق". وحول دور مارتينيز خلال اللقاءين السابقين قال هونيس "لم يلعب خافي دائما بمثل هذا المستوى، لكنه حين يبلغ مستواه الحقيقي متفوقاً في الكرات الثنائية وفي الرأسية، فإنه سلاح فعال جدا".

وانضم مارتينيز إلى نادي بايرن ميونيخ من نادي اتلتيكو مدريد عام 2012. ويلعب في مركز وسط – دفاع الفريق اليمين. وتبلغ قيمة خدماته في سوق الانتقالات حالياً نحو 30 مليون يورو. لكنه بلغ أعلى قيمة له في الموسم الماضي نحو 40 مليون يورو، ويمتد عقده مع بايرن حتى منتصف عام 2021.

ع.خ/ ع.ج