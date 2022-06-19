 الماس من ثاني أكسيد الكربون | المستقبل الآن | DW | 26.06.2022

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المستقبل الآن

الماس من ثاني أكسيد الكربون

الماس من ثاني أكسيد الكربون: هل يمكن تخزين الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل دائم في هياكل بلورية؟ طور Dale Vince تقنية بديلة لتعدين الماس الضار بالبيئة، مراسل DW أحمد كلجي يسلط الضوء على تلك التقنية.

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