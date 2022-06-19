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الماس من ثاني أكسيد الكربون: هل يمكن تخزين الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل دائم في هياكل بلورية؟ طور Dale Vince تقنية بديلة لتعدين الماس الضار بالبيئة، مراسل DW أحمد كلجي يسلط الضوء على تلك التقنية.
أفادت تقارير حديثة أن شهر أبريل/نيسان من هذا العام قد شهد ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض بأكثر من 420 جزءًا في المليون، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في تاريخ البشرية.
الكويت، الدولة الغنية المنتجة للبترول، تعد ضمن الدول الأشد حرا في العالم. وعلى الرغم من هذا، فإن أزمة المناخ يتم تجاهلها هناك بشكل كبير. فما هي الأسباب والمخاطر؟
تقف دول الخليج العربية أمام سيناريوهين أحلاهما مرّ بسبب توقعات انخفاض الإقبال على الوقود الأحفوري ما يهدد استقرارها السياسي. في المقبل قد يؤدي ارتفاع حرارة الأرض لجعل هذه الدول غير صالحة لعيش البشر وفق صحيفة واشنطن بوست.
التعاون الدولي ضروري لحماية المناخ، بيد أن الخلافات ما زالت مستمرة حول توزيع العمل وحصد النتائج في المشاريع المناخية العالمية، وهذا الخلاف سيشكل قضية ساخنة للنقاش في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو (كوب 26).
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