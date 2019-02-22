 الماكينة مارتينيز يتفوق على نفسه في أفضل أسبوع له | عالم الرياضة | DW | 25.02.2019

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عالم الرياضة

الماكينة مارتينيز يتفوق على نفسه في أفضل أسبوع له

امتدح كل من مدرب نادي بايرن يمونيخ، كوفاك ورئيس النادي هونيس مستوى لاعب خط دفاع الفريق مارتينيز بعد أسبوع ظهر فيه بمستوى رائع في لقاءات مهمة. فما الذي فعله الإسباني الذي وصفته الصحافة الرياضية بالماكينة؟

Fußball Bundesliga - Bayern München v Hertha BSC Torjubel (Reuters/A. Gebert)

لاعب الأسبوع في فريق بايرن ميونيخ وبكل استحقاق هو الإسباني خافي مارتينيز، الذي لعب دوراً محوريا في خروج بايرن متعادلاً من لقاء دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزي، رغم كل الانتقادات التي وجهت إليه بسبب الشد العضلي الذي عانى منه أو بالغ في افتعاله. كما أنه سجل هدف الفوز من رأسية في مرمى هيرتا برلين في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني، في لقاء لم يكن سهلا على الفريق البافاري الذي يحاول اللحاق بدورتموند المتصدر بـ54 نقطة وفارق ثلاث نقاط فقط عن بايرن.

مختارات

قبيل انتهاء المباراة التي اصطاد منها بايرن ميونيخ تعادلا ثمينا أمام ليفربول، سقط مارتينيز أرضا مشتكيا من تشنج عضلي. المدرب وبعد أيام يكشف أن الأمر كان مسرحية وتكتيك "مشروع" في عالم الكرة. (22.02.2019)

شهدت المرحلة الثالثة والعشرون من الدوري الألماني صعود بايرن ميونخ على صدارة جدول الدوري شراكة مع دورتموند مؤقتاً بعد فوزه على هيرتا برلين، فيما سحق فرايبورغ آوغسبورغ بخماسية مقابل هدف يتيم. (23.02.2019)

جاء مديح اللاعب الإسباني مارتينيز البالغ من العمر 30 عاماً على لسان المدرب نيكو كوفاك، إذ نقل عنه موقع "بيلد" الرياضي قوله : "برز خافي هذا الأسبوع بقوة، حين يقف في خط الدفاع حيث أرجوه دائما، يلعب دور لاعب خط الوسط المدافع، اللاعب الذي بحاجة له دائما". 

وفي برنامج "دوبل باس" الرياضي أوضح رئيس نادي بايرن، أولي هونيس، أن الفريق يعاني من فجوة كبيرة في هذا المركز. وقال "الكرات تمر بسلاسة لتهدد خط دفاع الفريق". وحول دور مارتينيز خلال اللقاءين السابقين قال هونيس "لم يلعب خافي دائما بمثل هذا المستوى، لكنه حين يبلغ مستواه الحقيقي متفوقاً في الكرات الثنائية وفي الرأسية، فإنه سلاح فعال جدا". 

وانضم مارتينيز إلى نادي بايرن ميونيخ من نادي اتلتيكو مدريد عام 2012. ويلعب في مركز وسط – دفاع الفريق اليمين. وتبلغ قيمة خدماته في سوق الانتقالات حالياً نحو 30 مليون يورو. لكنه بلغ أعلى قيمة له في الموسم الماضي نحو 40 مليون يورو، ويمتد عقده مع بايرن حتى منتصف عام 2021.

ع.خ/ ع.ج

  • Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    "نثق بكلوب"

    سرعان ما استحوذ المدرب الألماني يورغن كلوب على قلوب مشجعي ليفربول عندما قال في يومه الأول بالنادي: "علينا تحويل المشككين في النادي إلى مؤمنين بقوته وقدراته"، حتى أن البضاعة الأكثر رواجاً في متجر النادي باتت قميص كُتب عليه: "نثق بكلوب". ورغم شهرة كلوب الرياضية إلا أنه بدأ بعيداً عن ميادين الكرة.

  • Jürgen Klopp als Jugendspieler (picture-alliance/dpa)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صورة مع زيلر

    ولد يورغن كلوب عام 1967 في مدينة شتوتغارت الألمانية، ولعب في صفوف شباب نادي توس إيرغينتسينغن حيث شارك في إحدى البطولات الرياضية في هامبورغ، كما تظهره هذه الصورة (الثاني على اليسار في الأعلى) مع أسطورة هامبورغ أوفه زيلر. حينها لم يعلم أحد أن حلم الكثيرين من عشاق الكرة سيصبح الحصول على صورة سيلفي مع كلوب.

  • Jürgen Klopp (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    أسلوب بسيط ومحبوب

    لم يكن المهاجم كلوب ساحر المستديرة، فسرعان ما غُير مركزه من مهاجم إلى مدافع في صفوف نادي "أف أس في ماينز 05" في الدرجة الثانية، وبات معروفاً بأسلوبه البسيط والمباشر، وهو ما أحبه مشجعو النادي فيه. وكان اللاعب الوحيد في صفوف ماينز الذي ملك ناديه الخاص من المعجبين باسم "الكلوبيون".

  • Deutschland Mainz 05-Trainer Jürgen Klopp 2001 (picture-alliance/dpa/T. Mrotzkowski)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    18 عاماً في صفوف ماينز

    عام 2001 ترك كلوب اللعب ليباشره من مقعد المدربين. وبعد محاولتين فاشلين، نجح ماينز تحت قيادة كلوب عام 2004 في تحقيق انطلاقته التاريخية إلى دوري الدرجة الأولى من البوندسليغا. وبعد عودته إلى دوري الدرجة الثانية عام 2007 وفقدان فرصة الصعود في العام اللاحق ترك كلوب ماينز، بعد 18 عاماً في صفوفه كلاعب ومدرب.

  • Jürgen Klopp 2008 – Brillenträger des Jahres (KGS )

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صاحب أفضل نظارة عام 2008

    وفي وسائل الإعلام الألمانية فإن طبيعة كلوب المنفتحة وخفيفة الظل أثارت إعجاب جمهور الكرة، حتى أنه بات ما يشبه "الموضة". وحتى نظاراته التي يضعها بات يُنظر إليها بشكل إيجابي في الرأي العام الألماني.، وهو ما دفع "جمعين صانعي النظرات" إلى تتويجه عام 2008 بلقب "أفضل صاحب نظارة في العام".

  • Jürgen Klopp Borussia Dortmund (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صانع النجوم

    منتصف 2008 أصبح كلوب مدرباً لبروسيا دورتموند. وكانت للمشاكل النادي المالية الحادة التي بدأت قبل ثلاثة أعوام من ذلك، أثرها الكبير في تراجع مستوى النادي كروياً. لكن كلوب وعد بإعادة الفريق إلى جادة الانتصارات. وكان شعاره: عدم شراء النجوم بل صنعهم. وهكذا وضع ماتس هوميلز ونيفن سوبوتيتش في قلب الدفاع رغم أنهما لم يتجاوزا الـ19 من العمر.

  • Jürgen Klopp holding the Bundesliga title (Picture-alliance/dpa/T. Silz)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    ثلاثة ألقاب في عامين

    ونجحت وصفة يورغن كلوب هذه في إعادة بروسيا دورتموند إلى بريقه وتألقه، ففاز عام 2011 بدرع الدوري الألماني، وكان طعم هذا الانتصار مختلفاً حين احتفل كلوب مع الجماهير في ساحة بورسيشبلاتس. وفي 2012 فاز أسود ويستفاليا بقيادة كلوب بالثنائية.

  • Jürgen Klopp und Schiedsrichter Stefan Trautmann (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وللسقطات وقتها

    على الرغم من كل الجاذبية والذكاء الذي يتمتع به كلوب، إلا أن حماسته توقعه في كثير من الأحيان في المشاكل، فمثلاً هنا عام 2010 حين تنازع مع الحكم الرابع شتيفان تراوتمان. بعد أن رأى كلوب هذه الصورة قال: "نفسي أنا شعرت بالخوف من هذا. لم يكن هذا من التصرفات اللائقة".

  • Jürgen Klopp holding Marcel Schmelzer (picture alliance/augenklick)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    خسارة مريرة في ويمبلي

    في 2013 كان كلوب على وشك الحصول على لقبه الدولي الأول في المباراة النهائية من منافسات دوري أبطال أوروبا التي جمعته بالمنافس اللدود بايرن ميونيخ على ملعب ويمبلي بلندن. لكن بروسيا دورتموند خسر بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن سجل الهولندي أريين روبن هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.

  • Jürgen Klopp (Reuters/Ina Fassbender)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وداعاً دورتموند!

    منتصف 2014 حل دورتموند وصيفاً لبطل الدوري للمرة الثانية على التوالي، ثم بدأ التدهور. بعد 18 مباراة من الموسم اللاحق حل دورتموند في المركز الأخير من الترتيب. وبدا كلوب مرهقاً، لكنه تمكن من قيادة النادي للعب في الدوري الأوروبي ونهائي كأس ألمانيا 2015 أمام فولفسبورغ، الذي خسره دورتموند 1.3. حينها أعلن كلوب رحيله عن دورتموند.

  • Jürgen Klopp (Getty Images/A. Livesey)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    بدء الحقبة الإنجليزية

    بعد راحة من هموم الفوز والخسارة امتدت لعام وخمسة أشهر، قُدم كلوب في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 مدرباً جديداً لليفربول الإنجليزي. وتمكن في وقت قياسي من تطوير أداء الفريق وقاده لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل الخسارة أمام ريال مدريد (1-3). كما ينافس بشكل متقارب جداً على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم مع مانشستر سيتي.


مختارات

يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

فشل المدرب الألماني يورغن كلوب في الفوز بدوري أبطال أوروبا في نهائيين، لكن هذه المرة يعتزم كلوب معانقة اللقب معتمداً في ذلك على تاريخ من الإصرار وصناعة النجوم ومن الفشل أيضاً. (19.02.2019)  

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